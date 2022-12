Craintes pour la sécurité des jouets, l’exposition à l’amiante et les accidents de construction dans les lois de l’UE “feu de joie”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les règles de sécurité visant à protéger les enfants des jouets dangereux et dans les véhicules, ainsi qu’à prévenir l’exposition à l’amiante, devraient être supprimées dans le cadre d’un feu de joie des lois européennes, préviennent les militants.

L’alarme est également déclenchée par la suppression des réglementations visant à prévenir les accidents sur les chantiers de construction et autres lieux de travail et à alerter les acheteurs sur les allergènes potentiellement mortels dans les aliments..

Pas moins de 212 règlements avec “sécurité” dans leurs titres sont sur le point d’être abrogés – dans le cadre d’un processus accéléré pour apaiser les conservateurs favorables au Brexit – près de quatre fois les 58 ministres l’ont reconnu, peut-on révéler.

L’un énonce les règles relatives au port de la ceinture de sécurité pour les enfants, un autre exige que les produits chimiques et autres dangers présents dans les jouets soient identifiés, tandis qu’un troisième exige des registres à jour sur l’amiante, y compris dans les écoles et les hôpitaux.

Simon Joyston-Bechal, directeur de Turnstone Law, spécialisé dans les lois sur la santé et la sécurité, a exhorté les conservateurs exigeant la suppression de “toute la bureaucratie dérivée de l’UE” à reconnaître les menaces posées.

“Demandez-vous s’il est important de savoir si l’œil d’un ours en peluche n’est pas suffisamment attaché, de sorte qu’un enfant pourrait s’étouffer dessus, ou si les constructeurs utilisant une grue planifient leur levage pour éviter de faire tomber des objets sur les piétons en dessous”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

La Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) a souligné le danger de supprimer les règles de sécurité au travail, qui avaient contribué à réduire le nombre de décès annuels de 495 en 1981 à 123 en 2021-22.

“Nous craignons qu’il y ait une course très rapide vers le bas sur les normes de sécurité au travail, à la maison et lors des déplacements”, a déclaré Nathan Davies, responsable de la politique de RoSPA.

“Cela pourrait nous ramener aux jours sombres des années 1970 et 1980, lorsque plusieurs centaines de personnes étaient tuées au travail chaque année, après une baisse constante au cours des 20 dernières années.”

La critique ouvre un nouveau front dans la polémique sur la législation visant à abroger ou à remplacer environ 2 400 articles de la soi-disant “loi retenue” d’ici fin 2023, pour tirer un trait sur le Brexit.

Des craintes ont déjà été exprimées concernant les droits des travailleurs, la protection de l’environnement et les normes des consommateurs, mais l’attention se porte désormais sur les règles de sécurité, notamment :

* Le règlement de 2011 sur les jouets (sécurité) – dicte comment les jouets sont commercialisés, pour indiquer clairement s’ils peuvent présenter des risques d’étouffement, contenir des produits chimiques ou s’il existe un risque que des pièces se détachent.

* Le règlement de 1993 sur les véhicules à moteur (port de la ceinture de sécurité par les enfants sur les sièges avant) – établissant des exceptions limitées.

* Le règlement de 2015 sur la construction (conception et gestion) – pour assurer une surveillance appropriée des projets de construction afin d’atténuer «les risques encourus», garantir que les entreprises emploient «les bonnes personnes pour le bon travail» et communiquent «efficacement» les dangers.

* Le règlement de 2012 sur le contrôle de l’amiante – obligeant tous les propriétaires de bâtiments à tenir des registres précis des endroits où il y a de l’amiante dangereux pour éviter une exposition accidentelle.

* Législation de 2011 “sur la fourniture d’informations aux consommateurs sur les aliments” – qui définit les “exigences en matière d’étiquetage des aliments et des boissons”, pour alerter les acheteurs sur les allergènes potentiellement mortels.

* Le règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail – spécifiant les mesures qu’un employeur doit prendre.

Jusqu’à présent, Rishi Sunak a résisté aux pressions pour freiner le projet de loi sur le maintien de la législation européenne (révocation et réforme), malgré les critiques selon lesquelles des lois vitales seront perdues dans la précipitation.

Les ministres ont refusé de préciser quelles réglementations seront autorisées à expirer, le 31 décembre 2023, et lesquelles pourraient être remplacées – tout en les rendant «moins lourdes».

Il n’y a aucune exigence de consultation avant la prise de décision – dans le dos des députés, par le biais de réglementations secondaires, sans contrôle approprié.

Beaucoup soupçonnent une tentative de rendre plus difficile pour un futur gouvernement de rejoindre le marché unique de l’UE, en éloignant le Royaume-Uni des «règles du jeu équitables» réglementaires que Bruxelles exigerait.

Le déchirement des règles pourrait également avoir un prix si la divergence déclenche des différends dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit – permettant potentiellement à Bruxelles de restreindre l’accès aux marchés de l’UE pour les entreprises britanniques.

La controverse fait l’objet d’une enquête par la Commission britannique du commerce et des affaires, dont la co-animatrice, la députée travailliste Hilary Benn, a exhorté les ministres à écouter “les entreprises et les experts de l’industrie et à abandonner ce projet de loi”.

“Le gouvernement joue un jeu idéologique dangereux qui pourrait potentiellement inonder le Royaume-Uni de produits dangereux et affaiblir la réglementation des bâtiments remplis d’amiante, le tout au nom d’un vague sentiment de” contrôle “que les entreprises n’ont pas demandé”, a-t-il déclaré. a dit.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le projet de loi permettrait au Royaume-Uni de « profiter pleinement des avantages du Brexit ».

Cela «nous permettrait de nous assurer que nos lois et réglementations correspondent au mieux aux besoins du pays, de maintenir des protections et des garanties importantes et de soutenir les emplois».