Craig Revel-Horwood a rendu son verdict non filtré sur ceux qui se sont plaints de l’épisode de samedi de Strictly.

Le spectacle a vu les danseurs professionnels rendre hommage à la comédie musicale classique Priscilla, Reine du désert, qui impliquait une poignée de danseurs masculins déguisés en drag.

On pouvait voir Johannes Rabede, Giovanni Pernice et Gorka Marquez balancer des robes scintillantes, du maquillage et des paillettes.

Et malgré la routine qui a suscité beaucoup d’appréciation de la part de beaucoup sur Twitter, environ 150 téléspectateurs ont fait des histoires avec la BBC.

Maintenant, ce n’est pas un non-sens Craig a pesé et qualifié les plaintes de «ridicules».

S’adressant à l’agence de presse PA, il a déclaré: « Je pense qu’ils sont ridicules. Si vous ne pouvez pas grandir avec la société, éteignez-la, c’est fou.







(Image: PA)



« Vous allez toujours avoir des problèmes avec quelqu’un qui se plaint de quelque chose. Mais il n’y avait rien.

« Si les gens savaient ce qu’était réellement Priscilla Queen Of The Desert, comme la comédie musicale et ils le voyaient, alors ils sauraient que les garçons agissaient comme ces personnages dans la pièce. »

Craig a ajouté: « Je suis désolé mais cela fait partie de la vraie vie et si vous n’allez pas ouvrir les yeux là-dessus, éteignez la télévision. »

Le pro Anton du Beke a sonné: «C’est vraiment idiot et c’est dommage.







(Image: BBC)







(Image: BBC)



«C’est un film et ce n’était pas seulement le temps du camp, nous ne nous sommes pas juste déguisés pour le plaisir – c’est le film Priscilla et si vous avez vu le film, vous saurez de quoi il s’agit.

« Je pensais qu’ils avaient fait un excellent travail. »

L’unité des plaintes de la BBC devrait répondre aujourd’hui.

L’année dernière, le Beeb a enregistré 189 plaintes alors que Johannes prenait la parole pour une routine avec Graziano Di Prima, un autre homme, lors de la première performance homosexuelle de l’émission.

Et plus tôt cette année, le diffuseur a déclaré avoir reçu des plaintes concernant le partenariat entre Nicola Adams et Katya Jones avant même que la série ne commence.







(Image: BBC / Guy Levy)









(Image: BBC)



Le champion de boxe Nicola et Katya sont entrés dans l’histoire en tant que premier couple de même sexe de Strictly.

« Strictly Come Dancing est un spectacle inclusif », a déclaré un porte-parole, « et est fier d’avoir présenté des danses du même sexe parmi les danseurs professionnels en nombre de groupes dans les séries précédentes.

«Nous avons déclaré, dans le passé, que nous sommes ouverts à la perspective d’inclure des couples de même sexe entre nos célébrités et nos danseurs professionnels, si l’occasion se présente.

« Nicola Adams a demandé un couple entièrement féminin, que nous sommes heureux de faciliter. Le spectacle est avant tout une question de danse, le sexe de chaque partenaire au sein d’un couple ne devrait avoir aucune incidence sur leur routine. »

* Retourne strictement sur BBC One samedi à 19h