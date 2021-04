Les CONSEILS recrutent des bandes de nouveaux maréchaux Covid avec des contrats expirant en 2023 – ce qui soulève des inquiétudes que les mesures de distanciation sociale pourraient rester en place pour les années à venir.

La dernière campagne de recrutement à travers l’Angleterre a dérouté les Britanniques qui s’attendent à ce que les restrictions de verrouillage prennent fin le 21 juin.

Les conseils continuent de recruter des maréchaux Covid sur de longs contrats malgré la fin de toutes les restrictions proche Crédit: PA

La nouvelle armée de personnes occupées devrait envahir les rues à partir de juillet de cette année, malgré de nouvelles données montrant que près de 40 millions d’habitants du Royaume-Uni vivent maintenant dans des zones pratiquement sans Covid grâce à notre impressionnant déploiement de vaccins.

Parmi les autorités qui annoncent le poste, il y a le conseil du comté de Hertfordshire – qui propose également aux fournisseurs un contrat estimé à 3 millions de livres sterling pour fournir 60 maréchaux du 1er juillet au 31 janvier 2022.

Il est également assorti de la possibilité d’une prolongation d’un an – ce qui signifie que les maréchaux pourraient être en patrouille jusqu’en 2023.

Le Conseil du comté de Hertfordshire souhaite que les travailleurs: « Fournissent un soutien pratique pour aider et encourager la conformité, comme un personnel dévoué dans les espaces publics, un soutien aux entreprises ou un soutien aux particuliers. »

La liste continue, « Introduire des mesures pour aider le public et les entreprises à sensibiliser et à comprendre les réglementations et les directives. »

Le conseil municipal de Sunderland et le conseil de Northumberland sont d’autres domaines qui cherchent à embaucher plus de maréchaux – tandis que les conseils de Darlington, Portsmouth, Cornwall et Carlisle ont prolongé les contrats actuels pour durer au-delà de juillet, rapporte The Telegraph.

Certains contrats sont proposés jusqu’en 2023 Crédits: Rex

Ils sont employés pour s’assurer que la distanciation sociale est respectée – mais ne peuvent appliquer aucune règle Crédit: Alamy

Ils aideront à patrouiller les centres-villes ainsi qu’à gérer les files d’attente et les systèmes à sens unique pour éviter les contacts entre différents groupes dans les espaces publics.

Les maréchaux de Covid ont été introduits par le gouvernement comme un moyen de garantir le respect des règles de distanciation sociale – dépensant plus de 30 millions de livres sterling pour les conseils locaux.

Bien qu’ils n’aient pas été en mesure d’appliquer les règles ou d’imposer des amendes, les maréchaux ont été déployés pour conseiller et soutenir les membres du public et les entreprises.

Mais le conseil du comté de Hertfordshire a réfuté l’idée selon laquelle les mesures de Covid resteraient indéfiniment – affirmant que cela « n’indiquait aucune augmentation des restrictions à partir de juillet 2021 ».

Le directeur de la santé publique du Hertfordshire, Jim McManus, a plutôt affirmé qu’il s’agissait simplement d’un plan d’urgence.

« Conformément aux prévisions du gouvernement pour la feuille de route hors verrouillage, nous travaillons à l’assouplissement des restrictions d’ici le 21 juin 2021, mais nous savons que le virus est toujours en circulation et le restera pendant un certain temps », a-t-il expliqué.

«Nous savons depuis l’année dernière que le nombre d’infections peut changer rapidement, et le gouvernement est très clair que nous devons planifier au cas où une troisième vague surviendrait.

Cela survient alors que les données montrent que près de 40 millions de résidents du Royaume-Uni vivent maintenant dans des zones pratiquement exemptes de Covid grâce à l’incroyable déploiement de vaccins. Crédit: LNP

« Ce serait un manquement au devoir de ne pas se préparer à une troisième vague, tout en faisant tout ce que nous pouvons pour l’empêcher en maintenant les infections aussi bas que possible afin que nous puissions profiter de l’été sans restrictions. »

Il est prévu d’introduire des drones de patrouille et des maréchaux Covid sur les plages britanniques pour arrêter la surpopulation au milieu d’un boom des vacances nationales cet été.

La plage de Bournemouth a annoncé qu’elle utiliserait les nouvelles mesures – après que plus de 500 000 personnes ont tenté de se rendre à la plage de Bournemouth le jour le plus chaud de l’année en juin dernier.

« Les Covid Marshals sont un atout très efficace dans la lutte contre Covid-19 et l’un des principaux moyens de gérer les épidémies locales à mesure qu’elles continuent de se produire dans nos communautés », a poursuivi M. McManus.

«Le retour des écoles, des entreprises et des partenaires de la santé du Hertfordshire est qu’ils rassurent et encouragent des mesures simples mais efficaces de contrôle des infections telles que l’éloignement social, le lavage des mains, les couvertures faciales et la ventilation.

« Par exemple, dans les semaines qui ont précédé l’étape 2 de la feuille de route du gouvernement, Covid Marshals a visité près de 4 000 entreprises à travers le comté pour fournir des conseils et des conseils sur la réouverture en toute sécurité. »

Le conseil municipal de Sunderland offre un salaire de 20 092 £ à 21 748 £ pour les maréchaux, selon le site de recrutement North East Jobs.