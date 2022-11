Craig Revel-Horwood de Strictly a un « deuxième emploi » secret à l’affiche – et il n’est pas diffusé à la télévision

Craig Revel Horwood de STRICTLY a un “second travail” secret qui n’est pas montré à la télévision.

Craig, 57 ans, est juge dans l’émission depuis ses débuts en 2004 et est connu pour ses commentaires directs aux stars participantes.

Bbc

Getty

Mais dans les coulisses, Craig, qui a commencé sa carrière de danseur en 1982, travaille également comme chorégraphe et organise le Strictly Live Tour chaque année depuis son lancement en 2008.

Il a également lancé l’adaptation musicale britannique du film Strictly Ballroom, qui fera le tour du pays jusqu’en juillet de l’année prochaine.

Et c’est une affaire strictement familiale puisque l’ancien danseur professionnel Kevin Clifton et la star de 2020 Maisie Smith apparaissent dans l’émission.

Craig a déclaré au Daily Star du film: “Cela fait partie de mon Noël, je dois l’admettre depuis 20 ans, en fait.

En savoir plus sur Strictly Come Dancing à proprement parler Dan Walker dit que Strictly est un «concours de popularité» et non un concours de danse ‘SI FIER’ Victoria, l’épouse de James Bye de Strictly, brise le silence après avoir été laissé en larmes

“Je le regarde chaque Noël parce que je l’adore, et ça me rappelle juste chez moi, et maintenant j’ai l’opportunité de diriger et de chorégraphier avec Jason Gilkison, qui fait toute la chorégraphie principale de Strictly Come Dancing, l’émission télévisée.

«Et bien sûr, Strictly Come Dancing tire son nom – Strictly – de Strictly Ballroom le film. Et maintenant, c’est une comédie musicale.

La semaine dernière, nous avons révélé qu’il avait été affirmé que Craig avait verrouillé les cornes avec son collègue juge Motsi Mabuse dans les coulisses.

Craig – qui a récemment qualifié Motsi de « diva » – s’est disputé avec sa co-vedette qui a admis qu’ils n’étaient « pas amis » en dehors du travail.





Les initiés affirment que Craig était « mécontente » de ce que Motsi a écrit sur ses juges Strictly dans son nouveau livre, Finding My Own Rhythm, qui a été publié le mois dernier.