Craignant un nettoyage ethnique, les Arméniens fuient le Karabakh après la défaite de la région séparatiste face à l’Azerbaïdjan

Les Arméniens ont fui la région longtemps contestée du Haut-Karabakh après la défaite de l’Azerbaïdjan contre ses forces armées.

Certains ont déclaré craindre un nettoyage ethnique après la chute de la région séparatiste.

L’Arménie dépend de la Russie pour sa sécurité, tandis que l’Azerbaïdjan entretient des liens étroits avec la Turquie et que le changement de contrôle du Karabakh modifie l’équilibre des pouvoirs dans le Caucase du Sud.

Des milliers d’Arméniens de souche ont fui lundi la région séparatiste du Haut-Karabakh, faisant la queue pour obtenir du carburant et bloquant la route vers l’Arménie après la défaite de leur État séparatiste vieux de plusieurs décennies par l’Azerbaïdjan lors d’une opération militaire éclair.

Les dirigeants des 120 000 Arméniens qui habitent au Karabakh ont déclaré dimanche à Reuters qu’ils ne voulaient pas vivre dans le cadre de l’Azerbaïdjan et qu’ils partiraient pour l’Arménie parce qu’ils craignaient la persécution et le nettoyage ethnique.

Dans la capitale du Karabakh, connue sous le nom de Stepanakert en Arménie et Khankendi en Azerbaïdjan, des foules de gens chargeaient leurs affaires dans des bus et des camions alors qu’ils partaient pour l’Arménie.

Les réfugiés qui ont atteint l’Arménie ont déclaré à Reuters qu’ils pensaient que l’histoire de leur État séparatiste était terminée.

« Personne ne rentre, c’est tout », a déclaré à Reuters Anna Agopyan, qui a atteint Goris, une ville frontalière en Arménie. « Le sujet du Karabakh est désormais définitivement clos, je pense. »

Srbuhi, mère de trois enfants qui a atteint l’Arménie, a versé des larmes en tenant sa jeune fille dans ses bras.

« J’ai tout laissé là-bas », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement arménien, qui se prépare à accueillir des milliers de réfugiés, a déclaré que lundi à 5 heures du matin, plus de 2 900 personnes du Haut-Karabakh étaient entrées en Arménie.

Les dirigeants de souche arménienne ont déclaré qu’il resterait en place jusqu’à ce que tous ceux qui voulaient quitter ce qu’ils appellent l’Artsakh puissent le faire. Parallèlement, ils ont exhorté les habitants à ne pas envahir les routes afin de permettre l’évacuation des blessés.

Capture d’écran d’une séquence prise et diffusée par le ministère russe de la Défense le 25 septembre 2023, montrant des soldats de maintien de la paix russes aidant à évacuer les réfugiés de Stepanakert. (Photo du ministère russe de la Défense / AFP)

« Nous vous informons que tous les citoyens qui souhaitent quitter l’Artsakh pour l’Arménie auront cette opportunité », ont déclaré les dirigeants. Il a indiqué que du carburant gratuit serait fourni plus tard lundi à tous ceux qui souhaitaient quitter le territoire.

Les Arméniens du Karabakh, un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, ont été contraints à un cessez-le-feu la semaine dernière après une opération militaire de 24 heures menée par l’armée azerbaïdjanaise, beaucoup plus nombreuse.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu lundi son allié le président turc Tayyip Erdogan dans l’enclave autonome du Nakhitchevan, une bande de territoire azerbaïdjanais séparée du reste du pays par l’Arménie.

Ils devaient assister à une cérémonie pour un gazoduc qui amènera du gaz au Nakhitchevan et inaugurer une installation militaire récemment modernisée dans l’enclave, a indiqué la Turquie.

La victoire azerbaïdjanaise modifie le délicat équilibre des pouvoirs dans la région du Caucase du Sud, une mosaïque d’ethnies sillonnées par des oléoducs et des gazoducs où la Russie, les États-Unis, la Turquie et l’Iran se disputent l’influence.

Depuis l’éclatement de l’Union soviétique, l’Arménie s’est appuyée sur un partenariat de sécurité avec la Russie, tandis que l’Azerbaïdjan s’est rapproché de la Turquie, avec laquelle il partage des liens linguistiques et culturels.

Les États-Unis se sont déclarés profondément préoccupés par l’opération militaire azerbaïdjanaise lancée le 19 septembre à Bakou après ce qu’ils ont qualifié d’attaques terroristes contre ses civils par des combattants du Karabakh.

Les Arméniens du Karabakh ont déclaré que la Russie, l’Occident et l’Arménie elle-même les avaient abandonnés, et certains ont parlé en larmes de la fin d’une époque pour les Arméniens du Karabakh.

Petya Grigoryan, un chauffeur de 69 ans, a déclaré que son village situé dans ce que les Arméniens appellent le district de Martakert au Karabakh avait été frappé par les forces armées azerbaïdjanaises. Il y avait deux camions KAMAZ remplis de civils morts dans le village, a-t-il déclaré.

« Il n’y avait nulle part où les enterrer », a déclaré Grigoryan à Reuters.

Sur les 500 villageois, 40, selon lui, étaient sortis.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante son récit, mais il concorde avec les propos donnés par d’autres Arméniens de souche fuyant le Karabakh, qui, selon l’Azerbaïdjan, sera transformé en un « paradis » et pleinement intégré.

La victoire de l’Azerbaïdjan

La victoire de l’Azerbaïdjan annule une défaite humiliante subie par le pays lors de l’éclatement de l’Union soviétique, qui a laissé environ un septième de sa population sans abri et les Arméniens contrôlant des pans de territoire autour du Karabakh.

Le Haut-Karabakh est passé au fil des siècles sous l’emprise des Perses, des Turcs, des Russes, des Ottomans et des Soviétiques. Elle a été revendiquée par l’Azerbaïdjan et l’Arménie après la chute de l’Empire russe en 1917 et, à l’époque soviétique, elle a été désignée région autonome au sein de l’Azerbaïdjan.

De 1988 à 1994, environ 30 000 personnes ont été tuées et plus d’un million de personnes, pour la plupart d’origine azérie, ont été déplacées lorsque les Arméniens ont abandonné le contrôle nominal de l’Azerbaïdjan dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Première guerre du Karabakh.

L’Azerbaïdjan a reconquis des territoires dans et autour du Haut-Karabakh lors d’une seconde guerre en 2020, qui s’est terminée par un accord de paix négocié par Moscou et le déploiement d’un contingent de soldats de maintien de la paix russes.

Erdogan, qui a soutenu l’Azerbaïdjan avec des armes dans le conflit de 2020, a déclaré la semaine dernière qu’il soutenait les objectifs de la dernière opération militaire de l’Azerbaïdjan, mais qu’il n’y jouait aucun rôle.

L’Arménie affirme que plus de 200 personnes ont été tuées et 400 blessées lors de l’opération azérie de la semaine dernière. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, qui fait face à des appels à la démission de la part des manifestants à Erevan, a accusé la Russie d’avoir laissé tomber l’Arménie.

Pashinyan a déclaré que des forces non identifiées cherchaient à fomenter un coup d’État et a accusé les médias russes de s’engager dans une guerre de l’information contre lui.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré lundi que la Russie considérait l’Arménie comme son alliée et restait en contact avec ses dirigeants. Il a rejeté les tentatives d’Erevan de rejeter la responsabilité de la situation au Karabakh sur Moscou.

« Nous comprenons l’intensité émotionnelle de ce moment, mais nous sommes fortement en désaccord avec la tentative de rejeter la responsabilité sur la partie russe et en particulier sur les soldats de maintien de la paix russes, qui font preuve d’un véritable héroïsme dans l’exercice de leurs fonctions… », a déclaré Peskov aux journalistes.