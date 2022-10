Craintes d’inondations et de coupures de courant alors que les orages frappent le Royaume-Uni avec deux jours d’avertissements météorologiques jaunes

Des INONDATIONS et des coupures de courant sont attendues aujourd’hui alors que la Grande-Bretagne se prépare à deux jours d’avertissements météorologiques jaunes.

Des orages vont balayer une grande partie du sud et du nord-est aujourd’hui – le temps sauvage devrait durer jusqu’à demain.

Il y a une chance d’inondation sous les avertissements jaunes Crédit : Alamy

Les Britanniques se préparent à des orages au cours des deux prochains jours

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes pour les orages, un pour aujourd’hui et un pour demain, avec l’averse attendue dans une grande partie du pays.

Les deux avertissements couvrent tout le Sud-Est et la majeure partie du Sud-Ouest.

La zone touchée s’étendait alors vers le nord jusqu’à la côte est.

Des villes aussi loin au nord que York et Middlesbrough devraient être touchées.

Les deux avertissements couvrent la période allant de 4 heures du matin le dimanche à 5 heures du matin le lundi.

Le Met Office indique que cela pourrait impliquer des inondations soudaines et d’éventuelles coupures de courant, avec des retards de circulation et d’autres problèmes de transport en cas d’inondations et de coups de foudre.

Il est également possible que de petites communautés soient temporairement coupées par des routes inondées au pire moment.

L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, ainsi que le Nord-Ouest, éviteront les pires conditions météorologiques.

Cependant, ces zones devraient encore connaître de longues périodes de pluie, dont beaucoup pourraient être abondantes.

Malgré cela, le Royaume-Uni restera chaud – avec des conditions humides qui devraient persister la semaine prochaine.

Cela survient après que quatre alertes aux inondations ont été émises jeudi et un avertissement météo jaune pour les orages et la foudre.

Un courant-jet balayait le Royaume-Uni, apportant avec lui le temps humide et déclenchant l’alerte.

Le Royaume-Uni a connu des températures beaucoup plus chaudes que d’habitude pour cette période de l’année – et cela devrait continuer.

La température la plus élevée d’octobre jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 29,4 ° C dans le petit bourg de March, Cambridgeshire, le premier jour du mois en 1985.

Les prévisionnistes ont salué le temps chaud comme un “été indien”.