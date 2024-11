Craigmeur Lookout Wildfire est contenu à 85 %, mais le comté de Morris a besoin de pluie pour que la fumée se dissipe

Un incendie de forêt qui fait rage dans le comté de Morris depuis jeudi soir est sur le point d’être endigué, mais les résidents du canton de Rockaway et des environs continueront probablement à voir de la fumée dans les jours à venir.

L’incendie de forêt de Craigmeur Lookout, qui brûle dans la région de Notch Road et Green Pond Road depuis jeudi soir, était contenu à 85 % sur 202 acres dimanche soir, a indiqué une mise à jour du service d’incendie de forêt du New Jersey.

« La fumée devrait rester présente jusqu’à ce que des pluies significatives tombent sur la zone d’incendie », indique la mise à jour du service. Page Facebook dit. « Les équipes des services d’incendie de forêt resteront sur place au cours des prochains jours pour continuer d’améliorer les lignes de confinement et de traiter les zones préoccupantes jusqu’à ce que des précipitations importantes surviennent afin d’assurer la sécurité publique. »

Les pompiers luttent contre un incendie de forêt dans le secteur de Notch Road et Green Pond Road, dans le canton de Rockaway. Le dimanche 3 novembre 2024, le service des incendies de forêt du New Jersey a réussi à contenir à 85 % un incendie de forêt de 202 acres.

Aucun blessé n’a été signalé dimanche soir. Et malgré 16 structures menacées et huit résidences ayant dû être évacuées, « aucun bâtiment n’a subi de dégâts à cause de l’incendie de forêt », indique le communiqué. Les personnes évacuées ont été autorisées à regagner leur domicile samedi à 10 heures.

Green Pond Road, fermée vendredi, a rouvert samedi soir.

Le service est au sol avec des camions de pompiers, des bulldozers et des équipes au sol, ainsi qu’un hélicoptère capable de larguer 350 gallons d’eau. Les services d’incendie locaux des comtés de Bergen, Essex, Passaic, Sussex, Morris et Warren apportent leur aide, a indiqué l’agence.

L’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

Tout brûlage extérieur est interdity compris des feux d’artifice, a déclaré le service des incendies de forêt, alors que le New Jersey reste soumis à une menace extrême d’incendies de forêt dimanche soir. La menace actuelle de danger d’incendie est rouge, soit le niveau d’avertissement le plus élevé, dans tout l’État, a indiqué le ministère de la Protection de l’environnement du New Jersey sur son site Internet.

Tous les feux sont interdits, sauf s’ils sont contenus dans un poêle surélevé utilisant uniquement du propane, du gaz naturel, du gaz ou de l’électricité, et aucun feu de charbon de bois n’est autorisé, indique le site Internet. Le National Weather Service a enregistré la troisième période septembre-octobre la plus sèche en 130 ans, avec des enregistrements remontant à 1895.

La rédactrice Mary Ann Koruth a contribué à ce rapport

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com : Craigmeur Lookout Wildfire maîtrisé à 85% dimanche, la fumée persiste