Craint que le monstre qui «aime le sang et la douleur» et qui a assassiné deux femmes à 21 ans d’intervalle ne soit un tueur en série

La POLICE craint qu’un monstre amoureux du « sang et de la douleur » qui a massacré deux femmes à 21 ans d’intervalle ne soit un tueur en série.

Gary Allen, 47 ans, a assassiné la travailleuse du sexe Samantha Class avec un morceau de ficelle, puis a jeté son corps dans l’estuaire de la Humber en 1997.

Gary Allen a assassiné deux femmes à 21 ans d’intervalle Crédit : PA

L’homme de 29 ans, dont le corps a été découvert par des écoliers, avait été piétiné, étranglé et écrasé lors d’un meurtre « brutal ».

Mais Allen a été initialement innocentée de son meurtre à la suite d’un procès en 2000 et a ensuite attaqué et étranglé deux autres travailleuses du sexe.

En 2018, le prédateur tordu a tué la mère de quatre enfants, Alena Grlakova, et a ensuite jeté son corps nu dans un ruisseau à Rotherham, dans le sud de Yorks.

Allen a été reconnu coupable hier du meurtre d’Alena, 38 ans, et de Samantha à Sheffield Crown Court.

La police craint maintenant que le monstre n’ait pu frapper davantage et demande aux forces de tout le pays de se pencher sur les meurtres non résolus pour un lien potentiel.

Samantha a été tuée en 1997 Crédit : SWNS

Le corps d’Alena a été découvert en 2019 Crédit : PA

Le tribunal a entendu comment Allen a dit aux travailleuses du sexe en probation que les travailleuses du sexe étaient « de la racaille » et « le plus bas des bas ».

Il a également divulgué des fantasmes violents qu’il nourrissait, en disant: « J’aime leur faire peur, j’aime faire souffrir, j’aime les faire pleurer.

« J’aime le sang, j’aime leur faire du mal, j’aime ça… ça me fait du bien. »

Allen a frappé pour la première fois en octobre 1997 lorsqu’il a brutalement attaqué Samantha – faisant 33 blessures – et l’a étranglée à l’aide d’un morceau de ficelle.

Il l’a ensuite renversée et a traîné son corps avec la voiture après sa mort avant de jeter son corps dans l’estuaire de la Humber.

Allen a été acquitté de son meurtre en février 2000, mais a ensuite raconté à un policier infiltré comment il avait tué une travailleuse du sexe avec un morceau de ficelle.

MAL ABSOLU

Il a finalement été mis en cage pour avoir attaqué deux femmes vulnérables à Plymouth.

Mais en 2010, après avoir été libérée sous licence, la brute a de nouveau frappé, assassinant cette fois Alena à Rotherham.

L’homme de 28 ans a été vu vivant pour la dernière fois le lendemain de Noël en 2018, mais n’a été porté disparu qu’en janvier 2019.

Elle avait rencontré Allen à plusieurs reprises et s’était présentée à son appartement pour lui demander de la nourriture et de l’argent, y compris le jour de sa disparition.

Dans un enregistrement audio glaçant qu’il a fait de leur conversation, Allen a dit à Alena que si elle revenait, il la « battrait la merde vivante ».

Elle a été retrouvée dans un ruisseau à Rotherham en avril 2019, quatre mois après avoir été portée disparue.

La police du South Yorkshire a déclaré que ses enquêtes sur Allen se poursuivaient et qu’elle écrirait à d’autres forces de police du Royaume-Uni pour vérifier si des cas de meurtre et des attaques non résolus pourraient lui être liés.

Le DCI Mark Oughton de la police du South Yorkshire a déclaré: « Après le lancement de notre enquête pour meurtre, mon équipe – et tous ceux avec qui nous avons travaillé – étaient déterminés à obtenir justice pour la famille et les proches d’Alena.

« Je suis heureux de la condamnation de Gary Allen aujourd’hui et satisfait qu’il encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité derrière les barreaux pour ce qu’il a fait.

« Bien que la condamnation d’aujourd’hui, espérons-le, apportera une certaine fermeture à la famille d’Alena, nous savons qu’elle ne la ramènera jamais. Alena était mère de quatre enfants. Une fille, une sœur et une amie.

« Au moment de sa mort, elle prévoyait de retourner en Slovaquie pour prendre un nouveau départ.

« Allen a cruellement et violemment pris la vie d’Alena alors qu’elle faisait des plans pour un avenir meilleur. »

Allen, sans domicile fixe, doit être condamné mercredi.

Alena avait disparu le lendemain de Noël 2018 Crédit : PA