Craig Revel Horwood a peut-être juré de changer de personnalité à la suite des nouvelles déprimantes de samedi de niveau 4 – mais les vieilles habitudes meurent clairement.

Le juge Strictly Come Dancing a été aperçu en train de quitter les studios Elstree après que Bill Bailey ait été couronné champion de 2020, et était clairement de bonne humeur après avoir réussi à sortir un verre de vin avec lui.

Et il a eu de la chance, étant donné que le Hertfordshire était l’une des zones placées immédiatement dans le nouveau niveau le plus élevé – 4 – à minuit, quelques heures après que le Premier ministre Boris Johnson ait annulé unilatéralement Noël pour des millions de personnes à travers le pays.

Les pubs et les détaillants non essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir aujourd’hui au niveau 4 dans un avenir prévisible, mais heureusement, aucune règle n’empêche l’alcool sur le lieu de travail.

Craig a pleinement profité de ce fait, saisissant un verre de vin blanc sur le chemin de la voiture et le mettant dans un support très pratique à côté de son siège à l’arrière du taxi.







L’expert en danse a été vu souriant et saluant les caméras, vêtu d’un manteau d’hiver douillet doublé de fourrure pour éviter le froid.

Il leva les pouces vers le haut, gardant son autre main en sécurité près du précieux verre de vin.

Craig portait un écran facial en plastique pour se protéger et protéger le conducteur de tout risque potentiel d’infection, et avait un sac noir scintillant parsemé de diamants sur le siège à côté de lui.

Un panier en osier gémissant rempli de friandises pouvait être vu dans le plancher du passager – sans aucun doute un cadeau de Noël précoce de ses collègues.







Cela vient après que Craig a promis de garder les choses plus positives à la suite des nouvelles de Noël annulées d’hier.

HRVY et Janette Manrara ont ouvert le dernier épisode de Strictly, après quoi Craig et ses collègues juges Shirley Ballas et Motsi Mabuse ont fait l’éloge de la jeune star.

Et Craig a dit à HRVY qu’il l’avait inspiré à adopter une attitude plus positive.







Il a déclaré à Tess Daly: « À la lumière des nouvelles récentes, chérie, j’ai décidé que je serais plus positif. »

Craig a ajouté à HRVY: « Je sais que vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais j’ai vraiment adoré ça. »

Cela ne l’a pas empêché de distribuer une série de 9 au lieu de 10 aux quatre finalistes de célébrités restants – mais il a remis au champion Bill un score complet pour son showdance dramatique et celui d’Oti Mabuse.