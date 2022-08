Craint que les pauvres ne subissent une deuxième année de réduction des prestations après que l’inflation ait atteint 18%

Les personnes les plus pauvres de Grande-Bretagne ne doivent pas être contraintes de subir une deuxième année consécutive de réduction des prestations après un choc avertissant que l’inflation dépassera 18%, selon les militants anti-pauvreté.

L’alarme a été déclenchée après la prédiction que les prix augmenteront à leur rythme le plus rapide depuis près d’un demi-siècle d’ici janvier – lorsque les prestations ne devraient augmenter que d’environ 11% à partir d’avril.

En avril dernier, le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, a été vivement critiqué pour avoir laissé les prestations chuter fortement en termes réels, une décision qu’il a tenté d’imputer à l’ancien système informatique du gouvernement.

Le Trésor a promis qu’il n’y aurait pas de répétition – mais la banque d’investissement Citigroup met maintenant en garde contre l’inflation « entrant dans la stratosphère » en janvier, jetant cet engagement en doute.

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants a dit L’indépendant que « la sécurité sociale doit être augmentée pour correspondre à l’inflation », plutôt que de s’en tenir à des règles rigides liant les paiements au taux inférieur de septembre.

Et Simon Francis, de la End Fuel Poverty Coalition, a déclaré: “Toute réduction réelle des prestations plongera davantage de personnes dans la pauvreté énergétique, avec toute la misère sanitaire et sociale que cela entraîne.”

Le spectre d’une inflation de 18 % – bien supérieure aux prévisions de la Banque d’Angleterre d’un pic de 13,3 % – ouvre une nouvelle crise potentielle pour le nouveau Premier ministre, le 6 septembre.

Chaque 1% supplémentaire dépensé pour la sécurité sociale coûte au gouvernement près de 2,5 milliards de livres sterling – ce qui signifie qu’une augmentation des prestations de 18%, au lieu de 11%, imposerait une facture énorme.

Cela augmente la pression sur la gagnante, qui devrait être Liz Truss, pour qu’elle réduise les factures énergétiques annuelles qui devraient dépasser 4 000 £ l’année prochaine, le déclencheur du taux beaucoup plus élevé, a déclaré Citigroup.

La ministre des Affaires étrangères a refusé de présenter ses propositions pour freiner la flambée des factures – arguant que les réductions d’impôts qui favoriseront les riches sont sa priorité, tout en s’attaquant aux « aumônes ».

Pendant ce temps, dans la dernière prévision dramatique pour le plafond des prix de l’énergie, la société de conseil Cornwall Insight a averti qu’il pourrait atteindre 5 341 £ à partir d’avril, contre 1,277 £ en avril de cette année.

Le camp de Rishi Sunak a intensifié son assaut contre les plans de son rival, son partisan Kevin Hollinrake déclarant : « Les gens vont être dans la rue. Les choses vont être si mauvaises pour certains ménages.

Un patron de l’énergie, Bill Bullen d’Utilita, a exhorté le parti conservateur à mettre fin à sa course à la direction maintenant pour maîtriser la crise, arguant que le public « ne peut pas attendre » le 5 septembre.

Mais Downing Street a de nouveau insisté sur le fait qu’il appartient au successeur de Boris Johnson de proposer un plan de sauvetage, car il a déclaré que les gens devraient continuer à utiliser autant d’énergie qu’ils le souhaitent et a écarté les craintes d’éventuelles pannes de courant.

Benjamin Nabarro, économiste en chef du Royaume-Uni chez Citigroup, a déclaré: “Nous nous attendons maintenant à ce que l’inflation de l’IPC culmine à plus de 18% en janvier”, supérieur aux 17,8% atteints en 1979.

Rebecca McDonald, économiste en chef à la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré à The Independent : « Alors que la situation devient de plus en plus désespérée, le soutien du gouvernement doit être au moins doublé pour les familles à faible revenu et l’augmentation des prestations en avril prochain doit être aussi proche que possible de l’inflation. ”

Alison Garnham, directrice générale du Child Poverty Action Group, a critiqué l’aide d’urgence existante, les factures d’énergie étant «forfaitaires», pénalisant les grandes familles avec plus d’enfants.

« C’est la recette du désastre pour les enfants des familles à faible revenu. Sans plus d’aide, la prochaine tempête de prix submergera les familles en difficulté », a-t-elle déclaré.

Et M. Francis a ajouté: “Bien que nous ayons besoin d’un soutien urgent et important pour aider les gens à rester au chaud cet hiver, nous avons également besoin que le gouvernement évite de répéter les erreurs du passé.”

Pat McFadden, secrétaire en chef fictif du Labour au Trésor, a déclaré: «Chaque jour qui passe, une nouvelle enquête indique que les prix de l’énergie augmenteront encore plus que prévu et, avec eux, l’inflation aussi.

« Les gens ne peuvent tout simplement pas se permettre les hausses qui devraient les frapper dans les mois à venir. C’est pourquoi le Parti travailliste a proposé de geler les factures d’énergie au cours de l’hiver prochain, permettant aux ménages d’économiser 1 000 £ et de les protéger de la flambée des prix.