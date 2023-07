Craintes de nouvelles morts de poissons après le mois de juin le plus chaud de l’histoire du Royaume-Uni

Le Met Office a confirmé que juin était le plus chaud jamais enregistré pour le Royaume-Uni, éclipsant le dernier plus chaud de près d’un degré complet.

Sur l’ensemble du mois, le pays a enregistré une température moyenne moyenne de 15,8°C, battant le précédent record de 14,9°C, enregistré en 1940 et 1976.

L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont également signalé leurs mois de juin respectifs les plus chauds jamais enregistrés.

Le record intervient au milieu d’une anxiété croissante face au rythme et à l’ampleur du changement climatique. Températures de l’air en surface dans le monde a dépassé 1,5 °C en juin pour la première fois, et y est resté plusieurs jours, selon Copernicus Climate Change de l’UE.

Dans l’océan Atlantique nord, les températures de surface de la mer ont été supérieures d’environ 0,5 ° C aux températures de surface quotidiennes les plus chaudes enregistrées en juin. Le réchauffement des températures de l’eau a entraîné la mort massive de poissons dans les voies navigables intérieures.

Mark Owen, responsable des pêches au Angling Trust, a déclaré que le temps chaud avait déjà tué des milliers de poissons à travers le pays.

Owen a déclaré: «Là où j’étais ce matin sur un canal près de Birmingham, des poissons ont été pris contre une écluse et vous avez vu des centaines de mouettes ramasser les poissons morts. La puanteur était vraiment assez incroyable.

« Si juillet est comme juin, si août est comme juin, alors nous aurons beaucoup plus de poissons tués que nous n’en avons jamais vu. Il y a un effet d’entraînement. Les poissons sont la partie visible parce que c’est ce que les gens voient flotter à la surface mais c’est aussi [about] ce qui arrive à l’écosystème.

Dans un cas dans le West Yorkshire, des pêcheurs ont signalé un flux de poissons morts qui passait.

Le Dr Andy Bray, responsable du développement du bassin versant au Calder Rivers Trust, a déclaré: «Nous avons des rivières qui n’ont pas d’ombre, qui sont droites et qui sont retenues, de sorte qu’il y a très peu de débit. Donc, c’est juste une sorte d’arriéré pour qu’ils soient juste chauffés.

« À certains endroits, c’est comme un flot régulier… de poissons renversés qui descendent la rivière… il y en a des centaines en 30 ou 40 minutes. C’est un problème qui va se produire d’année en année à mesure que nous avançons. Peut-être pas tous les ans, mais ce sera quelque chose que nous reverrons, vous pourriez même le revoir cet été.

Il y a également eu un nombre « sans précédent » de décès de poissons en juin, selon John Ellis, du Canal & River Trust. Ellis a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Nous avons eu plus de 60 incidents de mortalité de poissons sur 21 canaux différents à travers le Royaume-Uni, et pour mettre cela en perspective au cours d’une année typique, nous pouvons voir une demi-douzaine d’incidents. »

Ellis a déclaré que l’augmentation du nombre de décès était due à une combinaison de facteurs, notamment des températures élevées de l’eau et des orages réduisant la quantité d’oxygène dans l’eau.

Le Met Office a également déclaré que le Royaume-Uni avait eu 68% de ses précipitations moyennes pour juin, avec 52,2 mm de précipitations.

Mark McCarthy, qui travaille dans l’équipe du Met Office responsable des enregistrements météorologiques et climatiques, a déclaré: « C’est officiellement le mois de juin le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni, pour la température moyenne ainsi que pour les températures moyennes maximales et minimales.

« Juin a commencé avec beaucoup de haute pression et des températures initialement autour de la moyenne pour beaucoup, mais une fois que cela s’est calmé, l’air chaud et humide a commencé à influencer les températures, avec 32,2 ° C les températures les plus élevées atteintes.

« Ce qui est frappant, c’est la chaleur persistante pendant une grande partie du mois, avec des températures largement au milieu des années 20 Celsius pour beaucoup et même parfois dans les basses années 30. »