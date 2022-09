Craintes de braconnage alors que le saumon du fleuve Fraser est jeté pour pourrir, alors même que les retours chutent – ​​Kelowna Capital News

Rodney Hsu dit avoir trouvé trop de saumons rouges du Fraser dans des endroits où ils ne sont pas censés être cette saison – des zones résidentielles aux routes de gravier, enveloppés dans des sacs à ordures et pourrissant à l’air libre.

Hsu, l’homme derrière le site Web de pêche sportive “Fishing with Rod”, fait partie de ceux qui affirment que les carcasses de saumon jetées sont la preuve de ventes illégales.

“Habituellement, lorsque vous rencontrez un site de décharge de saumon, il peut s’agir d’une douzaine de poissons, de quelques dizaines de poissons ou même jusqu’à 100 poissons déversés dans une zone”, a déclaré Hsu, qui est également membre du Comité consultatif sur la pêche sportive. un groupe qui conseille le gouvernement sur les questions de pêche récréative.

“Les conditions du poisson vont de quelque peu fraîches à vieilles et en décomposition, même si elles peuvent être fraîchement jetées. Cela dépend du moment où vous les trouvez.

Hsu et d’autres demandent une application plus stricte par le Département fédéral des pêches et tentent de sensibiliser les consommateurs au problème affectant une espèce déjà confrontée à des menaces pour sa survie. Le ministère, quant à lui, affirme qu’il a déjà mis en place un programme d’application solide et a besoin que les acheteurs fassent leur part pour arrêter les ventes au marché noir.

Les prévisions de début de saison de la Commission du saumon du Pacifique prévoyaient que 9,8 millions de poissons retourneraient dans le Fraser cette année, mais ce chiffre a été réduit à 5,5 millions le mois dernier, suscitant l’inquiétude des groupes environnementaux et des pêcheurs.

Seule une pêche commerciale limitée a été ouverte pour les espèces du fleuve Fraser, tandis que le saumon rouge est retourné en masse dans les autres rivières de la Colombie-Britannique.

La course du Fraser touche à sa fin pour la saison, mais les partisans ont déclaré que le problème en est un qui nécessite encore une attention car il s’agit d’un problème permanent.

Jesse Zeman, directeur exécutif de la BC Wildlife Federation, a déclaré qu’il existe deux indices principaux indiquant que le poisson est vendu illégalement. Le premier est le nombre de publicités qui sont apparues sur les médias sociaux et les sites Web de petites annonces pour le saumon rouge frais qui se trouve être à vendre près du fleuve Fraser.

Deuxièmement, il a déclaré que seuls les vendeurs du marché noir auraient besoin de jeter du poisson car les vendeurs réglementés disposent d’installations de stockage et de refroidissement appropriées.

“Ce que vous voyez sur le marché noir, c’est que les gens qui font ça n’ont pas l’infrastructure pour s’occuper correctement du poisson”, a déclaré Zeman.

Randy Nelson, qui a travaillé pour le ministère des Pêches pendant 35 ans, a déclaré qu’il aimerait voir le retour d’une unité d’enquêtes spéciales qui a été dissoute au moment de sa retraite en tant que directeur de la conservation et de la protection pour la Colombie-Britannique et le Yukon en 2012.

L’unité a été formée en 1985 et a été très efficace, a-t-il dit, notamment parce qu’elle a mené des enquêtes en civil et secrètes.

Au cours de son mandat au ministère, Nelson a déclaré qu’il avait vu des cycles de demande du public pour plus d’application se traduire par une augmentation des ressources qui diminueraient progressivement à nouveau en raison de coupes budgétaires.

Nelson a déclaré qu’il aimerait voir un financement plus soutenu pour les unités d’application de la loi du Département des pêches. De plus, il a déclaré que le fait de donner à la Garde côtière canadienne des pouvoirs d’exécution pourrait augmenter la capacité, tout en soulignant l’importance de documenter le braconnage au fil du temps.

« L’application de la loi est essentielle dans tout type d’application de la loi. L’analogie que j’ai utilisée est que s’il y a une limite de vitesse sur une autoroute et que personne ne voit jamais une voiture de police, il y a de fortes chances que plus de gens accélèrent. Mais à la minute où quelqu’un voit une voiture de police, il appuie immédiatement sur les freins, même s’il n’accélère pas, c’est juste un réflexe humain », a déclaré Nelson.

Cependant, le Département des pêches a déclaré qu’il avait déjà mis en place un programme d’application “assez agressif”.

Au cours d’une journée typique, des dizaines d’agents d’application de la loi patrouillent et de nouvelles enquêtes sont lancées quotidiennement, a déclaré Mike Fraser, chef de secteur pour les unités de conservation et de protection du bas Fraser du ministère des Pêches.

Des patrouilles ont lieu la nuit, impliquant des agents en civil et par hélicoptère, a-t-il déclaré. Les membres de l’unité d’enquête spéciale qui a été dissoute ont été réintégrés dans le service général mais conservent bon nombre de leurs compétences, a-t-il ajouté.

Une équipe travaille également avec des sociétés de médias sociaux pour supprimer les publicités qui semblent illégales, a-t-il ajouté.

« C’est un programme assez intensif, dit-il.

Il y a un certain nombre d’enquêtes en cours, mais il a noté que certaines prennent des mois. Les sanctions peuvent inclure des amendes allant jusqu’à 100 000 dollars et des peines de prison, tandis que les acheteurs peuvent également être verbalisés, a-t-il déclaré.

Fraser a reconnu que malgré les efforts du ministère, les ventes illégales de saumon rouge et le braconnage demeurent un problème. C’est là que les consommateurs entrent en jeu, a-t-il dit.

« Nous demandons au public de s’abstenir d’acheter ces poissons qui sont trop beaux pour être vrais. Lorsque vous avez du poisson dont le prix est bien inférieur à celui que vous trouveriez dans une épicerie ou un point de vente commercial, il est probable que le poisson provienne d’une pêche illégale ou soit vendu illégalement », a-t-il déclaré.

La réglementation sanitaire ne se produit pas avec les ventes illégales, ce qui signifie également que les consommateurs pourraient manger du poisson qui pourrait les rendre malades, a-t-il ajouté.

«Je pense que l’éducation du public est une grande partie de cela. Alors que nous voyons nos stocks de saumon souffrir et que les gens deviennent plus conscients des impacts des activités non seulement des ventes illégales ou de la pêche illégale, mais aussi de l’achat du poisson, je pense que cela va être un grand moyen de dissuasion », a-t-il déclaré.

—Amy Smart, La Presse Canadienne

