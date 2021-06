Craint que la Russie ait trouvé une nouvelle souche Covid ‘Moscou’ avec des scientifiques testant si elle peut lutter contre les vaccins

On craint que la Russie ait trouvé une nouvelle souche « Moscou » de Covid alors que les scientifiques testent la force du vaccin contre elle.

Les chefs de la santé n’ont pas encore divulgué au public de détails sur la variante potentielle, mais les experts seraient convaincus que le jab sera toujours efficace.

La ville réaffecte des milliers de lits d'hôpitaux au cas où la variante deviendrait incontrôlable

L’épidémie de coronavirus à Moscou est en augmentation depuis la mi-mai.

Dimanche, 7 7704 cas ont été signalés dans la ville – le nombre le plus élevé depuis le 24 décembre de l’année dernière.

Des experts de l’Institut de recherche d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya, qui produisent le vaccin Spoutnik V, ont suggéré que la nouvelle variante pourrait être à l’origine de l’augmentation des cas.

Le directeur adjoint Denis Logunov a déclaré à l’agence de presse publique russe TASS : « Maintenant, nous surveillons [the situation] à Moscou, et plus important encore, Moscou peut encore avoir ses propres souches moscovites. »

Le maire Sergueï Sobianine a déclaré que la ville réaffectait des milliers de lits d’hôpitaux s’ils en avaient besoin et disait aux gens de travailler à domicile pour éviter la propagation.

Les terrains de sport, les aires de jeux et autres attractions à l’intérieur des grands parcs ont été fermés pendant une semaine à partir de dimanche.

Semblable aux règles au Royaume-Uni plus tôt dans la pandémie, les bars et les restaurants ont reçu l’ordre de fermer au plus tard à 23 heures.

M. Sobianine a déclaré : « Ce n’est qu’une solution temporaire.

« Pour éviter de nouvelles restrictions et garantir une amélioration durable de la situation, nous devons accélérer considérablement les vaccinations. »

Le directeur de l’Institut Gamaleya, Alexander Gintsburg, a déclaré qu’il pensait que la souche n’était pas résistante aux jabs.

M. Gintsburg a déclaré au Moscow Times : « Nous pensons que le vaccin sera efficace, mais nous devons attendre les résultats de l’étude. »

Les coronavirus sont connus pour évoluer constamment, créant différentes souches.

Nous pensons que le vaccin sera efficace, mais nous devons attendre les résultats de l’étude.

Directeur de l’Institut Gamaleya Alexander Gintsburg

Plusieurs variantes ont déjà vu le jour, dont la variante Kent ‘Alpha’, la variante Delta – anciennement connue sous le nom de variante India.

Des souches ont également été détectées en Afrique du Sud et au Brésil.

Les chercheurs ont découvert que deux vaccins confèrent une forte protection contre la variante Delta, ce qui double le risque d’hospitalisation.

La variante Delta est actuellement la forme dominante de Covid au Royaume-Uni.

Une étude menée en Écosse a révélé que sur 19 543 cas communautaires et 377 hospitalisations, 7 723 et 134 d’entre eux étaient infectés par Delta.

Comme pour les autres variantes, les personnes souffrant d’affections sous-jacentes étaient plus à risque d’être admises à l’hôpital, ont déclaré les chercheurs.

Et bien que les hospitalisations aient augmenté, elles n’ont pas atteint une trajectoire similaire à celle observée fin septembre de l’année dernière alors que la variante Kent s’installait.

Alors que les vaccins se sont avérés réduire le risque d’hospitalisation, de puissants effets protecteurs contre la variante Delta n’ont été observés qu’au moins 28 jours après la première dose de vaccin, ont découvert les chercheurs.





Dans les cas de la communauté écossaise au moins deux semaines après la deuxième dose, le jab Pfizer/BioNTech s’est avéré offrir une protection de 79 % contre l’infection par la variante Delta, contre 92 % contre la variante Alpha.

Alors que le vaccin Oxford/AstraZeneca offrait une protection de 60 % contre l’infection par la variante Delta, contre 73 % pour la variante Alpha.

Les experts disent que cet effet vaccinal plus faible peut refléter le fait qu’il faut plus de temps pour développer une immunité avec le jab d’Oxford.

Le directeur de l'Institut Gamaleya, Alexander Gintsburg, a déclaré qu'il pensait que la souche n'était pas résistante aux jabs