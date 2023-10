Le long de la frontière libano-israélienne, les violences entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et les militants du Hezbollah ne cessent de s’intensifier au cours des deux dernières semaines, dans un contexte de crainte que le Liban ne soit englouti dans un conflit plus large alors qu’Israël entre en guerre contre le Hamas.

Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, ont exhorté leurs citoyens à partir immédiatement.

Dans tout ce pays troublé, la population se prépare à une guerre que le Liban ne peut pas se permettre, et des milliers de personnes du sud fuient vers le nord pour échapper aux escarmouches près de la frontière.

Dans la ville de Tyr, à environ 15 kilomètres de la frontière israélienne, des explosions ont été entendues au loin vendredi. À l’école technique de Tyr, les réfugiés étaient pris en charge par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies et par les autorités locales. Hassan Mortada, chef de l’Union des municipalités de Tyr, était prêt à apporter son aide.

“Ce sont pour la plupart des agriculteurs, donc ils sont venus ici sans rien en poche”, a-t-il expliqué. “Nous faisons de notre mieux pour subvenir à leurs besoins de base, comme de la nourriture, des lits et des couvertures, alors que le temps se refroidit.”

Des familles libanaises déplacées près de la frontière israélienne en raison du conflit. Certaines familles vivant près de la frontière libano-israélienne ont été contraintes de quitter leur foyer après que leurs villages ont été pris dans des attaques transfrontalières dans la région. Les autorités locales se sont démenées pour aider à localiser des abris et des fournitures pour les personnes déplacées.

Des réfugiés du sud décrivent des villages détruits et des victimes

Près de 20 000 personnes ont fui le sud du Liban depuis le 7 octobre – lorsque le Hamas a attaqué Israël et que des combats ont ensuite éclaté entre Tsahal et le Hezbollah – selon l’OIM.

Parmi les déplacés se trouve Abdullah al-Grayeb, un Libanais du village frontalier de Zahajra, situé à moins d’un kilomètre de la frontière israélienne. Grayeb a quitté le village avec de nombreuses autres familles après que les bombardements israéliens ont endommagé sa maison et deux véhicules.

Grayeb affirme que presque tout son village a été détruit lors du conflit. Il est arrivé à l’école jeudi.

Abdullah al-Grayeb et sa famille ont fui vers le nord depuis leur domicile situé dans le village frontalier de Zahajra, près de la frontière israélienne, pour échapper aux combats entre le Hezbollah et Israël. (Fin De Pencier)

Grayeb affirme que Tsahal a déployé du phosphore blanc dans son village, provoquant des dégâts matériels et des victimes civiles.

“Certaines maisons ont été réduites en cendres, complètement transformées en cendres, rien d’autre !” il a dit.

“Certaines personnes étaient essoufflées à cause des bombes au phosphore utilisées. Une femme a étouffé alors qu’elle tentait d’aider son mari qui a été blessé à la jambe par la bombe.”

CBC News n’a pas vérifié ces détails de manière indépendante, mais Human Rights Watch a récemment accusé l’armée israélienne d’utiliser du phosphore blanc à Gaza et au Liban.

Israël a qualifié cette accusation de « sans équivoque fausse ».

La munition a une position complexe en droit international. Parce qu’elle est utilisée principalement pour l’éclairage et comme obscurcissant, elle ne correspond pas à la définition de l’ONU d’une arme incendiaire ou chimique. Ses propriétés incendiaires sont considérées comme « accessoires » à son usage premier, tout comme ses propriétés toxiques.

Le drapeau jaune et vert distinctif du Hezbollah est brandi lors d’une manifestation de soutien aux Palestiniens de Gaza, à Beyrouth vendredi. (Amr Alfiky/Reuters)

Un autre homme du village voisin de Yarine, qui n’a pas donné son nom, s’était également réfugié à l’école technique de Tyr. Il a déclaré que Zahajra avait été particulièrement durement touchée et qu’il craignait que le conflit ne s’étende.

Mais les Libanais se sont habitués au désastre, dit-il.

“Le Liban est déjà détruit… Il n’y a plus aucune raison d’avoir peur. Pourquoi devrions-nous être tristes de perdre ? Il n’y a plus rien à perdre”, a-t-il déclaré.

Crise sur crise

Les crises financières et de gouvernance actuelles au Liban ont permis au Hezbollah de devenir la puissance militaire et politique dominante. Le groupe militant soutenu par l’Iran est à la fois un parti politique qui opère au sein d’un gouvernement dûment élu et un acteur voyou doté de sa propre armée permanente et de son propre système de gouvernance.

Comme son petit allié le Hamas, le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste par le gouvernement canadien.

Le Parlement libanais divisé n’a pas été en mesure d’élire un président depuis octobre 2022, laissant le pays avec un gouvernement intérimaire en faillite – et donc extrêmement mal préparé à faire face à une guerre entre le Hezbollah et Israël.

Leur dernière guerre, en 2006, a tué plus de 1 600 civils libanais en un peu plus d’un mois.

Des fusées éclairantes, tirées du côté israélien, brûlent dans le ciel, comme on le voit depuis Ramyah, près de la frontière libano-israélienne, dans le sud du Liban, le 11 octobre. (Thaier Al-Sudani/Reuters)

Depuis lors, en 2019, le système bancaire libanais s’est effondré et a sombré dans une hyperinflation. La Banque mondiale a déclaré que sa crise financière pourrait être l’une des trois pires des 150 dernières années.

Puis, en 2020, une explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth a détruit une grande partie de la capitale ; une catastrophe pour un pays fortement dépendant des importations, aggravée par les confinements et les problèmes de chaîne d’approvisionnement dus au COVID-19.

Le Liban comptait également déjà une population importante de personnes déplacées par la guerre, même avant la crise actuelle. Selon l’ONU, le pays accueille près d’un demi-million de réfugiés palestiniens, dont beaucoup sont nés au Liban après que leurs parents ont fui les guerres israélo-arabes de 1948 et 1967 et vivent toujours dans des camps de réfugiés.

Il y a également plus de 1,5 million de réfugiés d’autres nationalités, pour la plupart syriens, à l’intérieur du pays, selon l’ONU.

Le Canada prépare un plan d'évacuation pour ses citoyens au Liban. Craignant que la guerre ne s'étende bientôt au Liban, les Canadiens sont invités à partir maintenant, pendant que l'armée se prépare aux vols d'évacuation.

Ennemi commun

Alors que le soutien du peuple libanais est divisé entre le Hezbollah, le gouvernement central et d’autres groupes sectaires, Israël reste pour beaucoup un ennemi commun.

“Bien que beaucoup n’approuvent pas [Hezbolllah] entraînant le Liban dans un autre conflit, ils croient en la nécessité d’une unité interne alors que le pays se prépare à une attaque israélienne, conduisant à des déplacements internes et potentiellement à davantage de pertes en vies humaines du côté libanais”, a déclaré Mohanad Hage Ali, chercheur principal au Carnegie Middle East Centre, un groupe de réflexion basé à Beyrouth.

Un Arménien libanais a déclaré qu’il défendrait le Liban si les choses se déroulaient.

Zamzam, 33 ans, qui dit s’être échappée du village de Beit Lif, au sud du Liban, près de la frontière israélienne, est assise dans une école à Tyr où elle a trouvé refuge. (Zohra Bensemra/Reuters)

“C’est le Hezbollah qui mènerait les combats, pas l’armée libanaise, mais si nous devons tous nous battre, je le ferais certainement”, a déclaré Avo Boiynerian. “Je n’ai aucune formation, je repartirais de zéro. Mais si le Liban devait s’effondrer, j’aiderais certainement.”

Cependant, tout le monde au Liban ne considère pas la lutte pour le Sud-Liban comme la sienne.

“Je me fiche de ce qui se passe dans le sud du Liban”, a déclaré Hagop Havartyan, un Arménien libanais qui possède un magasin de variétés à Beyrouth et milite pour la partition de la société chrétienne et non chrétienne au Liban. “Je n’y vais pas et je n’ai pas l’intention d’y aller.”

Des unités d’artillerie israéliennes sont vues jeudi en position près de la frontière avec le Liban, dans le nord d’Israël. (Lisi Niesner/Reuters)

“Beaucoup de bruits de bombardements et de vols”

À quatre-vingt-trois kilomètres au nord de Tyr, d’autres personnes originaires du sud du Liban ont trouvé un logement chez des membres de leur famille à Beyrouth.

Mariam Fawaz et sa famille sont originaires de Chaaitiyeh, une communauté agricole de la municipalité de Tyr. Son mari et ses trois enfants vivent désormais chez son beau-frère.

“Honnêtement, nous ne parvenions pas à dormir”, a déclaré Fawaz, tenant deux enfants dans ses bras. “Il y avait beaucoup de bruits de bombardements et de vols. C’est pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons pensé que c’était plus sûr et plus calme pour les enfants. J’ai des parents qui sont toujours au village. Mais ils n’ont personne ici avec qui rester. “

Mariam Fawaz et sa famille ont quitté une communauté agricole du sud pour s’installer à Beyrouth pour échapper aux combats. (Fin De Pencier)

Hussein Fawaz, son beau-frère, a ouvert sa maison à la famille de Mariam. Mais pour Hussein, subvenir aux besoins de sa propre famille a déjà été déjà assez difficile.

“Cela fait maintenant une semaine qu’ils sont chez moi. Il y a cinq personnes dans l’autre pièce en ce moment”, dit-il, assis à côté de sa fille handicapée dans un fauteuil roulant trop petit pour elle.

Hussein est au chômage depuis qu’il a perdu son magasin de chaussures en raison des complications provoquées par la crise économique au Liban. Il survit grâce aux dons occasionnels d’un membre de sa famille en Suède.

“Ça fait un moment que je ne travaille pas. La plupart du temps, je reste à côté de ma fille”, dit-il.