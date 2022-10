Craint que Poutine ne soit sur le point d’attaquer les câbles sous-marins britanniques alors que la Royal Navy suit un “navire espion” au large des côtes britanniques

On pense que la RUSSIE dispose de six sous-marins dédiés à la mission de coupe de câbles – le Losharik étant le plus moderne et le plus performant.

Il n’existe qu’une poignée de photographies granuleuses du navire et tout ce que l’on sait à son sujet provient de suppositions éclairées. Un incendie à bord du Losharik en 2019 a entraîné la mort de 14 sous-mariniers, dont certains des plus expérimentés décorés de la marine russe. Le Kremlin n’a jamais expliqué ce que le sous-marin faisait à seulement 60 milles des côtes norvégiennes. Selon l’expert en sous-marins HI Sutton, qui écrit le blog Covert Shores, le sous-marin est construit à partir de sept coques sphériques en titane reliées entre elles, ce qui lui confère une force extraordinaire. Le navire porte le nom d’un cheval de dessin animé russe, composé de nombreuses sphères réunies. Il peut opérer jusqu’à des profondeurs de 3300 pieds, bien plus que les sous-marins conventionnels et dispose d’accessoires spéciaux leur permettant de se reposer au fond de la mer. Les sous-marins sont déployés depuis le géant Belgorod, lui-même conçu pour des opérations spéciales, et actuellement le plus long sous-marin en service dans les marines mondiales.