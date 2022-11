Craintes de guerre nucléaire alors que les hommes de main de Poutine préparent 900 abris anti-bombes dans UN SEUL district de Moscou »

Les CRAINTES que Vladimir Poutine se prépare à une guerre nucléaire grandissent alors que les forces fidèles au dirigeant russe préparent des abris anti-bombes dans un quartier de Moscou.

Avec la guerre défaillante de Poutine en Ukraine, on craint que le président désespéré ne lance une frappe nucléaire sur l’Occident.

Les abris anti-bombes sont réaménagés sous les ordres des autorités de Moscou Crédit : Télégramme

De nombreux abris anti-bombes russes datent de l’époque de la guerre froide Crédit : Télégramme

Les travaux sur les bunkers se feraient à un “rythme actif” Crédit : Télégramme

Les travaux sur environ 900 abris ont commencé dans la capitale russe, selon des informations sur la chaîne Telegram Baza.

Les abris en cours de construction comprennent des places pour dormir, des placards et des bancs et sont équipés d’eau potable et de médicaments sont en cours de réapprovisionnement.

Les travaux sont effectués par les travailleurs de la ville à un “rythme actif”, selon le rapport.

Selon les dirigeants de la commune, les refuges doivent être organisés “d’ici à hier”.

Des travaux sur des abris dans d’autres quartiers de Moscou seraient également en cours.

Le quartier huppé de Khamovniki compterait déjà une trentaine d’abris qui ont été nettoyés et équipés de bancs, de lanternes et de trousses de premiers secours.

On pense que certains des abris sont en mauvais état et devront être rénovés.

L’un des abris serait résistant aux radiations, selon le rapport.

Des refuges sont également en cours de préparation dans des orphelinats ou des centres d’aide à l’éducation familiale.

Les sous-sols sont équipés d’eau et d’électricité et sont remplis de nourriture et de bois de chauffage.

Des cuisines de campagne sont en cours de construction et, en cas d’urgence, elles seront installées dans les cours.

Des rapports séparés du site d’information russe Podyom affirment que les autorités de Moscou ont également commencé à inspecter les abris anti-bombes dans les écoles et les hôpitaux.

Une source anonyme a déclaré au point de vente: “Personne ne nous a donné une commande spécifique [on paper]bien sûr, mais ils nous ont dit oralement qu’il y avait des instructions pour remettre les abris anti-bombes en état de marche.

“En ce moment, dans quatre écoles du centre de Moscou, nous préparons les égouts et installons l’électricité.”

Auparavant, il a été révélé qu’à l’extérieur du centre sportif “Extreme” Moskomsport on Hospital Val, des panneaux avaient été mis en place indiquant un abri et dirigeant les gens vers le sous-sol.

Selon des employés du centre, les panneaux étaient apparus récemment, sous les ordres de la direction.

La nouvelle survient après qu’il a été révélé le mois dernier que les craintes croissantes d’une guerre nucléaire avaient poussé les Russes dans une frénésie d’achat de bunkers pour leur protection.

Les autorités ont également donné des ordres à une coopérative de logement pour nettoyer un abri anti-aérien local actuellement utilisé pour les voitures.

L’instruction stipulait qu’elle devait être “mise en conformité avec l’objectif direct d’une installation de protection civile”.

Le gouvernement de la ville de Moscou exige des efforts “pour accroître la préparation des moyens de protection collective”.

Et le responsable d’une association de propriétaires de la capitale a été convoqué à la police et informé “qu’il y avait un ordre de vérifier tous les abris anti-bombes”, a rapporté le média IStories.

Des commandes similaires ont été signalées dans la ville balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, ainsi que dans la région de Volgograd et la république de Bouriatie.

La Russie compte au total 16 448 abris anti-bombes nucléaires, selon la Chambre des comptes du pays, principalement construits pendant la guerre froide, lorsque ces installations étaient une priorité soviétique.

On pense que certains des bunkers sont en mauvais état et devront être mis à jour Crédit : Télégramme