Craint que le nombre d’officiers ne soit réduit car la flambée des prix de l’énergie pourrait faire exploser 100 millions de livres sterling dans les budgets des forces de police

La MONTÉE en flèche des prix de l’énergie pourrait faire exploser un trou noir de 100 millions de livres sterling dans les budgets annuels des forces de police, ce qui fait craindre une réduction du nombre d’officiers.

Les coûts supplémentaires de carburant, de gaz et d’électricité, qui pourraient financer 2 000 flics par an, menacent de faire dérailler l’engagement du gouvernement d’en fournir 20 000 supplémentaires d’ici l’année prochaine.

Les coûts supplémentaires de carburant, de gaz et d’électricité pourraient financer 2 000 flics par an

Le commissaire adjoint à la police et au crime des West Midlands, Tom McNeil, a exhorté les ministres à fournir un financement d’urgence pour aider à maintenir les plans de recrutement sur la bonne voie.

Sa force, la deuxième plus importante du pays, estime que ses factures d’énergie augmenteront de plus de 5 millions de livres sterling au cours de cette année, soit une augmentation de 71% par rapport aux 12 mois précédents.

Les West Midlands représentent 5% des dépenses de la police en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui signifie que les coûts énergétiques supplémentaires pour les 43 forces dépasseront 100 millions de livres sterling.

Un officier coûte 50 000 £ en salaire, pension, formation et équipement, ce qui signifie que la facture énergétique globale équivaut à financer 2 000 flics par an.

M. McNeil a déclaré que la police des West Midlands investissait dans des véhicules électriques et des sources d’énergie renouvelables pour tenter de devenir la “force la plus verte du pays”. Il a déclaré : « Malgré cela, nous ne pouvons pas nous protéger des hausses actuelles des prix de l’énergie.

“La police des West Midlands manque toujours de 1 000 agents à la suite des coupes budgétaires du gouvernement depuis 2010. Des factures d’énergie exorbitantes risquent d’aggraver encore ce problème.”

Les derniers chiffres de juin montrent que 13 790 des 20 000 officiers promis par le gouvernement ont été recrutés jusqu’à présent, ce qui porte les effectifs de police de l’Angleterre et du Pays de Galles à 142 759.

Une perte d’officiers et de détectives expérimentés a cependant laissé les forces du mal à enquêter sur les cambriolages, les vols et les vols.

L’ancien DI de la police du Met, Mick Neville, a déclaré que l’augmentation des factures d’énergie illustrée par les chiffres des West Midlands pourrait faire planer la menace de réductions de personnel pour économiser de l’argent.

Il a dit que la réponse était de réduire considérablement les factures de chauffage et d’éclairage en faisant sortir plus de flics des bureaux et dans les rues.

Il a dit: “Ce serait une situation gagnant-gagnant et quelque chose que le public veut.”