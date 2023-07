VLADIMIR Poutine « Général Armageddon » n’a pas été vu depuis près de deux semaines et a raté l’anniversaire de sa femme – alimentant davantage les craintes qu’il ait été purgé.

Le général Sergey Surovikin – réputé pour ses manœuvres impitoyables – a disparu dans les retombées du « coup d’État » avorté d’Evgeny Prigozhin après avoir spéculé qu’il était au courant des plans du chef Wagner.

Le général Sergey Surovikin n’a pas été revu depuis le 24 juin et est présumé être soit en prison, soit mort Crédit : Twitter

Surovikin a disparu peu de temps après avoir exhorté Wagner à annuler leur mutinerie 1 crédit : East2West

Le général aurait raté l’anniversaire de sa femme glamour Anna mardi

On craint que l’ancien commandant des forces russes en Ukraine soit mort depuis des semaines après avoir disparu, tandis que le Kremlin reste muet sur son sort.

Près de deux semaines après la dernière apparition de l’homme de 56 ans, son absence à l’anniversaire de sa femme glamour Anna alimente encore les rumeurs selon lesquelles le « général Armageddon » a été tué.

Divers rapports ont indiqué que Surovikin avait été arrêté et était interrogé le mois dernier peu de temps après avoir diffusé une brève vidéo appelant les mercenaires à mettre fin à leur rébellion.

Selon la rumeur, il aurait eu connaissance du complot de Wagner visant à évincer les principaux chefs militaires russes – une affirmation que des sources de renseignement américaines ont confirmée au New York Times.

S’il est toujours en vie et reconnu coupable, le belliciste brutal pourrait faire face à une accusation de trahison et jusqu’à 20 ans de prison.

Une source a déclaré au Moscow Times : « Apparemment, il [Surovikin] choisi le côté [of Prigozhin during the rebellion]et ils l’ont attrapé par les couilles. »

Une autre source proche du ministère russe de la Défense a confirmé son arrestation mais a déclaré que les détails n’étaient même pas discutés en interne.

Les allées et venues de Surovikin restent inconnues au milieu de théories contradictoires.

Cependant, un ancien conseiller à la sécurité nationale de la Géorgie a affirmé que « les choses ne vont pas bien pour Surovikin », surtout après avoir raté l’anniversaire de sa femme le 4 juillet.

Le spécialiste de la Russie Giorgi Revishvili a également ajouté que la famille de Surovikin avait « cessé de communiquer même avec les amis et collègues très proches du général ».

Le « général Armageddon » a repris la guerre défaillante de Poutine en Ukraine en octobre, craignant qu’il n’apporte les tactiques qu’il a employées en Syrie pour pilonner le pays.

Il a gagné son surnom effrayant pour son rôle sanglant dans la nation du Moyen-Orient ravagée par la guerre lorsque les forces sous son commandement ont tué des milliers de civils et rasé la ville d’Alep.

Grâce au gaz, aux bombes-barils et à d’autres armes de guerre d’horreur, il a fait sa fortune « imbibée de sang », ont précédemment déclaré les enquêteurs à The Sun Online.

Pendant ce temps, le patron de Wagner, Prigozhin – le copain présumé de Surovikin – n’a pas non plus été vu depuis qu’il a été expédié en Biélorussie pour commencer son exil après sa rébellion bâclée.

L’ancien chien de poche de Vlad a organisé une insurrection armée le 23 juin dans le but déclaré d’évincer les chefs militaires russes alors qu’il se retournait contre les hauts gradés de Moscou.

Cependant, la rébellion fumante a été étouffée après que Prigozhin a conclu un accord amer avec Vladimir Poutine mettant fin à une étonnante 36 heures qui a vu les forces de Wagner atteindre à moins de 125 miles de la capitale.

Il était largement admis qu’il avait été retranché en Biélorussie, qui est considérée comme un État fantoche pour Poutine.

Cependant, le chef de guerre semble s’être caché et son emplacement reste inconnu, tandis que le Kremlin refuse de commenter ses allées et venues.

Le mystère s’est approfondi lorsque le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé de manière surprenante que le patron de Wagner n’était pas dans son pays, mais en Russie.

Le dictateur a déclaré: « Quant à Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg. Il n’est pas sur le territoire de la Biélorussie. »

En réponse, le Kremlin a bizarrement déclaré qu’il « ne suivait pas » les mouvements de l’ennemi numéro un de Poutine.

Au lieu de cela, les forces de sécurité russes ont saccagé son manoir chic à Saint-Pétersbourg.

Les images extraordinaires publiées mercredi montraient une maison pleine de lingots d’or, d’armes à feu, de masses et même une photo encadrée de têtes coupées.

Un avion d’affaires lié à Prigozhin a quitté Saint-Pétersbourg pour Moscou mercredi et se dirigeait vers le sud de la Russie jeudi, selon les données de suivi des vols.

Mais il n’était pas clair si le chef mercenaire était à bord – s’il l’était, cela violerait les conditions d’exil fixées par Poutine.

Prigozhin serait parti après avoir récupéré ses affaires à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, bien que ces affirmations n’aient pas été vérifiées.

Le dernier aperçu d’Evgueni Prigozhin alors que le mystère s’approfondit sur sa localisation Crédit : Reuters

Poutine a nommé son « général Armageddon » pour prendre le contrôle de la guerre en Ukraine en octobre 1 crédit : East2West