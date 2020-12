Les acheteurs de Primark qui affluent dans les magasins pendant 24 heures entraîneront un deuxième verrouillage de Covid-19 en Grande-Bretagne, ont fait valoir les gens – même si les files d’attente accrocheuses ont été causées par des mesures de distanciation sociale à l’intérieur des magasins.

Les commentateurs en ligne se sont inquiétés du fait que des files d’attente massives pourraient entraîner un autre verrouillage du coronavirus, car les gens passent de longues périodes de temps dans les magasins de vêtements.

La chaîne de bonnes affaires a prolongé ses heures d’ouverture après la fin du verrouillage national de l’Angleterre le mercredi 2 décembre.

Un critique, Kim Leppington, a écrit en réponse aux photos de centaines de personnes se pressant à l’extérieur du Fort Shopping Park à Birmingham cette semaine.

Selon Birmingham Live, elle a déclaré: « Voici un autre verrouillage. Pourquoi tout le monde ne peut-il pas rester ensemble? Les gens meurent d’envie de voir leurs proches, les gens ont du mal à perdre leur emploi et ainsi de suite.

Le ministre des Communautés, Robert Jenwick, a annoncé les règles de 24 heures plus tôt cette semaine dans le but d’étaler les heures de magasinage et de réduire les foules.

Primark a ouvert 11 magasins 24 heures sur 24 (y compris le point de vente Fort Shopping Park de Birmngham, ci-dessus) tout au long de la nuit, les acheteurs faisant la queue pour saisir une bonne affaire de la chaîne à bas prix – qui a dû fermer pendant le verrouillage de l’Angleterre.

Ci-dessus, les acheteurs font la queue devant le magasin Primark à Lakeside, West Thurrock. Certains ont dit qu’ils avaient fait la queue jusqu’à deux heures

Les longues files d’attente auraient commencé à 5 heures du matin mercredi matin alors que les acheteurs cherchaient à faire une bonne affaire le mercredi sauvage.

Le plan ne semblait pas fonctionner, cependant, et des centaines de personnes se sont toujours précipitées vers le populaire détaillant de rue, qui n’a pas de boutique en ligne.

Les fans de Primark ont ​​été tenus à l’écart pendant un mois pendant le verrouillage de l’Angleterre et ont continué à rattraper le temps perdu, avec des files d’attente sinueuses devant les magasins de Trafford, Birmingham et Leeds.

Les temps d’attente ont grimpé jusqu’à deux heures et les gens ont fait la queue après minuit pour acheter des vêtements.

Maria Garrido, qui s’est rendue au Trafford Centre Primark depuis Wigan pour acheter un nouveau pyjama, a décrit les scènes comme un « chaos organisé », déclarant au Manchester Evening News qu’elle avait fait la queue pendant plus de deux heures après son arrivée à 22h20.

Au total, 11 magasins Primark ouvrent de 7 heures du matin le mercredi 2 décembre jusqu’à l’heure de fermeture normale le jeudi 3 décembre.

Ils comprenaient: Trafford, York Monks Cross, Leeds White Rose, Bluewater, Lakeside, Birmingham Fort, Meadowhall, Stratford, White City, Charlton et le Gateshead Metrocentre.