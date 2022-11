Craintes du chaos de Noël alors que de plus en plus de travailleurs votent pour la grève

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les craintes d’un Noël de chaos se profilaient ce soir de plus en plus, avec des votes des ambulanciers, du personnel des chemins de fer et des agents de sécurité d’Eurostar pour faire grève sur les salaires et les conditions.

Les résultats du scrutin sont intervenus alors que les employés de Royal Mail, les professeurs d’université et le personnel des collèges de sixième ont pris des lignes de piquetage dans des dizaines d’endroits à travers le Royaume-Uni lors de l’un des plus grands jours d’action revendicative de ces dernières années.

Alors que les livraisons de lettres et de colis étaient interrompues et retardées, le directeur général de Royal Mail, Simon Thompson, a accusé le Syndicat des travailleurs de la communication de faire “tout ce qu’il peut pour détruire Noël”. Mais le secrétaire général du CWU, Dave Ward, a rétorqué que les patrons “risquaient un effondrement de Noël à cause de leur refus obstiné de traiter leurs employés avec respect”.

Déjà, des infirmières, des fonctionnaires et des chauffeurs de bus ont voté pour participer à des débrayages qui devraient impliquer des centaines de milliers de travailleurs au cours des prochains mois.

Et des scrutins sont prévus sur des actions revendicatives par d’autres groupes, notamment des jeunes médecins et des pompiers.

Plus de 10 000 ambulanciers – y compris des ambulanciers paramédicaux, des assistants de soins d’urgence et des gestionnaires d’appels ont voté aujourd’hui pour faire grève dans neuf fiducies en Angleterre et au Pays de Galles sur une offre de 4% décrite par le syndicat GMB comme «une réduction de salaire massive en termes réels».

«Les ambulanciers – comme les autres travailleurs du NHS – sont à genoux», a déclaré la secrétaire nationale du GMB, Rachel Harrison.

«Il s’agit autant de niveaux de dotation dangereux et de la sécurité des patients que de la rémunération. Un tiers des ambulanciers de GMB pensent que les retards dans lesquels ils ont été impliqués ont entraîné la mort d’un patient.

“Quelque chose doit changer ou le service tel que nous le connaissons s’effondrera.”

La nouvelle fait suite à un vote mardi pour une action revendicative par des milliers de 999 gestionnaires d’appels, techniciens ambulanciers et ambulanciers appartenant à Unison.

Et pas moins de 300 000 infirmières devraient se joindre à des débrayages sans précédent approuvés lors du premier scrutin de ce type dans les 106 ans d’histoire du Royal College of Nursing.

Pendant ce temps, la Transport Salaried Staff Association a annoncé une action chez Network Rail et 12 opérateurs ferroviaires, coïncidant avec les débrayages des cheminots de RMT.

Les débrayages de la TSSA auront lieu à Avanti West Coast les 13, 14, 16 et 17 décembre, et au c2c dans l’Essex le 17 décembre, tandis que l’action sans grève se déroulera à partir du 13 décembre, les membres refusant de remplacer les collègues RMT portés disparus en raison de litiges.

Dans un conflit séparé, plus de 100 membres du personnel de sécurité du service du tunnel sous la Manche Eurostar doivent faire grève pendant quatre jours à l’approche de Noël, après avoir voté 4-1 en faveur d’une action revendicative.

Downing Street a résisté aux appels des ministres à s’impliquer dans des pourparlers pour résoudre les différends sur les salaires et les conditions de travail.

Le porte-parole officiel du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il appartenait aux employeurs et aux syndicats de discuter d’une voie à suivre.

Et il a dit que le secrétaire aux transports Mark Harper – qui a rencontré les maires du métro du nord de l’Angleterre pour discuter de la perturbation des services ferroviaires – ne jouait rien de plus qu’un « rôle de facilitateur » dans les pourparlers sur le différend ferroviaire.

Le directeur général par intérim des fournisseurs du NHS, Saffron Cordery, a déclaré que les fiducies prenaient des mesures pour s’assurer que des vies ne soient pas mises en danger par ce qu’elles craignent d’être “une action revendicative coordonnée et prolongée dans les mois à venir”.

Mais elle a déclaré que les débrayages des ambulanciers rendraient les temps de réponse “incroyablement allongés” et minimiseraient l’ampleur de l’assistance que l’armée pourrait être en mesure de fournir si elle était appelée pour aider.

“Nous apprécierons vraiment leur soutien, mais cela ne jouera pas un rôle central dans le maintien du service d’ambulance”, a déclaré Mme Cordery.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que les demandes d’augmentations de salaire de 19% pour les infirmières n’étaient “pas abordables”.

“Chaque augmentation de salaire supplémentaire de 1% pour l’ensemble du personnel sous contrat Agenda for Change coûterait environ 700 millions de livres sterling par an”, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté: “Ma porte reste ouverte pour discuter avec les syndicats des moyens de faire du NHS un meilleur lieu de travail.”