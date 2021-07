Craintes pour la sécurité alors que les tests des chauffeurs de camion sont assouplis pour lutter contre la pénurie après le Brexit

Les tests pour les chauffeurs de camions et de camionnettes sur les routes britanniques sont assouplis pour aider à faire face à une énorme pénurie, déclenchant des protestations selon lesquelles la sécurité sera mise en danger.

Les militants de la sécurité routière et les travaillistes ont tous deux sonné l’alarme au sujet de cette décision, déclenchée par la crainte de lacunes dans les rayons des supermarchés car les livraisons ne peuvent pas être effectuées à temps.

Cela fait suite à la décision soudaine d’autoriser des trajets plus longs avant que les chauffeurs de camion ne doivent se reposer – et est également salué comme un bénéfice d’une « souveraineté accrue » après le Brexit.

Mais le parti travailliste a déclaré qu’il était « profondément préoccupé » par les plans, tandis que la Société royale pour la prévention des accidents (Rospa) a condamné tout « dilution » des règles.

Le groupe de campagne Best for Britain a accusé le gouvernement de « coller des solutions de plâtre qui pourraient rendre les routes plus dangereuses pour tous les conducteurs ».

Les ministres insistent sur le fait que la sécurité routière reste « d’une importance primordiale » et que « tous les conducteurs de poids lourds continueront de subir des tests rigoureux ».

La controverse a explosé après que Grant Shapps, le secrétaire aux transports, a publié un plan d’action pour augmenter le nombre de conducteurs passant les tests au-dessus du niveau actuel de 1 500 par semaine.

Il supprimera l’examen des « manœuvres tout-terrain » du test officiel pour « augmenter la capacité globale de test ».

L’autorisation de conduire un semi-remorque serait accordée « sans devoir également passer une épreuve pratique de camion rigide », au titre des propositions de sortie en consultation.

Et les gens n’auraient plus à passer des tests supplémentaires avant d’être autorisés à attacher une camionnette ou une remorque à l’arrière de leur voiture.

Il manque au moins 60 000 conducteurs de poids lourds, en raison d’une « tempête parfaite » de conducteurs européens évitant le Royaume-Uni et des tests annulés en raison de la pandémie de Covid.

Un appel à l’assouplissement des règles d’immigration post-Brexit pour aider à lutter contre la pénurie, en ajoutant les conducteurs de poids lourds à la liste des professions en pénurie, a été rejeté en faveur d’un assouplissement des règles.

Becky Needham, responsable de la sécurité routière de Rospa, a reconnu la pénurie de chauffeurs, mais a déclaré: «Nous ne voyons pas que la suppression d’éléments du test actuel soit la réponse.

« Notre point de vue est que le test, tel qu’il est, protège les conducteurs eux-mêmes, les autres usagers de la route et le public et nous ne voudrions pas que leur sécurité soit compromise de quelque manière que ce soit par cette proposition. »

Le parti travailliste a écrit une lettre au gouvernement, rédigée par 5 ministres fantômes, dont le porte-parole des transports Jim McMahon, soulevant de multiples inquiétudes.

Le parti affirme que l’extension des heures de conduite des poids lourds « a été accueillie avec incrédulité » et « ne ferait qu’augmenter la charge de travail des conducteurs épuisés ».

« Nous notons que le gouvernement consulte sur les modifications apportées aux tests des poids lourds et envisage des modifications réglementaires pour » accélérer le recrutement « , y compris la suppression des manœuvres hors route et des tests pratiques de camions rigides », indique la lettre.

« Compte tenu de l’approche laxiste du gouvernement en matière de sécurité des conducteurs, démontrée par les modifications susmentionnées des règles sur les heures de travail, cela est profondément préoccupant. »

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, a déclaré que mettre « de nouvelles recrues au volant d’un camion de 40 tonnes avec une formation incomplète » n’est pas le moyen de s’attaquer à la pénurie.

« Cela dépasse également la croyance que, dans une lettre sur un problème causé par le Brexit, le gouvernement célèbre son départ de l’UE car cela nous permet de réduire les normes et la sécurité pour résoudre le problème », a-t-elle déclaré.

Mais un porte-parole du gouvernement a déclaré : « La sécurité routière est d’une importance primordiale et tous les conducteurs de poids lourds continueront de subir des tests rigoureux.

« Dans le cadre de ces propositions, les conducteurs devraient toujours effectuer les manœuvres hors route du test – et devraient être supervisés lorsqu’ils conduisent jusqu’à ce qu’ils soient pleinement qualifiés. »