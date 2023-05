Craig Tinker est dévasté par le choc de la sortie de Coronation Street

PRÊT à faire durer son engagement pour Faye Windass toute sa vie, Craig Tinker a demandé à sa moitié de l’épouser.

Mais ses plans sont bouleversés lorsqu’elle décide qu’il est temps pour elle de quitter Coronation Street.

Craig a demandé à Faye de l’épouser[/caption] TVI

Mais ils sont à couteaux tirés alors qu’elle lutte pour faire face au départ de sa fille Miley[/caption] TVI

Faye prend une décision importante la semaine prochaine[/caption]

La star du savon Ellie Leach tourne une nouvelle page alors qu’elle dit au revoir au feuilleton ITV et au rôle de Faye Windass, qu’elle a endossé en tant qu’écolière.

Dans des scènes récentes, l’employée de l’usine Underworld a réparé son lien avec sa fille Miley mais a reçu un énorme choc lorsque le père de la fille Jackson Hodge (Joseph William Evans) lui a demandé de déménager avec eux à Slough.

Pour couronner le tout, Craig Tinker (Colson Smith) a demandé sa main en mariage – et elle a accepté.

Et quand elle révèle à quel point elle est déchirée par la vie qu’elle pourrait choisir, Craig montre qu’il a un côté obscur en détenant l’un de ses secrets les plus profonds et les plus sombres contre elle dans le but de la faire rester.

Mais dans les scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, le cuivre lui assure qu’il ne la dénoncera jamais et, à la place, agit comme si rien ne s’était passé.

Craig suggère qu’ils devraient s’occuper de leur avenir ensemble en achetant un appartement et en fixant une date pour leurs noces.

Faye se sent plus prise au piège que jamais lorsque son père Tim Metcalfe (Joe Duttine) admet qu’il est soulagé qu’elle ait choisi Craig plutôt que Jackson et Miley.

Plus tard, le couple invite Faye pour une dernière sortie en famille avant de partir mais elle ne peut pas y faire face.

Elle finit par trouver du réconfort auprès de son frère Gary Windass (Mikey North) et, alors qu’elle s’effondre, elle admet qu’elle veut être avec Jackson mais qu’elle est incapable de partir car Craig sait quelque chose qui pourrait la renvoyer directement en prison.

Dans des scènes ultérieures, elle dit à Craig que Jackson et Miley appelleront pour prendre quelques dernières photos ensemble avant leur départ.

Faye a apparemment accepté son destin et alors qu’elle pose aux côtés de Craig, Jackson, Tim et sa femme Sally, Miley explique comment elle envisage de créer un album pour se souvenir d’eux.

Émue, Faye fait de son mieux pour contenir ses émotions accablantes alors qu’elle s’apprête à dire au revoir à sa fille une deuxième fois – mais Craig peut voir qu’elle est profondément bouleversée et finit par reprendre ses esprits.

Il lui dit que si elle veut aller avec Jackson et Miley à Slough, alors elle devrait y aller.

Craig fait la paix avec sa décision et, l’envoyant sur son chemin, reste le cœur brisé dans les pavés.

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Craig accepte de laisser partir Faye[/caption] TVI

Ellie Leach quitte le feuilleton après 12 ans[/caption]