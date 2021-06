Craint que le sous-marin de missile de croisière russe traque la côte de Cornouailles lors du sommet du G7

Les craintes concernant la sécurité au sommet du G7 ont été soulevées après qu’il a été révélé qu’un sous-marin lance-missiles de croisière russe pourrait traquer la côte de Cornouailles.

Des rapports affirment que les forces aériennes ont été engagées dans des opérations « inhabituelles » dans et autour des eaux à proximité de l’événement, ce qui a fait craindre que quelque chose ne tourne mal.

Un sous-marin russe se cacherait dans les eaux entourant le sommet du G7 Crédit : Alamy

L’événement a déjà un «anneau d’acier» autour de lui, y compris le HMS Prince of Wales

L’événement se déroule du vendredi au dimanche et sera suivi par Boris Johnson et Joe Biden

Les nouvelles révélations précèdent les discussions décisives lors du sommet du G7 ce week-end, où Vladimir Poutine rencontrera d’autres dirigeants mondiaux tels que le Premier ministre Boris Johnson et le président Joe Biden.

Le Sun avait précédemment signalé qu’un «anneau d’acier» de 30 millions de livres sterling avait été développé pour protéger les personnes présentes à l’événement, qui comprend l’utilisation du HMS Prince of Wales.

Cependant, selon The Washington Examiner, les forces maritimes et aériennes ont également été engagées dans des opérations distinctes pour lutter contre une prétendue menace pour la sécurité posée par les Russes.

Cela comprenait l’intensification de l’activité des avions de la marine américaine, des forces maritimes et aériennes britanniques et des avions anti-sous-marins français depuis le début de la semaine.

Plus particulièrement, la publication a rapporté qu’un P-8 Poseidon de la Royal Air Force avait été déployé mercredi à 500 milles de sa base d’attache de la RAF Lossiemouth en Écosse, « exécutant des modèles de recherche à basse altitude et vitesse dans la région ».

Des craintes avaient été exprimées à propos du sous-marin après des opérations «inhabituelles» des forces aériennes qui protègent l’événement Crédit : Alamy

Ils cibleraient des sous-marins développés par Poutine et la Russie Crédit : Getty

Il a opéré autour et juste à l’extérieur des bords de la frontière maritime britannique de 12 milles, ce qui a laissé croire qu’il avait peut-être suivi quelque chose de spécifique.

Des soupçons ont de nouveau été soulevés plus tard dans la journée lorsque le HMS Northumberland de la Royal Navy opérait dans une patrouille de recherche différente, ayant déjà été déployé pour la sécurité du G-7 plutôt que pour une activité anti-sous-marine spécifique.

Le Northumberland est connu pour être équipé d’un système Sonar 2087 très avancé capable de détecter des forces sous-marines hors de portée telles que celles développées par les Russes.

Actuellement, la Russie exploite un certain nombre de flottes de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de classe Borei qui ne seraient pas capables de pénétrer dans les secteurs de patrouille.

Pourtant, la flotte de sous-marins de classe Yasen la plus récente du pays, le Kazan et le Severodvinsk, seraient « extrêmement silencieux » et pourraient pénétrer dans l’Atlantique sans être détectés.

Ils sont également équipés de missiles de croisière Kalibr et Oniks à capacité nucléaire.

Cette information a fait craindre de nouvelles craintes que les opérations du G7 ne visent des navires russes avant le sommet mondial qui se tiendra de vendredi à dimanche.

Cependant, l’ambassade de France, la marine américaine et le gouvernement britannique ont refusé de commenter cette spéculation.

Auparavant, Poutine avait montré sa panoplie d’armes sous-marines à l’ouest, y compris le lancement des missiles Kazan le mois dernier.

Les sous-marins Yasen-M sont désignés pour transporter le nouveau missile hypersonique russe Tskirkon – ou Zircon -.

Poutine a qualifié le Mach 8 Zircon de « vraiment sans précédent » et a été décrit comme son missile de choix pour cibler les villes américaines en cas de conflit nucléaire.