NSW Health contacte plus de 20000 personnes qui sont arrivées du Queensland par avion, craignant que l’épidémie de coronavirus de Brisbane ne se propage vers le sud.

Tous ceux qui ont pris l’avion entre le 20 mars et le 26 mars doivent s’isoler et se faire tester s’ils se trouvaient dans l’un des points chauds du Queensland.

«Neuf contacts étroits en Nouvelle-Galles du Sud ont été identifiés à ce jour», a déclaré NSW Health dans un bulletin publié dimanche.

« Ils ont reçu pour instruction de subir un test COVID-19 et de s’auto-isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat. »

NSW Health a demandé à toute personne récemment venue des zones touchées du Queensland d’éviter les visites non essentielles dans les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées et les services de soins pour personnes handicapées jusqu’à nouvel ordre.

Kmart à Carindale Westfield, Brisbane, a été ajouté à la liste des hotspots alors que NSW demande aux voyageurs entrants du Queensland de remplir les formulaires de déclaration d’entrée

Au milieu des craintes de propagation du virus, NSW a introduit samedi des formulaires de déclaration d’entrée pour toute personne entrant dans l’État par voie aérienne, routière ou ferroviaire qui se trouve dans les zones du conseil de Brisbane ou de Moreton Bay depuis le 11 mars.

Un total de 3822 personnes ont rempli les formulaires samedi.

«Ces formulaires fournissent des informations essentielles pour permettre à NSW Health de contacter les voyageurs si nécessaire», a déclaré NSW Health.

Le Queensland a enregistré dimanche une nouvelle infection à coronavirus historique alors que de nouvelles informations remettent des rapports liant un cas existant à une fête pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes.

Le cas communautaire signalé dimanche est le frère de l’un des cas actuels de l’État, qui n’est plus contagieux et considéré comme un « chaînon manquant » entre le groupe le plus récent et un médecin qui a été testé positif au début du mois.

La ministre de la Santé, Yvette D’Ath, a déclaré que les informations selon lesquelles l’un des cas avait organisé une fête pour jusqu’à 25 invités étaient inexactes.

Sur la photo: les habitants font la queue pour un test à Brisbane en janvier. Queesland a été soulagé dimanche après avoir trouvé le cas du « chaînon manquant » et découvert qu’une personne infectée n’avait pas organisé de fête après tout

«On nous a dit à l’époque qu’il y avait 25 personnes qui fréquentaient la résidence; nous devions enquêter, traquer ces 25 personnes et les mettre en quarantaine », a-t-elle déclaré.

Des enquêtes plus poussées menées par la police et les autorités sanitaires suggèrent que les personnes qui se sont rendues étaient limitées aux colocataires de l’homme et à une autre personne.

Mme D’Ath a déclaré que les responsables avaient agi en fonction de ce qu’ils croyaient être vrai à l’époque et ont déclaré aux journalistes qu’elle avait pris connaissance des nouvelles informations dimanche matin.

« Il est extrêmement regrettable que ce qui a été découvert au cours des 24 dernières heures, ce ne soit pas 25 personnes, mais si je comprends bien, ce sont les informations qui ont été reçues de ce monsieur lui-même », a-t-elle déclaré.

Un testeur de coronavirus dans le hall de l’hôtel Mercure Brisbane à North Quay, Brisbane au début du mois. Les traceurs de contact du Queensland se rapprochent de tous les contacts

« Que les responsables de la santé aient mal compris ce qu’il a dit, je n’étais pas là, je n’ai pas entendu la conversation, mais ce sont les informations qu’ils pensent qu’il leur avait fournies à l’époque. »

La directrice générale de la santé, Jeannette Young, a déclaré que les deux cas actifs de l’État étaient tous deux à l’hôpital et qu’il était trop tôt pour se détendre, elle était heureuse que les efforts de dépistage n’aient pas révélé d’autres exemples de transmission communautaire.

Elle a déclaré qu’il était « très probable » que le cas historique était l’un des liens manquants entre un médecin infecté par le COVID-19 et le groupe le plus récent.

« Nous ne pourrons pas faire de séquençage du génome sur lui car il n’a pas de virus actif pour le moment, mais nous continuerons à le tester pour voir si nous pouvons comprendre ce qui s’est passé. »

En plus du cas historique, le Queensland a enregistré deux nouveaux cas en quarantaine d’hôtel.

Un homme de Strathpine dans la vingtaine a été testé positif vendredi soir après avoir contracté la souche britannique de COVID-19 de son ami masculin à Stafford.

L’homme a visité au moins 15 lieux à Strathpine, Lawnton, Eatons Hill et East Brisbane alors qu’il était contagieux.

Avec d’autres sites visités par l’homme de Stafford, il existe désormais 25 sites potentiels d’exposition au COVID-19 à Brisbane.

NSW a demandé à toute personne venant du Queensland d’éviter les visites non essentielles à l’hôpital ou dans des établissements de soins pour personnes âgées. Sur la photo: test de coronavirus à Melbourne en février

Le service au volant KFC à Everton Park, Brisbane a été mis sur la liste des points chauds pendant seulement 5 minutes de 19 h 55 à 20 h 00 le 22 mars

Les neuf sites d’exposition visités par l’homme de Stafford comprennent Westfield Carindale, Bunnings à Stafford et Gasworks à Newstead.

Les traceurs de contacts se sont rendus au restaurant italien Carindale Westfield et Mama à Redcliffe, où l’homme de 26 ans a passé le plus de temps et potentiellement interagi avec le plus de monde.

Il a visité le centre commercial entre 12h et 14h16 samedi dernier et le restaurant entre 12h30 et 15h10 le dimanche.

La visite de l’homme Strathpine à l’hôtel Eatons Hill entre 15h45 et 17h10 samedi dernier est également préoccupante.

Quiconque a visité ces sites est invité à se faire tester et à s’isoler jusqu’à ce qu’il reçoive ses résultats.

Le cluster a déclenché un verrouillage des hôpitaux de la région de Brisbane City et de Moreton Bay, des établissements de soins pour personnes âgées, des prisons et des prestataires de services aux personnes handicapées.