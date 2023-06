Craintes d’inondations soudaines et d’avalanches alors que la hausse des températures fait fondre les glaciers de l’Himalaya

Bangalore, Inde : Les glaciers fondent à un rythme sans précédent dans les chaînes de montagnes himalayennes de l’Hindu Kush et pourraient perdre jusqu’à 80 % de leur volume au cours de ce siècle si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites, selon un rapport.

Le rapport du Centre international pour le développement intégré des montagnes, basé à Katmandou, a averti que les crues soudaines et les avalanches augmenteraient plus probablement dans les années à venir, et que la disponibilité de l’eau douce serait affectée pour près de 2 milliards de personnes qui vivent en aval de 12 rivières qui prennent leur source dans les montagnes.

Le mont Everest vu en arrière-plan depuis Namche Bajar, district de Solukhumbu, Népal. Crédit: PA

La glace et la neige dans les chaînes himalayennes de l’Hindu Kush constituent une importante source d’eau pour ces rivières, qui traversent 16 pays d’Asie et fournissent de l’eau douce à 240 millions de personnes dans les montagnes et à 1,65 milliard en aval.

« Les personnes vivant dans ces montagnes qui n’ont presque rien contribué au réchauffement climatique sont exposées à un risque élevé en raison du changement climatique », a déclaré Amina Maharjan, spécialiste des migrations et l’une des auteurs du rapport. « Les efforts d’adaptation actuels sont totalement insuffisants, et nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que sans un soutien accru, ces communautés ne seront pas en mesure de faire face. »