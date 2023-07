Craint que Poutine se prépare à faire exploser la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors que les troupes sont évacuées et Zelensky met en garde contre une « menace sérieuse »

On craint que POUTINE envisage de faire sauter la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors que les troupes russes sont évacuées de l’installation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti qu’une « menace sérieuse » restait en place samedi à l’usine de Zaporizhizhia.

8 La centrale nucléaire de Zaphorizhizhia, gérée par Rosatom, est la plus grande d’Europe Crédit : Reuters

8 Des équipes spécialisées pratiquant les procédures de décontamination en usine Crédit : AP

8 Les civils basés à proximité de l’installation ont été informés des bons points d’évacuation Crédit : Reuters

8 Zelensky a affirmé la semaine dernière que la Russie prévoyait une « attaque terroriste » contre l’installation nucléaire Crédit : Reuters

Le chef du service de renseignement militaire ukrainien a averti que la Russie était « techniquement prête » à provoquer une explosion localisée à la centrale nucléaire qui pourrait alors conduire à une libération de radiations.

Zelensky a appelé à une plus grande attention internationale sur la situation dans l’installation du sud-est de l’Ukraine, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

L’installation est occupée par la Russie depuis début mars de l’année dernière, peu après l’invasion de Moscou.

UN Le rapport Times a déclaré que Kyrylo Budanov, directeur au sein du Renseignement de la Défense d’Ukraine (GUR), avait précédemment allégué que le Kremlin avait posé des explosifs sur quatre des six unités de puissance et systèmes de refroidissement de l’usine.

Ces affirmations ont ensuite été soutenues par Zelensky la semaine dernière, car il a déclaré que la Russie prévoyait une « attaque terroriste » contre l’installation nucléaire.

Le GUR aurait déclaré que tout personnel ukrainien travaillant à la centrale nucléaire de Zaporizhizhia, gérée par Rosatom, avait été invité à partir d’ici mercredi au milieu de la crainte croissante d’un sabotage.

Ils ont également affirmé que les Russes avaient ordonné au personnel militaire de lancer un « retrait progressif » de l’usine et ordonné à quiconque restait sur le terrain de « blâmer l’Ukraine en cas d’urgence ».

L’installation nucléaire a été régulièrement utilisée par les forces russes comme base militaire de fortune pour abriter des armes et tirer des attaques contre l’Ukraine – qui a d’abord affirmé que les Russes avaient posé des mines dans l’installation le 20 juin.

L’Ukraine a organisé des exercices d’entraînement autour du site de la centrale électrique plus tôt cette semaine pour se préparer à une éventuelle fuite.

Des instructions sur les points de rassemblement, la distribution de comprimés d’iode et les voies d’évacuation pour les civils locaux ont été collées sur les réseaux sociaux et à Zaporizhizhia – qui se trouve à seulement 30 miles de l’usine – des équipes spécialisées ont pratiqué des procédures de décontamination, selon The Times.

Mais après une inspection de l’usine il y a dix jours par le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Marino Grossi, aucune preuve n’a été trouvée suggérant que l’installation avait récemment été jonchée d’explosifs.

Cependant, il a mentionné la présence de mines autour du site et aux principaux points d’accès.

« Notre évaluation de ces emplacements particuliers était que bien que la présence de tout engin explosif ne soit pas conforme aux normes de sécurité, les principales fonctions de sécurité de l’installation ne seraient pas affectées de manière significative. Nous suivons la question avec une grande attention », a déclaré Grossi.

Il a également été rapporté par iNews que les six réacteurs de la centrale sont actuellement tous à l’arrêt car bien que la situation ait été jugée « grave », le niveau d’eau de refroidissement est resté suffisant.

Mais pour les Ukrainiens vivant à proximité de la centrale électrique, ils ont l’assurance que, comme le vent dans la région souffle vers le sud-est, toute fuite de rayonnement potentielle due à un sabotage nucléaire dériverait directement sur les positions des troupes russes et dans la ville russe de Rostov. -sur-Don.

Alla Krystal, chef de la défense civile au conseil du village de Bilenke, situation près de la centrale nucléaire, a déclaré que la plupart des habitants de la région n’étaient pas trop inquiets et étaient pleinement informés de l’emplacement des points d’évacuation.

« Le vent contaminera les Russes avec des radiations bien plus qu’il ne nous contaminerait. Et ils ne seraient pas si stupides. Le feraient-ils ?, a-t-elle demandé «

La Russie a précédemment nié les accusations de Kiev selon lesquelles la Russie préparait une explosion à l’usine – tandis que Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé la vaste installation.

L’Ukraine, qui faisait alors partie de l’Union soviétique, a subi le pire accident nucléaire au monde en 1986, lorsque des nuages ​​​​de matières radioactives se sont répandus dans une grande partie de l’Europe après une explosion et un incendie à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

8 Exercices anti-radiations à Zaporizhzhia, Ukraine Crédit : Reuters

8 Les exercices sont en cours pour se préparer au risque de fuite à l’usine Crédit : Reuters

8 L’usine est occupée par les forces russes depuis mars de l’année dernière Crédit : Reuters