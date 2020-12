Les députés ont demandé au gouvernement de révéler à quel point l’économie britannique sera durement touchée lorsque les achats hors taxes pour les touristes étrangers seront supprimés le mois prochain.

Le chancelier Rishi Sunak mettra fin aux remboursements de TVA pour les visiteurs internationaux dans les magasins britanniques à partir du 1er janvier, alors même que la rue principale se bat pour sa survie après la crise du Covid-19.

Des dizaines d’entreprises et de députés ont averti que 40 000 emplois dans les rues commerçantes seraient perdus alors que les touristes aisés détournent leurs dépenses vers des pays européens rivaux tels que la France et l’Italie.

La dispute survient alors que les chaînes de grande distribution se battent pour récupérer après une année torride qui verra la fermeture de 20 000 magasins et la perte de 235 000 emplois dans le commerce de détail.

Plus tôt cette semaine, Arcadia et Debenhams, propriétaire de Topshop, ont fait faillite, mettant 25 000 emplois en danger.

Le Trésor a publié cette semaine une évaluation de l’impact de la suppression de l’allégement fiscal, mais n’a pas rendu compte de l’impact sur les hôtels, restaurants, théâtres et autres sites culturels.

Ils bénéficient des visites de touristes fortunés et apportent des milliards de recettes fiscales au Trésor public.

Le député conservateur Mel Stride, président du Comité du Trésor, a déclaré: «Aucune estimation des effets sur les secteurs du tourisme et des loisirs au sens large n’a été fournie.

«Ces secteurs craindront que jusqu’à 30 000 touristes, dont beaucoup sont des dépenses élevées, puissent être dissuadés de visiter le Royaume-Uni.

« Le gouvernement devrait maintenant commander une évaluation indépendante des effets de la mesure et la publier. »

Le Trésor estime que jusqu’à 30 000 touristes de moins visiteront le Royaume-Uni en raison du changement, bien que les militants craignent qu’il soit beaucoup plus élevé.

Il a déclaré que cette décision permettrait d’économiser 400 millions de livres sterling d’ici 2024, ajoutant que le maintien du régime en place coûterait 900 millions de livres supplémentaires au contribuable, car le Brexit obligerait le Royaume-Uni à étendre l’offre aux ressortissants de l’UE, qui sont actuellement exclus.

Le mois dernier, les chiffres ont été condamnés par un groupe distinct de 24 députés et pairs, y compris les anciens ministres Tracey Crouch et la baronne Altmann, qui ont déclaré que le changement « laissera la Grande-Bretagne une destination mondiale plus pauvre et moins attrayante au moment même où nous commençons notre nouvel avenir sur le monde. étape’.

Dans une lettre adressée à la chancelière, ils ont déclaré que la décision avait été prise sur la base de faux calculs et que le gouvernement avait «mal compris» à quel point les touristes internationaux à dépenses élevées étaient sensibles aux prix.

Ils ont affirmé que les ministres avaient surestimé le coût de l’extension des programmes aux visiteurs de l’UE d’au moins 300 pour cent et sous-estimé le nombre d’utilisateurs actuels du système d’au moins 400 pour cent.

Le mois dernier, 11 grandes entreprises de luxe ont écrit au chancelier, avertissant que cette décision pourrait coûter à la Grande-Bretagne sa place en tant que destination de tourisme et de shopping de premier plan au monde.

Ils ont déclaré que la hausse des taxes «profondément troublante» ferait du Royaume-Uni «le régime hors taxes le moins compétitif d’Europe».

Des dizaines de grands noms de la rue, notamment Boots, Dixons et Marks & Spencer, ont déjà critiqué l’augmentation des taxes, la décrivant comme un « coup de marteau ».

L’aéroport d’Heathrow a déclaré que la décision de mettre fin aux achats hors taxes pourrait coûter des dizaines de milliers d’emplois dans l’industrie aéronautique. Les produits de luxe représentent jusqu’à trois quarts des ventes totales des aéroports.

Le Center for Business Research a estimé que le coût de la suppression des achats hors taxes pourrait atteindre 3,5 milliards de livres sterling et entraînerait 138 000 pertes d’emplois.

Les détracteurs de la chancelière affirment également que la décision de la Grande-Bretagne de retirer les remboursements d’impôts a provoqué la jubilation dans les capitales rivales.

Un article, publié dans le média français Les Echos, a demandé «pourquoi diable Londres se tire-t-il une balle dans le pied?», Notant que la France est sur le point d’étendre son remboursement d’impôt.