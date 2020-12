Craig Revel Horwood de Strictly Come Dancing a exclu que James Jordan revienne en tant que juge.

Le juge notoirement sévère a qualifié l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing de « trop ​​amer » et « trop ​​tordu ».

James a quitté Strictly Come Dancing en 2013, mais continue de diffuser ses opinions sur les candidats sur Twitter.

Craig a riposté sur Jordan après que la star ait déclaré que Strictly n’était pas à la hauteur cette année.

Il a dit OK! magazine: « Oh, il dirait ça. Honnêtement, nous ne nous rachèterons pas tant qu’il n’aura pas cessé de me rabaisser! »







« Ses commentaires et ses scores sur Twitter correspondent toujours aux miens. Il pense la même chose que moi et cela me fait rire car il veut clairement mon travail! »

Avec toute confiance, Craig a rejeté l’idée que James pourrait revenir à Strictly en tant que juge.

Bien que le juge ait plaisanté, les deux hommes riraient ensemble parce qu’il pourrait remettre James à sa place.







Il a dit: « Pas dans un million d’années. Il est trop amer, il est trop tordu! Nous aurions un rire sur le panneau – je le mettrais à sa place! »

James a cependant été impressionné par la finale scintillante qui a vu Bill Bailey et Oti Mabuse soulever le trophée Glitter Ball.

Il a écrit sur Twitter: « Quelle belle #StrictlyComeDancing finale hier soir …..







« Bravo à Oti et Bill pour leur victoire.

« Et bravo à tous les autres finalistes de nous avoir tous bien divertis. Nous avions tous besoin d’un peu de Strictly cette année. »