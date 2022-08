Craintes d’une fracture Nord-Sud après une baisse des notes au niveau A

Une fracture régionale Nord-Sud est apparue dans les résultats de niveau A, car les premiers résultats d’examen depuis le déclenchement de la pandémie de Covid ont également montré une baisse des meilleures notes.

Dans un coup porté au programme de nivellement de Downing Street, l’analyse a révélé une diminution plus marquée des notes A * et A attribuées dans le nord-est de l’Angleterre par rapport au sud-est.

Un organisme de bienfaisance pour la mobilité sociale a déclaré que le gouvernement devait faire plus pour remédier aux disparités, tandis que la secrétaire fantôme à l’éducation du Labour, Bridget Phillipson, a déclaré: «Les étudiants du Nord-Est ne sont pas moins capables, mais après 12 ans de gouvernements conservateurs, ils voient leurs résultats reculer. par rapport à leurs pairs du sud de l’Angleterre.

Des centaines de milliers d’élèves ont déchiré leurs enveloppes de résultats jeudi, après que les écoles ont repris les examens après deux ans de notes évaluées par les enseignants pendant la pandémie.

Les résultats globaux ont montré que les entrées de niveau A recevant A * et A en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord étaient en baisse de 8,4 points de pourcentage par rapport à l’année dernière, à la suite d’une mesure visant à freiner l’inflation des notes – mais les chiffres étaient toujours plus élevés qu’en 2019, avant la pandémie .

Les filles ont continué à surpasser les garçons dans l’ensemble, la proportion des notes A* à E s’établissant à 98,7 % pour les filles contre 98,1 % pour les garçons – mais l’avance dont jouissent les filles dans les meilleures notes s’est rétrécie.

Le fossé entre les secteurs public et privé en Angleterre a également été mis en évidence, avec 58% des candidats dans les écoles indépendantes et les collèges de formation municipaux ayant obtenu A et plus dans toutes les matières, contre 30,7% dans les écoles secondaires et intermédiaires. Avant la pandémie, en 2019, les chiffres étaient de 44,7 % et 20,5 %.

Les admissions à l’université ont également diminué de 2 % par rapport à l’année dernière, mais représentent toujours la deuxième plus élevée jamais enregistrée. Les chiffres de l’Ucas (le service d’admission des universités et collèges) ont montré que 425 830 étudiants avaient eu des places confirmées. Le nombre d’étudiants issus des milieux les plus défavorisés pour gagner des places dans les cours est de 46 850 cette année, en hausse de 3 770 par rapport à 2019.

L’analyse par Labour, basée sur les chiffres de l’Ofqual, a montré que les meilleures notes ont encore chuté dans le nord-est de l’Angleterre par rapport au sud-est au cours de l’année écoulée. Les chiffres montrent que dans le Nord-Est, la proportion de notes A et A* est passée de 39,2 % en 2021 à 30,8 % en 2022, contre une chute de 47,1 % à 39,5 % dans le Sud-Est.

“Les étudiants qui reçoivent leurs résultats ont travaillé incroyablement dur dans des circonstances sans précédent, mais ces inégalités révèlent l’échec continu des conservateurs à permettre à tous les jeunes de s’épanouir après la pandémie”, a déclaré Mme Phillipson.

Le Sutton Trust a également souligné que les gains les plus importants depuis 2019 dans les notes A ou supérieures ont été observés à Londres, où ils étaient supérieurs de 12 points de pourcentage, à 39%. En comparaison, le chiffre dans le nord-est de l’Angleterre était de 30,8 %, en hausse de moins de 8 points de pourcentage.

Sir Peter Lampl, fondateur et président du Sutton Trust et président de l’Education Endowment Foundation, a déclaré : « C’est formidable de voir que de nombreux jeunes défavorisés gagnent une place à l’université, et qu’il y a un léger rétrécissement de l’écart entre les plus et les moins avantagés.

« Les universités ont à juste titre donné la priorité à l’élargissement de la participation malgré une année extrêmement compétitive. Cependant, l’écart est encore plus large qu’il ne l’était avant la pandémie, ce qui montre qu’il reste encore du travail à faire.

« Ces données montrent également qu’il existe des disparités régionales en matière de réussite. Le gouvernement doit travailler pour s’assurer que les étudiants de tous les horizons, dans toutes les régions du pays, aient la possibilité de réussir.

Le Conseil mixte des qualifications (JCQ) a déclaré que le taux de réussite global, représentant la proportion d’entrées notées de A * à E, a diminué de 1,1 point de pourcentage, passant de 99,5% en 2021 à 98,4% cette année. Il a augmenté de 0,8 point depuis 2019, où il s’élevait à 97,6 %.

Les entrées recevant les meilleures notes A * et A ont diminué de 8,4 points, passant de 44,8% l’année dernière à 36,4% – mais en hausse de 11 points de pourcentage par rapport à 25,4% en 2019. Le chiffre pour la note la plus élevée, A *, était en baisse en glissement annuel de 19,1% à 14,6%, toujours plus élevé qu’en 2019, où il s’élevait à 7,7%.

La proportion d’entrées classées de A* à C est passée de 88,5 % en 2021 à 82,6 % cette année, mais elle était en hausse par rapport à 75,9 % en 2019.

Sam Tuckett, chercheur principal sur l’éducation et les compétences après 16 ans à l’Education Policy Institute, a déclaré: «La cohorte d’étudiants de 2022 devrait être fière d’avoir surmonté les perturbations substantielles auxquelles elles ont été confrontées, beaucoup n’ayant pas passé d’examen formel avant cet été. .

“Compte tenu de la stratégie d’Ofqual pour revenir aux styles d’examens et de notation pré-pandémiques, il n’est pas surprenant que les résultats de cette année se situent entre les excellents résultats obtenus par les étudiants en 2021 et les dernières évaluations basées sur les examens de 2019.”

Il a poursuivi: «Le retour cette année aux styles d’évaluation pré-pandémiques s’est accompagné d’une poursuite de plusieurs tendances. Les étudiantes continuent de surpasser les garçons dans la plupart des matières. Cependant, l’écart entre les résultats des femmes et des hommes s’est rétréci et est probablement le résultat du retour aux évaluations basées sur des examens.

« Les résultats de cette année indiquent également la préservation d’un fort clivage géographique entre les étudiants, ceux des régions du Sud surpassant largement leurs pairs du Nord et des Midlands. Les augmentations importantes des notes des écoles indépendantes sous les évaluations des enseignants en 2021 ont été considérablement inversées cette année.

Il a ajouté: “L’accent devrait être mis sur l’étude de l’impact de la perturbation de l’éducation sur l’écart de réussite entre les élèves défavorisés et leurs pairs plus aisés.”

Le secrétaire à l’Éducation, James Cleverly, a félicité les élèves et remercié les enseignants, ajoutant: “Ces élèves ont connu des perturbations sans précédent au cours des deux dernières années, et ces excellents résultats témoignent de leur résilience et de leur travail acharné.”

Kath Thomas, directrice générale par intérim du JCQ, a déclaré que les résultats représentaient « une étape importante dans notre rétablissement après la pandémie et témoignent de la diligence et de la résilience des jeunes et du personnel scolaire à travers le pays ».

Les élèves écossais ont reçu leurs résultats Highers la semaine dernière, le taux de réussite ayant chuté à partir de 2021.