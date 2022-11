Craint que Poutine dérangé libère une arme EMP hypersonique de style Bond pour paralyser l’Ukraine s’il ne peut pas larguer une arme nucléaire

VLADIMIR Poutine pourrait envisager de déclencher une frappe EMP hypersonique de type Bond pour paralyser l’Ukraine s’il ne peut pas larguer une bombe nucléaire.

Les forces spéciales russes seraient équipées de l’appareil spécial, qui peut assommer l’électronique dans un rayon de six milles.

Les frappes à impulsions électromagnétiques (EMP) peuvent détruire des appareils électriques à travers l’Amérique Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

On dit que Poutine prévoit d’utiliser un EMP s’il ne peut pas larguer une bombe nucléaire sur l’Ukraine Crédit : Reuters

Les troupes ukrainiennes avancent vers Kherson, abandonnée mercredi par la Russie Crédit : EPA

Connue sous le nom de frappe à impulsion électromagnétique – ou EMP – cette sinistre arme a la capacité de griller le réseau électrique ukrainien, plongeant des millions de personnes dans l’obscurité.

L’appareil diabolique peut également désactiver les tours de communication et autres actifs électroniques, ce qui pourrait être un coup de marteau pour la capacité de l’Ukraine à se défendre, selon les experts.

Les EMP fonctionnent en créant une impulsion électromagnétique si forte qu’elle court-circuite les appareils ennemis, selon le Times.

Ils sont souvent attachés à des missiles nucléaires hypersoniques comme le Zircon et tirés à 120 milles dans l’espace, assommant des appareils électroniques dans une zone de la taille des États-Unis, selon la Nasa.

On pense que la version non nucléaire est capable d’éliminer les ressources ennemies dans un rayon de six milles.

Selon l’expert en armes Justin Bronk, la Russie dispose d’un stock d’EMP prêts à l’emploi et a déclaré que certaines unités Spetznaz en Ukraine les transportent déjà.

“Les frappes de l’EMP laissent très peu de traces visibles, il est donc difficile de savoir si une a déjà été utilisée sans être sur le terrain pour enquêter”, a-t-il déclaré.

En juillet, Moscou s’est vanté d’un nouveau canon EMP qui pouvait faire frire les communications ennemies à des kilomètres.

La Russie a déjà eu recours au bombardement d’infrastructures civiles critiques en réponse à des pertes embarrassantes sur le champ de bataille dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Et maintenant, les experts n’excluent pas que la Russie utilise une frappe EMP pour plonger des millions d’Ukrainiens innocents dans les ténèbres.

Francis Tusa, un analyste de la défense, a déclaré que la Russie “a déjà tenté de rendre l’Ukraine aussi inhabitable que possible avant l’hiver”.

Il a ajouté: “Je n’exclus donc pas la possibilité d’une grève de l’EMP dans le cadre de ce qui semble être une politique de” terre brûlée “.”

Une telle frappe risque d’aggraver la guerre déjà tendue en assommant les infrastructures des pays voisins de l’OTAN – ce qu’ils pourraient percevoir comme une attaque contre leur territoire et répondre par une frappe.

Le boffin de la guerre électronique, Thomas Withington, a déclaré : « Je pense que le grand danger pour le gouvernement russe est qu’une fois qu’il effectue une détonation nucléaire EMP.

“Il risque de perdre le contrôle stratégique de la situation car il ne peut pas savoir avec certitude comment la communauté internationale, et plus important encore l’Otan, pourrait agir.”

On craint que Poutine ne se déploie et que l’EMP ne frappe pour empêcher que d’autres territoires ne soient récupérés par l’avancée des troupes ukrainiennes.

Le directeur du Council on Geostrategy, James Rogers, a déclaré qu’il semblait “de plus en plus” probable que Poutine utiliserait une grève de l’EMP pour créer une nouvelle pause en Ukraine.

“Nous savons qu’il y a une pression sur lui avec tous les bavardages en Russie sur l’échec de leurs généraux”, a-t-il déclaré.

“Une grève de l’EMP pourrait lui fournir cette pause qui inverserait la tendance pour lui. Mais je ne pense pas qu’il soit encore en position.

“Le véritable tremplin vers l’escalade – s’il y en a un – est que les Ukrainiens reprennent le territoire qu’ils avaient perdu et commencent à marcher sur la Crimée.”

L’avertissement intervient quelques jours après que des espions américains ont surpris des généraux frustrés en train de discuter de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques en Ukraine.

On pense que les responsables de Poutine ont expliqué quand et comment Moscou pourrait utiliser une telle bombe nucléaire, à la suite d’une série de revers russes sur le champ de bataille et du retrait de Kherson.

Le président Poutine n’aurait pas participé aux conversations au Kremlin, qui se déroulent dans un contexte de rhétorique nucléaire de plus en plus tendue entre la Russie et l’Occident.

John F Kirby, un responsable du Conseil de sécurité nationale, a refusé de commenter “les détails” du langage utilisé par les initiés de Vlad, mais a ajouté : “Nous avons été clairs dès le départ que les commentaires de la Russie sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires sont profondément préoccupants. , et nous les prenons au sérieux.

“Nous continuons à surveiller cela du mieux que nous pouvons, et nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à une telle utilisation.”

On pense que le terrifiant arsenal nucléaire de la Russie contient jusqu’à 6 000 ogives, suffisamment pour causer des ravages dans le monde entier et entre 200 et 300 millions de victimes.

Cela comprend jusqu’à 2 000 armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille pour submerger les forces conventionnelles.

De telles armes n’ont jamais été utilisées au combat auparavant mais pourraient être déployées de diverses manières, comme par des obus d’artillerie ou des missiles.

Même l’utilisation d’une bombe nucléaire tactique plus petite pourrait tuer des milliers de personnes et rendre certaines parties de l’Ukraine inhabitables pour les années à venir.

La ville de Kherson a été évacuée par les troupes russes jeudi Crédit : AFP