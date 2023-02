Craignant la Troisième Guerre mondiale, Trump veut un bouclier “impénétrable” pour protéger les États-Unis. L’expert dit que c’est long.

L’ancien président américain Donald Trump. (Kevin Dietsch-Pool/Getty Images)

Trump a récemment déclaré que les États-Unis devraient construire un bouclier de défense antimissile à l’échelle nationale comme le dôme de fer d’Israël.

Il a déclaré que les États-Unis devaient être en mesure de se défendre contre la menace potentielle des missiles hypersoniques.

Un expert en défense antimissile a déclaré que le plan était long.

L’ancien président Donald Trump a déclaré dans un vidéo récente message qu’il construirait un bouclier de défense antimissile “impénétrable” comme le célèbre Iron Dome d’Israël pour protéger l’ensemble des États-Unis contre les armes nucléaires et les missiles hypersoniques s’il remportait l’élection présidentielle de 2024.

On ne sait pas si Trump veut que le système Iron Dome défende les villes américaines ou s’il veut un nouveau bouclier spécialement conçu pour les menaces hypersoniques. Quoi qu’il en soit, son plan pour une défense “impénétrable” est irréaliste, a déclaré un expert en défense antimissile à Insider.

Iron Dome n’est pas conçu pour se défendre contre ce type de menace. Il protège une petite zone des projectiles moins avancés, tels que les roquettes et l’artillerie à basse altitude et lentes. Et un nouveau bouclier visant à vaincre toutes les menaces haut de gamme serait une entreprise massive qui aurait presque certainement encore des lacunes.

Trump a déclaré qu’un bouclier était nécessaire parce que la rhétorique entourant nucléaire les armes et la guerre ont augmenté depuis qu’il a quitté ses fonctions, affirmant à tort que de telles menaces ne se sont jamais produites pendant sa présidence, mais qu’elles augmentent maintenant parce que d’autres pays n’ont “aucun respect” pour l’administration Biden. Sa présidence a commencé avec les menaces nucléaires de la Corée du Nord et au cours de celle-ci, la Russie a dévoilé une série de super armes nucléaires de développement.

Trump n’a fourni aucun détail sur les nouvelles menaces, mais le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en ont tous deux fait plusieurs provocant et menaçant remarques sur l’éventuelle utilisation future d’armes nucléaires au cours des seuls derniers mois.

Trump a soutenu qu’une éventuelle troisième guerre mondiale serait une “catastrophe” qui éclipserait les deux guerres mondiales précédentes. Pour protéger les États-Unis d’une telle menace hypothétique, l’ancien président a déclaré que les États-Unis devaient être protégés par un “dôme impénétrable”, et s’il était réélu en 2024, il construirait un “prochain bouclier de défense antimissile de génération, tout comme Israël est désormais protégé par le Dôme de Fer. »

Il a ajouté que les États-Unis doivent être en mesure de se défendre, ainsi que leurs alliés et leurs ressources militaires dans le monde, contre la menace potentielle des armes nucléaires et des missiles hypersoniques. Ce type de menace est bien au-delà du niveau de rémunération de l’Iron Dome, ainsi que de celui des systèmes de défense antimissile balistique existants.

Une défense pour les roquettes à courte portée et l’artillerie plus petite

celui d’Israël Un dôme de fer est conçu pour intercepter les roquettes à courte portée et l’artillerie qui atterrissent dans des zones civiles en utilisant un réseau de radars et de lanceurs de missiles. Déployé pour la première fois en 2011, Iron Dome est soutenu par les États-Unis et est considéré comme l’un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde.

Chaque intercepteur Iron Dome coûte environ 20 000 $ et peut intercepter des projectiles tirés à plus de 64 km qui se dirigent vers une zone sensible ou peuplée. Les missiles sont tirés à partir d’une batterie, qui fonctionne avec des systèmes d’alerte précoce guidés par radar pour identifier les menaces potentielles.

Une seule batterie contient plusieurs lanceurs, chacun pouvant contenir jusqu’à 20 intercepteurs Tamir, selon au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Une batterie – qui se compose d’un radar et d’un système de gestion de combat et dont la fabrication coûte environ 100 millions de dollars – peut défendre un territoire de près de 60 milles carrés, et plusieurs sont dispersées à travers Israël.

Iron Dome est excellent, mais ce type exact de défense n’aura pas nécessairement la même efficacité sur les États-Unis. C’est très différent de défendre un petit pays au lieu d’un grand continent, a déclaré Ian Williams, directeur adjoint du projet de défense antimissile au SCRS, à Insider. Israël s’étend sur moins de 23 000 kilomètres carrés, tandis que les États-Unis s’étendent sur 9,5 millions de kilomètres carrés.

Et Iron Dome n’est pas capable de défendre Israël contre tout, a déclaré Williams. Il est adapté aux menaces à relativement basse altitude et lentes comme les roquettes à courte portée, les petits missiles, l’artillerie et les drones – il n’a pas de capacité de défense antimissile balistique qui serait nécessaire pour avoir même une chance de contrecarrer l’hypothétique de Trump. attaque de missile hypersonique.

Iron Dome ne défend pas non plus Israël par lui-même, selon le pays ministère étranger. Il fonctionne en coordination avec le système David’s Sling – qui protège contre les roquettes et les missiles à moyenne et longue portée – et le système Arrow, qui protège contre les missiles balistiques. Le pays possède également une fabrication américaine Patriote batterie de défense aérienne.

“Aucun système de défense antimissile n’est impénétrable”, a déclaré Williams. “Il s’agit de la façon dont vous utilisez vos défenses antimissiles en coordination avec d’autres systèmes.” Même alors, rien ne sera impénétrable, comme Israël l’a également constaté dans ses poursuites.

Il a dit qu’il y avait une idée fausse selon laquelle, parce qu’Iron Dome peut intercepter environ 90% des menaces entrantes, le système pourrait être déployé sur une grande ville américaine pour vaincre les menaces potentielles. Mais “la seule chose qu’un dôme de fer à New York pourrait faire serait de le défendre contre les barrages d’artillerie du New Jersey”, a déclaré Williams.

“Il y a toujours un moyen de passer”

À l’heure actuelle, les États-Unis disposent d’un système de défense antimissile appelé Ground-based Midcourse Defense (GMD). Selon le ministère de la Défense, ce système peut identifier et engager certaines menaces de missiles balistiques à moyenne et longue portée dans l’espace.

Le GMD se compose de 44 intercepteurs au sol – par opposition aux intercepteurs en mer ou dans l’espace – et de capteurs mondiaux, de réseaux de communication et de systèmes de contrôle de tir. Il s’agit d’un système “assez capable” conçu pour se protéger contre des missiles balistiques intercontinentaux “relativement simples”, a déclaré Williams. Le système aurait un taux de réussite d’environ 55 % dans les tests scénarisés, selon le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération.

Le colonel de l’Aviation royale canadienne Travis Morehen, directeur du centre de commandement du NORAD et de l’USNORTHCOM, se tient à l’intérieur du centre de commandement à l’intérieur de la base aérienne de Cheyenne Mountain le 10 mai 2018 à Colorado Springs, Colorado. (RJ Sangosti/Le Denver Post via Getty Images)

L’expansion de ce système ne serait pas impossible, mais cela nécessiterait un effort d’intensification massif au-delà de ce que les États-Unis ont fait dans le passé, a déclaré Williams. Un système de défense d’une telle ampleur rappellerait les années 1980 Initiative de défense stratégiquel’épicentre de la politique de défense de l’ancien président Ronald Reagan, qui aurait reposé sur des intercepteurs de missiles terrestres et spatiaux théoriques.

En plus d’être probablement incroyablement coûteux, il n’y a aucune garantie qu’un tel système fonctionnerait comme prévu. En l’état, le système GMD n’est pas adapté pour contrer les menaces des missiles hypersoniques, qui volent le long de trajectoires de vol imprévisibles plutôt que celles paraboliques des missiles balistiques traditionnels.

“Nous nous sommes en quelque sorte éloignés de cette idée d’un dôme impénétrable parfait. Compte tenu des menaces auxquelles vous faites face, il y a toujours un moyen de passer”, a déclaré Williams. La défense antimissile consiste à “gagner du temps” et à pouvoir préserver l’armée afin qu’elle puisse mener une contre-offensive “à un degré qui dissuadera votre adversaire de déclencher une guerre en premier lieu”.

Bien que Trump semble définir de manière incorrecte la situation de la défense antimissile, il y a encore certaines choses que les États-Unis peuvent faire pour renforcer leur défense antimissile intérieure, a noté Williams. Un exemple de cela est de continuer à faire progresser les capacités de défense contre les missiles balistiques, comme le suivi des menaces depuis l’espace ou la mise à niveau des intercepteurs pour pouvoir éliminer des armes plus complexes.

De plus, a-t-il dit, les États-Unis peuvent améliorer leur défense aérienne générale pour défendre les zones sensibles du pays – comme Washington, DC ou les bases militaires – contre les menaces de missiles de croisière.