Des contrôles URGENTS des câbles électriques et Internet sous-marins ont été ordonnés, craignant que les Russes ne les sabotent, a-t-on rapporté.

Cette décision intervient après que Vladimir Poutine est soupçonné d’avoir ordonné une attaque contre les pipelines Nord Stream, ce qui a fait craindre que le Royaume-Uni ne soit “profondément vulnérable” aux attaques sous-marines de la Russie.

Un navire de guerre de la Royal Navy, supposé être le HMS Somerset, se dirige vers la mer du Nord Crédit : AFP-Getty

En plus de plonger la Grande-Bretagne dans le chaos, les coupures des câbles Internet sous-marins pourraient paralyser les banques mondiales et effacer des milliards de dollars des économies.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déjà commandé une frégate de type 23 et le navire hydrographique HMS Enterprise pour faire face aux menaces potentielles.

Il a agi après les explosions sur les gazoducs de la Baltique qui font l’objet d’une enquête par les autorités danoises mais qui ont pris au dépourvu les agences de renseignement occidentales.

La Royal Navy a maintenant reçu l’ordre d’inspecter les principaux tuyaux et câbles par précaution au cas où la Russie aurait déjà posé des mines à distance dessus.

Un gouvernement a déclaré au Daily Mail que l’enquête danoise était étroitement surveillée pour voir si elle pointerait du doigt la Russie et Vladimir

“Mais il y a aussi la question de savoir comment cela a été fait”, a déclaré la source,

“Était-ce une attaque directe ? Ou des mines ont-elles été placées à l’avance et ont-elles explosé à distance ?

“Si c’est ce dernier cas, cela soulève des questions sur les autres endroits où des mines auraient pu être placées.”

“Nous savons qu’il y a eu une activité suspecte de sous-marins russes autour de notre infrastructure sous-marine pendant des années.

“Nous devons donc aller voir. C’est une inquiétude car nous savons que Poutine n’obéit à aucune norme conventionnelle.”

Des experts en sécurité ont affirmé qu’une force d’élite de plongeurs d’une sombre unité d’opérations spéciales russe pourrait être à l’origine de l’attaque contre le gazoduc Nord Stream.

Des hommes-grenouilles Spetsnaz – une branche secrète de l’armée russe – et des drones sous-marins auraient pu être déployés pour faire sauter la voie d’approvisionnement stratégiquement importante.

Une autre cause probable, selon une source militaire britannique, est que les opérations spéciales russes auraient discrètement posé des mines à partir d’un navire commercial déguisé et les auraient fait exploser des jours ou des semaines plus tard.

Enterprise utilise des sonars et des mini sous-drones pour scanner le fond marin à la recherche de signes d’interférence tels que des mines et des moniteurs sur des câbles et des tuyaux.

Les attaques contre les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont envoyé des millions de mètres cubes de méthane en ébullition à la surface de la mer et ont fait grimper encore plus haut les prix du gaz.

La Norvège a également renforcé la sécurité après que des drones aient menacé ses plates-formes gazières offshore.

M. Wallace a refusé de blâmer explicitement la Russie pour les explosions du Nord Stream.

Mais il a dit que des navires-espions russes étaient régulièrement vus près de notre infrastructure nationale critique.

Il a déclaré : « Nous voyons souvent des activités suspectes de navires espions russes dans la région de nos câbles et pipelines.

“Nous sommes tous profondément vulnérables, car nous dépendons tellement de nos câbles Internet et de nos pipelines dans les champs pétrolifères de la mer du Nord.”

Il a également promis de se précipiter dans l’achat de deux navires d’étude océanique, dont un navire spécialisé dans la «guerre des fonds marins».

Le tyran Poutine a accusé les États-Unis d’avoir perpétré les attentats.

En janvier, le chef d’état-major de la Défense, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré qu’il y avait eu une “augmentation phénoménale de l’activité sous-marine et sous-marine russe” au cours des 20 dernières années.