Les interdictions de feux d’artifice sont en augmentation après qu’une vague de chaleur record dans le nord-ouest du Pacifique a ravivé les inquiétudes selon lesquelles des célébrations explosives pourraient provoquer des incendies de forêt.

La vague de chaleur sans précédent dans le nord-ouest du Pacifique a incité les autorités de l’Oregon et de Washington à interdire les feux d’artifice afin de se prémunir contre le développement d’incendies de forêt.

« Si nous ne prenons pas cette mesure proactive maintenant, je crains que les conséquences ne soient dévastatrices », a déclaré Sara Boone, chef des pompiers de Portland Fire & Rescue, dans un communiqué de presse. « Il n’est pas facile de prendre une décision comme celle-ci si près de notre fête nationale, mais en tant que chef des pompiers, j’estime que j’ai une plus grande responsabilité de prendre parfois des décisions impopulaires à des moments sans précédent pour protéger la vie, les biens et l’environnement. »

Les gros titres récents ont rappelé à quel point les feux d’artifice peuvent être puissants et dangereux : environ dix livres de feux d’artifice illégaux ont causé des dégâts lors d’une saisie de police à Los Angeles qui a mal tourné – des voitures renversées, des vitres brisées et plus d’une douzaine de personnes blessées, selon une filiale de CBS à Los Angeles.

Le comté de Clark à Washington a interdit l’utilisation et la vente de feux d’artifice jusqu’au 4 juillet ; d’autres villes du sud-ouest de Washington ont imposé des interdictions similaires, selon Willamette Week. Un certain nombre de responsables locaux et étatiques d’autres États, dont l’Idaho, le Montana, l’Utah, le Texas et le Colorado, ont récemment mis en œuvre des interdictions de feux d’artifice dans certaines parties de leur État.

Certaines interdictions incluent les feux d’artifice professionnels, qui sont généralement considérés comme plus sûrs que les feux d’artifice déclenchés par des amateurs.

« En cas de sécheresse sévère ou de sécheresse, il n’est pas rare que les villes ou les municipalités mettent en œuvre des restrictions sur l’utilisation des feux d’artifice ou des interdictions de brûler », a déclaré Julie L. Heckman, directrice exécutive de l’American Pyrotechnics Association.

Heckman a déclaré que bien que les détaillants de feux d’artifice dans d’autres États, comme le Texas, aient pu trouver des solutions de contournement aux interdictions de feux d’artifice, les conditions météorologiques inhabituelles dans le nord-ouest du Pacifique présentent un territoire inexploré pour la région.

« L’industrie a en quelque sorte traversé cette situation dans le passé, mais je pense que dans le Pacifique [Northwest] à l’heure actuelle, c’est un peu unique et nous n’avons pas le temps de développer ces zones d’utilisation sûre », a déclaré Heckman.

Philip Higuera, professeur d’écologie du feu à l’Université du Montana, a déclaré que la sécheresse et la chaleur extrêmes devenant de plus en plus des caractéristiques du climat du pays, les interdictions de feux d’artifice sont également plus susceptibles de devenir monnaie courante.

« Je m’attendrais à ce que nos étés deviennent plus chauds et plus secs, et fondamentalement, comme le danger d’incendie est élevé pendant les étés dans la plus grande partie de l’Ouest, je m’attendrais à voir davantage de zones interdire les feux d’artifice », a déclaré Higuera.

Higuera, ainsi qu’un groupe de plus de 150 spécialistes des incendies, ont écrit une lettre ouverte exhortant les résidents de la côte ouest à s’abstenir d’utiliser des feux d’artifice ce 4 juillet, citant une inquiétude concernant une « activité d’incendie généralisée ».

« Ce sera essentiel pour des vacances sûres pour le Jour de l’Indépendance, de bonnes pratiques pour le reste de la saison des incendies et une façon de nous adapter pour vivre en toute sécurité dans des paysages de plus en plus inflammables », indique la lettre.

L’opposition collective aux feux d’artifice n’est pas nouvelle. En 2020, la National Fire Protection Association a publié une déclaration décourageant les gens d’utiliser des feux d’artifice grand public en l’absence de feux d’artifice professionnels pendant la pandémie de coronavirus. Et en 2006, un groupe du conseil municipal de Milwaukee, dans le Wisconsin, a chargé un groupe de travail sur les feux d’artifice « d’étudier l’impact des feux d’artifice sur la sécurité publique », conduisant à l’adoption d’une ordonnance interdisant la vente et l’utilisation amateur de feux d’artifice dans la ville.

« L’une des raisons pour lesquelles nous soulignons le 4 juillet est que ce sont les incendies déclenchés par les humains qui sont les plus menaçants et les plus dommageables pour les humains », a déclaré Higuera. « Donc, ce n’est pas que nous devons prévenir et arrêter tous les feux de forêt. Ce sont ceux qui sont déclenchés par les humains, qui sont généralement proches de l’endroit où nous vivons – ce sont ceux qui se transforment en catastrophes humaines.