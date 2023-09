Craintes de récession alors que l’économie britannique se contracte plus que prévu

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’économie britannique s’est contractée de façon surprenante et brutale en juillet, les détaillants et les projets de construction ayant été frappés par le temps pluvieux, suscitant de nouvelles craintes d’une récession.

Les économistes prévoyaient une baisse de 0,2 pour cent du produit intérieur brut (PIB) pour juillet – mais les données officielles montrent qu’il s’est contracté de 0,5 pour cent.

La chute plus importante que prévu est survenue après une croissance de 0,5 pour cent en juin. Les économistes ont déclaré que la Grande-Bretagne « marchait sur la corde raide » après le choc.

Les travaillistes ont déclaré qu’il s’agissait d’un autre « jour sombre » pour l’économie – mais le chancelier Jeremy Hunt a insisté sur le fait qu’il y avait des « raisons d’être confiant » quant à l’avenir.

M. Hunt, qui a promis de réduire de moitié l’inflation d’ici la fin 2023, a déclaré : « Ce n’est qu’en réduisant de moitié l’inflation que nous pourrons assurer la croissance durable et les augmentations de salaires dont le pays a besoin. »

La chancelière a ajouté : « Nous avons été parmi les pays du G7 les plus rapides à se remettre de la pandémie et le FMI a déclaré que nous connaîtrons une croissance plus rapide que l’Allemagne, la France et l’Italie sur le long terme. »

Rachel Reeves, chancelière fantôme du parti travailliste, a déclaré : « Aujourd’hui est un autre jour sombre pour la croissance, et l’économie britannique reste l’otage du piège de la faible croissance des conservateurs qui laisse les travailleurs dans une situation encore pire. »

La porte-parole des libéraux-démocrates au Trésor, Sarah Olney, a déclaré que la « mauvaise gestion » des conservateurs de l’économie était désormais un « fardeau pour toute chance de croissance », ajoutant : « Rishi Sunak n’a absolument pas réussi à maîtriser la crise du coût de la vie. »

Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l’ONS, a déclaré qu’en dépit de la baisse du PIB, « le tableau d’ensemble semble plus positif, avec une croissance de l’économie dans les secteurs des services, de la production et de la construction au cours des trois derniers mois ».

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Il a souligné l’impact des grèves du NHS ainsi que du temps pluvieux. « En juillet, les actions revendicatives des travailleurs de la santé et des enseignants ont eu un impact négatif sur les services, et ce fut un mois plus faible pour la construction et le commerce de détail en raison du mauvais temps.

L’expert a ajouté : « L’industrie manufacturière a également reculé suite à son rebond sous l’effet du jour férié supplémentaire de mai. »

Plus suit…