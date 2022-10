Craint pour Eamonn Holmes alors qu’il “disparaît” pendant quatre semaines après une opération au dos

Les FANS d’Eamonn Holmes sont restés inquiets après que la star ait “disparu” pendant quatre semaines après son opération au dos.

Ses partisans l’ont surveillé via ses réseaux sociaux après avoir subi une opération au dos le mois dernier.

Rex

Éclaboussure

La star souffre de douleurs chroniques qui ont nécessité une intervention chirurgicale vitale[/caption]

Eamonn, 62 ans, a été contraint de faire une pause dans ses fonctions de présentateur de télévision afin de subir une intervention chirurgicale vitale pour soulager sa douleur chronique.

L’ancienne star de This Morning a révélé que les chirurgiens devaient lui couper le dos et auraient besoin de temps pour récupérer – mais il a depuis été hors des écrans pendant quatre semaines.

Ses fans sont restés inquiets après ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis sur les réseaux sociaux – des semaines après avoir tweeté sa dernière mise à jour sur la santé.

Eamonn est apparu sur GB News plus tôt cette semaine pour une brève mise à jour – et a laissé ses abonnés encore plus inquiets lorsqu’il a admis qu’il avait « des revers dans le processus de guérison ».

EN SAVOIR PLUS SUR EAMONN HOLMES “JE VIVRE AVEC” Eamonn Holmes dit s’être senti “humilié” devant le palais de Buckingham “C’EST UN RISQUE” Eamonn Holmes contraint de prendre une pause de la télévision pour subir une opération vitale

« J’ai eu quelques revers dans le processus de guérison. Faire de mon mieux pour revenir sur la bonne voie. Merci pour votre soutien », a-t-il déclaré à ses co-stars de la télé.

Depuis lors, ses abonnés ont inondé les médias sociaux de bons vœux, Eamonn aimant et répondant à certains des messages.

« J’espère que vous vous sentez mieux Eamonn et que votre dos s’est amélioré. Je sais à quel point il est difficile de souffrir tous les jours », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: “Tu me manques tellement Eamonn, j’espère que tu te sens mieux”, tandis qu’un troisième a ajouté: “Tu me manques le matin.”





Un autre fan a écrit : « Comment se passe votre rétablissement ? Je vous souhaite à tous le gilet et j’espère vous revoir très bientôt sur GB News.

Eamonn a ensuite écrit en réponse: “Cela pourrait prendre un moment, j’ai peur.”

Comme un autre fan a demandé: “Êtes-vous de retour demain?” il a expliqué: «A eu quelques revers. Faire de mon mieux. Merci pour votre aide.”

Le Sun a approché le représentant d’Eamonn pour un commentaire.

Plus tôt cette année, Eamonn a été transporté d’urgence à l’hôpital pour un traitement «inattendu» et d’urgence sur le dos – ce qui cause sa douleur chronique.

Il a souffert d’une hernie discale dans le dos l’année dernière lors d’un accident anormal et a raconté que le sommeil était sa “seule échappatoire” à l’agonie qu’il souffrait.

Le mois dernier, dans une nouvelle mise à jour, la star a déclaré qu’il subirait une opération et raterait sa place sur GB News jusqu’à ce qu’il se rétablisse.

Eamonn a partagé: «Cette semaine, un chirurgien me coupera le dos pour, espérons-le, soulager la pression sur mes nerfs sciatiques.

“C’est une opération qui comporte 20% de risques de mal tourner, mais la douleur et les restrictions dont je souffre depuis 18 mois, j’ai décidé que c’est un risque que je suis prêt à prendre.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

“En fait, c’est un risque que je veux prendre car, en ce moment, rien ne peut sembler pire que la douleur constante qui me parcourt le bas du dos et les jambes.”

La mise à jour est intervenue après qu’Eamonn ait laissé les fans inquiets récemment alors qu’il s’ouvrait sur sa douleur chronique après avoir partagé une photo de lui-même et de sa co-animatrice Isabel Webster devant le palais de Buckingham.