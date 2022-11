Craint que le Royaume-Uni ne rompe sa promesse de crise climatique pour les pays pauvres après avoir échoué à révéler le financement

Inscrivez-vous à l’e-mail Independent Climate pour les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Les ministres ont été invités à dire la vérité sur les soupçons selon lesquels le Royaume-Uni romprait ses promesses de financer l’aide à la crise climatique pour les pays les plus pauvres, après avoir omis de préciser l’argent fourni.

Alors que s’ouvre le sommet crucial de la Cop27, le gouvernement refuse de présenter ses récentes contributions à un fonds mondial crucial – malgré l’engagement de Boris Johnson d’augmenter les dépenses à une moyenne de 2,3 milliards de livres sterling par an.

Chiffres vus par L’indépendant montrent que seulement 1,3 milliard de livres sterling ont été payés en 2020, la statistique la plus récente fournie, car les pays riches ont été condamnés pour ne pas avoir atteint un objectif annuel de 100 milliards de dollars fixé une décennie plus tôt.

Pendant ce temps, avec des coupes dans le budget global de l’aide qui devraient se poursuivre pendant de nombreuses années, la promesse du Royaume-Uni de payer pour aider à provoquer l’urgence climatique – en tant que berceau de la révolution industrielle – est de plus en plus mise en doute.

Les militants ont déclaré que Rishi Sunak, à son arrivée en Égypte, doit révéler combien est fourni dans le soi-disant « financement climatique international », pour aider les pays en développement à faire face à l’impact dévastateur du changement climatique.

Le Climate Action Network a déclaré que le Royaume-Uni “doit respecter ses engagements” envers les pays les plus à risque, tandis que l’Overseas Development Institute a condamné “un manque de responsabilité”.

Ed Miliband, le secrétaire fantôme du Labour chargé du changement climatique, a accusé le gouvernement d'”abdication désastreuse de leadership, abandonnant ceux qui sont en première ligne de la crise climatique”.

“Alors que la présidence britannique des flics touche à sa fin, il est clair que les promesses faites par les pays développés aux pays en développement il y a plus de dix ans n’auront toujours pas été tenues”, a-t-il déclaré.

L’incapacité du Royaume-Uni à publier des chiffres de dépenses depuis 2020 est révélée après que le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré, à propos du fonds promis de 100 milliards de dollars : “Nous nous efforçons de comprendre où se trouve l’argent pour le climat, qui a été promis il y a dix ans”.

Rishi Sunak assiste au sommet après avoir initialement prévu de ne pas

Le Royaume-Uni avait déjà été accusé d’avoir enfreint les règles du fonds parce que, comme L’indépendant révélé, l’argent est prélevé sur le budget de l’aide en diminution – malgré l’exigence qu’il soit «supplémentaire».

L’objectif de 100 milliards de dollars a été fixé pour la première fois par les Nations Unies en 2009 – à atteindre d’ici 2020 – mais ne sera atteint qu’en 2023 sur les derniers chiffres, qui pourraient être mis à jour lors de la Cop27.

Le fonds est considéré comme crucial pour gagner la confiance des pays en développement à prendre leurs propres engagements de réduction de CO2, mais il manquait 20 milliards de dollars en 2019.

L’Allemagne et la France figurent parmi les principaux contributeurs, tandis que l’Australie, le Canada et les États-Unis sont de faibles payeurs – et l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce ont été critiqués pour leur confusion sur la question.

Le Royaume-Uni a donné 1,18 milliard de livres sterling en 2019 et 1,33 milliard de livres sterling en 2020 – a révélé le ministère des Affaires étrangères – mais il a déclaré que la contribution en 2021 ne serait publiée « qu’en temps voulu ».

La Cop27 se prépare en Egypte (PA)

Catherine Pettengell, directrice britannique du Climate Action Network, a déclaré que le Royaume-Uni avait manqué l’échéance de septembre pour effectuer un paiement de 260 millions de livres sterling pour le financement climatique vert.

“Le Royaume-Uni a profité de sa présidence de la Cop26 pour exhorter les autres pays à en faire plus en matière de financement climatique, mais il doit maintenant respecter ses propres engagements”, a-t-elle déclaré.

“Cela a été une année difficile pour tous, mais aucune des crises auxquelles nous sommes actuellement confrontés n’est aidée par le ralentissement ou l’inversion de l’action contre le changement climatique – et en fait, elles sont toutes aggravées par cela.”

Le Dr Laetitia Pettinotti, chargée de recherche à l’Overseas Development Institute, a déclaré : « Le fait que nous ne sachions pas encore si le financement climatique promis par le Royaume-Uni à la Cop26 est sur la bonne voie pour être décaissé est symptomatique d’un manque de responsabilité.

« Nous ne savons pas si le nouveau gouvernement tiendra cet engagement. La finance climatique est censée être prévisible et adéquate et nous en sommes loin.

Le Foreign Commonwealth and Development Office a été invité à répondre aux critiques et à expliquer pourquoi des contributions plus récentes au financement climatique n’ont pas été révélées.

M. Sunak s’envolera pour l’Égypte dimanche – après avoir initialement déclaré qu’il était trop occupé pour assister au sommet – où Boris Johnson est également attendu pendant l’événement de deux semaines.