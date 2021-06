Craint que l’étape HS2 de Birmingham à Leeds soit supprimée ou réduite

LA prochaine phase du HS2 pourrait être supprimée ou réduite, craignent certains députés conservateurs.

Furious Red Wallers dit que la mise en conserve de la jambe Birmingham à Leeds ferait exploser la promesse de mise à niveau de Boris Johnson, le retard coûtant déjà 5 milliards de livres sterling à la région.

Les députés du mur rouge craignent que la prochaine étape du HS2 ne soit supprimée ou réduite Crédit : PA : Association de la presse

Beaucoup ont été élus sur la base qu’ils apporteraient la ligne high-tech et son impulsion économique à leurs régions.

Jusqu’à présent, les ministres ont accepté d’aller de l’avant avec la succursale de Londres à Birmingham, avant de se diriger vers Crewe et Manchester.

La semaine dernière, le sec des transports Grant Shapps s’est engagé à poursuivre la ligne vers Leeds – mais a mis en garde contre une refonte de la façon dont cela est réalisé.

Dans un coup de semonce au Premier ministre, les députés ont publié une vidéo de campagne soulignant les avantages que la ligne apporterait à leurs communautés.

Les neuf députés, dont l’étoile montante Miriam Cates, affirment que le chemin de fer doit être entièrement construit.

Les retards de la ligne high-tech ont déjà coûté 5 milliards de livres sterling à la région Crédit : PA

La spéculation est répandue parmi les députés que la ligne pourrait s’asseoir sur la voie ferrée existante, ou se terminer à East Midlands Parkway.

Ils se demandent également pourquoi le Nord et les Midlands devraient choisir entre des options inférieures aux normes alors que d’autres parties du pays obtiennent ce qui est nécessaire.

Miriam Cates, députée de Penistone et Stocksbridge, a déclaré : « HS2 a le pouvoir de créer des emplois et des investissements dans notre région à un moment où nous n’en avons jamais eu autant besoin.

« Un réseau ferroviaire à grande vitesse allant du nord, du sud, de l’est et de l’ouest transformerait notre façon de voyager, connectant les gens au travail et ajoutant des milliards à l’économie. »

Ben Bradley, député de Mansfield et chef du conseil du comté de Nottinghamshire a ajouté : « La livraison de la partie est du HS2 serait un vote de confiance massif dans notre région, permettant aux gens de se déplacer plus rapidement et plus facilement, ainsi que de créer 150 000 nouveaux emplois. «

Grant Shapps a déclaré que la ligne sera livrée comme prévu précédemment Crédit : PA

La semaine dernière, le sec des transports Grant Shapps a prononcé un discours devant Policy Exchange, déclarant que la ligne serait livrée comme prévu précédemment.

Il a déclaré: « Nous allons terminer HS2 et inclure HS2 sur le tronçon est vers Leeds. »

Mais il a averti : « La seule question que nous ayons est de savoir comment mieux intégrer cela avec des plans qui se sont développés très loin depuis que HS2 a été imaginé pour la première fois il y a toutes ces décennies. Cela concerne particulièrement le chemin de fer de la centrale électrique du Nord. »