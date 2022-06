Craintes d’embouteillages en France après que Macron se soit retrouvé avec un Parlement fragmenté

PARIS – La France s’est demandée lundi si le président Emmanuel Macron serait en mesure de gouverner efficacement après avoir perdu sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement, alors que la montée des groupes d’opposition menaçait de bloquer son programme législatif et même de faire tomber son cabinet.

« Ingouvernable! » lis le première page du Parisienun quotidien.

Après un vote national dimanche, la coalition centriste de M. Macron a terminé première au classement général, avec 245 sièges, mais elle est loin de la majorité absolue dont elle a joui à l’Assemblée nationale de 577 sièges lors de son premier mandat, alimentant les craintes d’une impasse politique.

Beaucoup était encore incertain lundi après le vote, qui a produit un paysage politique complexe et fragmenté avec trois principaux groupes d’opposition – une alliance de gauche, l’extrême droite et les conservateurs traditionnels. Tous ont remporté suffisamment de sièges pour potentiellement entraver le programme législatif de M. Macron, mais ils sont également profondément opposés les uns aux autres à bien des égards, limitant la perspective d’une coalition anti-Macron large et tenable.