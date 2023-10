Craintes pour le bien-être de Khaled El Qaisi après sa libération en Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Khaled El Qaisi, 28 ans, n’a pas donné de nouvelles depuis qu’il a été libéré par les autorités israéliennes le 1er octobre et qu’il lui a été demandé de ne parler à personne jusqu’au 8 octobre.

Le chercheur palestinien italien du Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun avait passé un mois en détention arbitraire par Israël après avoir été arrêté alors qu’il traversait la frontière de la Palestine vers la Jordanie par le pont Allenby.

Il a subi cinq audiences sans savoir quelles étaient les charges retenues contre lui. Quatre des audiences s’étaient terminées par sa détention provisoire.

Lors de la cinquième audience, il a été libéré sous de strictes conditions.

Tout ce que sa famille sait de lui maintenant, c’est qu’il a été libéré à Ramallah, qu’il a été récupéré par un oncle et emmené à Bethléem, et qu’il n’est autorisé à parler à personne pendant une semaine, au terme de laquelle il pourrait enfin connaître son sort.

Les parents d’El Qaisi ne l’ont pas revu depuis sa libération, selon un de ses proches qui a parlé à Al Jazeera sous couvert d’anonymat.

« Même sa mère. Il n’a pas le droit de parler à sa mère ! dit son proche.

Une fin brutale à une époque idyllique

El Qaisi était en visite à Bethléem – où il a été élevé par sa mère italienne et son père palestinien – avec sa femme Francesca Antinucci et leur fils de quatre ans. Ils y ont passé un mois, leur première visite en famille, faisant connaissance avec la famille et les amis d’El Qaisi.

Antinucci a déclaré qu’elle et El Qaisi rêvaient de ce voyage depuis des années. Ils voulaient y enregistrer leur mariage et la naissance de leur fils, mais la pandémie de COVID et d’autres facteurs ont retardé le voyage.

« Notre retour de l’idylle en Palestine s’est arrêté si brusquement à la frontière avec la Jordanie », a-t-elle déclaré.

« Nous avions subi les contrôles rigoureux des autorités palestiniennes, mais tout d’un coup nous nous sommes retrouvés arrêtés par les autorités israéliennes. Ils ont fouillé nos bagages à plusieurs reprises, puis ont ordonné à Khaled de se lever. Ensuite, ils l’ont menotté et emmené.

Son fils, a déclaré Antinucci, est toujours traumatisé par ce qu’il a vu. « Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son père. Il était pétrifié, regardant son père menotté puis disparaître », a-t-elle déclaré.

Les autorités israéliennes ont ensuite confisqué tout ce qu’Antinucci avait avec elle, et elle s’est retrouvée sans téléphone ni argent.

Un petit appareil photo avec lequel son fils prenait des photos tout au long des vacances a également été confisqué. C’était un cadeau de la famille d’El Qaisi.

Après avoir été interrogée sur les affaires privées et l’orientation politique de son mari, Antinucci et son fils ont traversé la frontière vers la Jordanie, où ils se sont retrouvés sans biens ni moyen d’aller nulle part.

« Finalement, des femmes palestiniennes nous ont aidées, elles nous ont donné de l’argent pour prendre un taxi jusqu’à Amman. »

À Amman, Anitinucci s’est rendue à l’ambassade d’Italie, entamant une mission qu’elle poursuit depuis lors, tendant la main aux autorités italiennes et autres pour intervenir dans le cas d’El Qaisi et le ramener chez lui.

Khaled libre

Antinucci a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles d’El Qaisi depuis son arrestation et qu’il n’avait pas eu accès à un avocat.

« Même si nous sommes soulagés qu’il ait été libéré et qu’il se trouve désormais hors de ces prisons, nous ne sommes toujours pas à l’aise », a-t-elle déclaré.

Amnesty International Italie dit El Qaisi avait été détenu dans plusieurs centres de détention israéliens, notamment la prison d’Ashkelon, où il a été « détenu à l’isolement pendant 14 jours… et empêché d’avoir des contacts réguliers avec sa famille et ses avocats ».

Al Jazeera a contacté la police israélienne qui a dirigé l’enquête vers les services de sécurité intérieure du Shin Bet, qui à leur tour n’ont fait aucun commentaire sur la détention d’El Qaisi et les accusations portées contre lui avant la publication.

L’armée israélienne a répondu qu’elle « n’avait aucun commentaire à faire sur cette question ».

Les conditions dans lesquelles El Qaisi a été détenu pourraient « potentiellement être considérées comme un crime au regard du droit international », selon Amnesty International Italie. Les violations commises contre lui comprenaient « la privation de sommeil, des menaces, des violences verbales et l’imposition prolongée de positions stressantes », a déclaré l’organisation de défense des droits humains.

Antinucci et l’avocat de la famille El Qaisi, Flavio Rossi Albertini, ont fondé le Comité Free Khaled, organisant des manifestations publiques qui ont rassemblé des milliers de personnes dans la rue, appelant le gouvernement italien à ramener El Qaisi chez lui.

Une pétition en ligne réclamant sa libération a rassemblé quelque 30 000 signatures, mais le gouvernement italien s’est apparemment montré réticent à adopter une position ferme, ce qui lui a valu de nombreuses critiques.

« La ligne d’action la plus efficace serait sans aucun doute une prise de position rapide du gouvernement italien, mais malheureusement, il semble réticent à agir », a déclaré Albertini à Al Jazeera.

Antinucci est également déçue, effrayée et frustrée que son mari soit seul pendant cette épreuve. Elle craint également, comme le reste de la famille, que les accusations portées contre El Qaisi soient annoncées le 8 octobre et qu’elles soient basées sur des informations qui lui ont été extorquées à une époque où il était cruellement maltraité et privé de conseils juridiques.

Mais elle est déterminée à continuer jusqu’à ce qu’il soit en sécurité et à « incarner la résilience que Khaled voudrait que je fasse preuve ».