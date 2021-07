Craint que DEUX énormes constricteurs de boa de 6 pieds soient en liberté dans un village anglais alors qu’une peau de serpent menaçante a été trouvée

On craint que DEUX énormes boas constricteurs soient en liberté dans un village anglais.

Un serpent de six pieds a été porté disparu et ce qui semble être la peau d’un deuxième serpent a été retrouvé, laissant les habitants de Coalville, Leicestershire, paniqués.

On craint que deux énormes serpents soient en liberté à Coalville, Leicestershire Crédit : Facebook/Spotted-Whitwick

Shannon Surch a averti ses voisins que son boa constrictor de six pieds, appelé Bo, s’était échappé de son domicile dans la ville voisine de Measham mardi – mais a insisté sur le fait qu’il était inoffensif.

Le joueur de 27 ans pense qu’il a réussi à se glisser hors d’un évent de son réservoir et à s’enfuir par une fenêtre ouverte.

Mais la panique a grandi lorsqu’un promeneur de la ville voisine de Swannington est tombé sur une peau de serpent qui, selon Shannon, était beaucoup trop grosse pour être celle de Bo.

La personne qui a fait la découverte a déclaré dans une publication sur Facebook : « Il manque un boa de 6 pieds à Measham.

« J’ai trouvé ça à Swannington ce soir, je veux juste informer les gens ! »

Dans sa réponse sur la page Spotted Whitwick, Shannon a écrit: « Juste pour que vous sachiez tous que ce n’est pas son hangar – la dame m’a envoyé plus de photos et c’est certainement beaucoup plus grand que mon garçon. »

La marcheuse a déclaré plus tard qu’elle pensait que la peau qu’elle avait trouvée appartenait à un python – qui peut atteindre 23 pieds ou plus de longueur.

HISS-TERIA

Cela a déclenché une vague de commentaires de résidents inquiets, beaucoup se demandant comment quelque chose d’aussi gros pouvait disparaître.

Une personne a commenté : « Oh, ça me rassure alors… pas. »

Un autre a écrit: « Comment diable quelque chose comme ça s’échappe-t-il? »

Alors que l’un d’eux a dit: « Je veux dire, qu’est-ce qu’ils ont fait, se promener et il n’est pas revenu après avoir été lâché? »

Mais d’autres ont pris l’avertissement beaucoup plus au sérieux et ont déclaré qu’ils « ne quitteraient plus jamais la maison ».

Un deuxième a accepté, ajoutant: « Je pense que je m’isole soudainement pendant un moment. »

Bien que les boa constricteurs ne soient pas venimeux, ils tuent leurs proies en les serrant à mort.

Quiconque aperçoit Bo ou un autre serpent est prié de garder une distance de sécurité et d’appeler la RSPCA.

Un porte-parole a déclaré précédemment : « Les Boa constrictors sont des animaux de compagnie populaires, mais peuvent également être des artistes d’évasion talentueux, nous sommes donc souvent appelés pour collecter des serpents trouvés errants.

« Si vous rencontrez ce boa, ne vous inquiétez pas, il n’est pas venimeux. Veuillez appeler notre hotline d’urgence au 0300 1234 999 pour obtenir des conseils. »

Qu’est-ce qu’un boa constricteur ? Un boa constrictor est un reptile non venimeux que l’on trouve dans les régions tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Les boas peuvent mesurer jusqu’à 13 pieds de long et peser plus de 100 livres. Leurs mâchoires sont bordées de petites dents crochues pour saisir et retenir leurs proies pendant qu’elles enroulent leurs corps musclés autour de leur victime, la serrant jusqu’à ce qu’elle suffoque. Les boas mangent presque tout ce qu’ils peuvent attraper, y compris les oiseaux, les singes et les cochons sauvages. Leurs mâchoires peuvent s’étirer largement pour avaler de grosses proies entières. Leurs corps peuvent être bronzés, verts, rouges ou jaunes, avec des motifs de lignes dentelées, d’ovales, de losanges et de cercles. Ils vivent environ 25 à 30 ans et grandissent continuellement tout au long de leur vie.