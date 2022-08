Crainte que la répression nicaraguayenne ne soit un “modèle” dans la région

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Le gouvernement du président nicaraguayen Daniel Ortega a fermé cette semaine sept stations de radio appartenant à l’église catholique romaine, ainsi que deux autres points de vente desservant la zone nord en grande partie rurale avec une histoire d’opposition à son parti Sandinista National Liberation Front. Les experts disent que la dernière répression vise à faire taire toutes les voix restantes de la dissidence avant que le Nicaragua n’organise des élections locales en novembre, tout comme l’arrestation par Ortega des principaux candidats potentiels de l’opposition avant l’élection présidentielle de l’année dernière. Mais des observateurs ailleurs en Amérique centrale craignent que la répression incontrôlée d’Ortega n’ait enhardi d’autres dirigeants qui ont montré peu de tolérance pour les voix dissidentes.

Vendredi dernier, le Guatemala a arrêté un éminent journaliste dont le journal est spécialisé dans les enquêtes sur la corruption, notamment contre l’actuel président Alejandro Giammattei. Après sa première comparution devant un juge mercredi pour des accusations de blanchiment d’argent et d’extorsion, José Rubén Zamora a déclaré qu’il s’agissait d’un “truc monté” par le président et le procureur général.

L’arrestation de Zamora fait suite à la persécution de juges et de procureurs guatémaltèques, notamment dans des affaires de corruption, dont un certain nombre ont été contraints à l’exil.

Au Salvador, le président Nayib Bukele attaque régulièrement des organisations non gouvernementales qui critiquent les mesures de son gouvernement, plus récemment un état d’exception de plus de quatre mois qui a suspendu les droits fondamentaux au cours duquel les autorités ont arrêté plus de 40 000 personnes pour des liens présumés avec des gangs.

Les arrestations ont été populaires au Salvador, mais critiquées par les organisations de défense des droits civiques car beaucoup se sont produites sans enquête ni procédure régulière.

Ana María Méndez Dardón, directrice pour l’Amérique centrale du Bureau de Washington pour l’Amérique latine, un groupe de défense des droits de l’homme, s’est dite préoccupée par la façon dont « la région a subi une réaction généralisée de la part de puissants secteurs pro-impunité et de dirigeants autoritaires, et comment le Nicaragua est devenu , disons, un modèle.

Elle a dit que Giammattei et Bukele – tous deux d’autres parties du spectre idéologique – avaient pris des pages du «livre de jeu» d’Ortega afin de concentrer le pouvoir.

Jeudi à Matagalpa, des policiers en uniforme bleu ont encerclé les bureaux du diocèse et la résidence de l’évêque. L’évêque Rolando Álvarez, un critique franc du gouvernement, se tenait dans la rue entouré de prêtres priant alors que la police bouclait la zone en arrière-plan.

Cela faisait suite à la saisie des stations de radio de l’église dans la région lundi. La police a coupé le courant et a occupé la résidence d’un curé à Sebaco. Le révérend Uriel Vallejos et plusieurs autres sont restés enfermés à l’intérieur jeudi.

Ni le gouvernement nicaraguayen ni le Vatican n’ont commenté publiquement la situation.

Matagalpa est une province productrice de café et de bétail à environ 80 miles au nord de Managua. Dans les années 1980, c’était aussi un centre des combattants de droite « Contra » contre le premier gouvernement sandiniste d’Ortega après la révolution.

Parmi les autres points de vente fermés cette semaine, il y avait la radio communautaire féministe Radio Vos et la chaîne de télévision RB3, toutes deux desservant des populations majoritairement rurales.

“Ils ont suspendu notre licence avec des arguments techniques, mais nous savons qu’il s’agit de représailles pour notre position critique et notre travail de défense des femmes et de formation des leaders communautaires”, a déclaré Argentina Olivas, directrice de Radio Vos. Fondée en 2004, la station dessert 13 municipalités de Matagalpa, y compris des endroits qu’aucun autre point de vente ne dessert. Elle diffuse des programmes d’aide à l’épanouissement des femmes et de formation des jeunes journalistes.

La station avait diffusé lundi un communiqué de soutien au prêtre encerclé à Sebaco.

La station de télévision RB3 émet depuis Rio Blanco. Le fondateur et directeur de la station, David Mendoza, a pleuré après avoir annoncé aux téléspectateurs que la station était fermée après 18 ans de fonctionnement.

“C’est vraiment difficile. Nous faisons du journalisme indépendant avec un profil social », a déclaré Mendoza plus tard. “C’était le canal de l’aide et de l’espoir pour le peuple.”

Après les manifestations de rue massives d’avril 2018 qui ont été violemment réprimées par le gouvernement, Mendoza a déclaré que le gouvernement avait retiré sa publicité. Il a reçu des menaces et a été harcelé par la police, mais la station a continué.

Alors qu’une grande partie de la population de la région est anti-sandiniste, le parti d’Ortega a remporté les élections locales à Rio Blanco en 2017 dans ce que l’opposition a qualifié de fraude.

“Ils vont pour un contrôle total”, a déclaré Mendoza.

Oscar René Vargas, un analyste politique contraint de fuir le Nicaragua, a déclaré que le gouvernement “cherchait à réduire au silence tous les médias possibles”. Des dizaines de journalistes ont été contraints à l’exil. Le mois dernier, le principal quotidien du Nicaragua, La Prensa, a annoncé que ses collaborateurs avaient tous quitté le pays, mais qu’ils continueraient à publier en ligne. La police avait occupé les bureaux du journal en août dernier.

Le gouvernement nicaraguayen a également fermé quelque 1 000 organisations non gouvernementales cette année.

Ortega a soutenu que les manifestations d’avril 2018 étaient une tentative de le renverser qui avait reçu un soutien étranger. Le gouvernement a réprimé les organisations recevant tout soutien international. Le mois dernier, le gouvernement a expulsé des religieuses de l’association caritative de Mère Teresa.

Mercredi soir, le secrétaire adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a critiqué Ortega et la première dame et vice-présidente Rosario Murillo via Twitter : « L’agression brutale d’Ortega-Murillo contre le clergé catholique, les installations de radio et les membres de la communauté à Sebaco est un autre coup porté à la liberté religieuse au Nicaragua. ainsi qu’à la liberté d’expression. Comment des hommes et des femmes en uniforme – dont beaucoup sont des croyants – peuvent-ils exécuter de tels ordres ? »

Le gouvernement américain a sanctionné un certain nombre de responsables du cercle restreint d’Ortega et a ciblé le mois dernier des procureurs et des juges impliqués dans les procès contre des membres de l’opposition cette année, mais le comportement d’Ortega n’a pas changé.

L’administration Biden a également sanctionné des responsables au Guatemala et au Salvador, alléguant la corruption ou qu’ils sapent la démocratie, mais aussi sans effet.

Vargas a déclaré que cela faisait partie de la campagne en cours d’Ortega. “Ortega poursuit sa stratégie du pouvoir ou de la mort”, a déclaré Vargas. « Il fera tout pour conserver le pouvoir par la répression à tous les niveaux : religieux, politique, presse, ONG, commerçants.

L’Église catholique romaine subissait une pression croissante au Nicaragua. Le gouvernement a expulsé le plus haut diplomate du Vatican en mars.

Certains évêques ont critiqué les actions du gouvernement depuis les manifestations de 2018 et ont dû partir. Après que l’église ait initialement tenté de négocier la paix entre les manifestants et le gouvernement, Ortega les a accusés de soutenir ceux qui voulaient le destituer, les qualifiant de “terroristes” et de “démons en robes”.

Jeudi, Mgr Álvarez s’est agenouillé sur le trottoir devant sa résidence devant des policiers armés. Alors que les officiers tentaient de dégager les badauds et les paroissiens, y compris certains qui s’étaient également agenouillés, Álvarez leur a marché avec détermination avec un grand crucifix tendu devant lui.

À un moment donné, il a dit : “s’agenouillant seulement devant Dieu”.