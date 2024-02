Craignant une « assignation à résidence », la sœur de Jagan, YS Sharmila, passe la nuit au bureau de Cong | Dernières nouvelles Inde

Vijayawada : Lors d’une confrontation politique dans l’Andhra Pradesh, la chef du Congrès de l’État, YS Sharmila Reddy, qui est la sœur du chef du YSRCP et ministre en chef Jagan Mohan Reddy, a déclaré jeudi qu’elle était restée au bureau du Congrès pour échapper à la tentative présumée du gouvernement de l’assigner à résidence. .

Le président du Congrès d’Andhra Pradesh, YS Sharmila, lors d’un rassemblement public en janvier. (Photo d’archives)

Une vidéo virale la montre allongée sur un lit de camp à même le sol du bureau du parti à Vijayawada.

Cela s’est produit un jour après qu’elle ait dirigé les travailleurs du Congrès lors de la manifestation du parti au Secrétariat Chalo.

Le Congrès a appelé à manifester pour tenter de remédier aux problèmes présumés auxquels seraient confrontés les jeunes et les étudiants au chômage.

Mercredi, s’adressant aux médias à Andhra Ratna Bhavan à Vijayawada, YS Sharmila a déclaré que Jagan Mohan Reddy avait complètement échoué à résoudre les problèmes importants des jeunes, des chômeurs et des étudiants au cours des cinq dernières années.

Elle a ensuite affirmé sur X qu’il y avait eu des tentatives pour l’assigner à résidence.

“Si nous appelons à manifester en faveur des chômeurs, essaierez-vous de nous maintenir en résidence surveillée ? N’avons-nous pas le droit de manifester dans une démocratie ? N’est-il pas honteux qu’en tant que femme, j’aie été obligée d’échapper aux police et passer la nuit dans les bureaux du Parti du Congrès pour éviter l’assignation à résidence ?” elle a écrit sur X.

Jeudi, elle a affirmé que des milliers de policiers l’avaient encerclée.

“Des milliers de policiers ont été placés autour de nous. Des barrières de fer ont été érigées et nous sommes retenus en otages. Si nous nous tenons du côté des chômeurs, ils nous arrêtent. Vous êtes des dictateurs qui tentent de nous arrêter. Vos actions sont preuve de cela. YCP Sarkar devrait s’excuser auprès des chômeurs”, a-t-il ajouté.

Le député de Lok Sabha, Manickam Tagore, a accusé Jagan Mohan Reddy d’avoir ce qu’il a appelé une attitude dictatoriale.

“Debout contre l’arrogance de Jagan et défendant la démocratie, rejoignant YS Sharmila et d’innombrables autres pour condamner le comportement injuste de la police de Jagan pour la suppression des droits démocratiques contre les défenseurs des chômeurs. Il est temps de défendre les principes fondamentaux de la démocratie et de respecter le droit à une manifestation pacifique”, a posté Manickam Tagore sur X.

YS Sharmila a rejoint le Congrès le 4 janvier. En quelques semaines, elle a été élevée au poste de chef d’État du parti.

Avant cela, après une apparente brouille avec son frère YS Jagan Reddy, Sharmila dirigeait le parti YSR Telangana, qu’elle avait lancé le 8 juillet 2021.

Après être devenue chef du Congrès d’Andhra Pradesh, elle a accusé Reddy de laisser le développement au second plan.

« Il y a eu une forte augmentation des atrocités commises contre les Dalits. La mafia des mines et du sable règne en maître », avait-elle déclaré aux travailleurs du Congrès.

“Même Jagan, qui a soulevé un tollé à propos du statut de catégorie spéciale accordé à l’AP, n’a pris la peine d’entreprendre aucun mouvement contre le Centre pour le nier”, avait-elle ajouté.

Avec les contributions de l’ANI

