Craig Parkinson de Line Of Duty prévient que la finale frustrera les fans et «  brisera les cœurs  »

Craig Parkinson de LINE Of Duty a averti que la finale de la saison six «frustrera les fans» et «brisera les cœurs».

L’acteur a confirmé qu’il avait vu l’épisode final – mais il est resté discret et a refusé de confirmer l’identité de H.

Polycopié

Craig Parkinson a joué le cuivre plié DI Matthew « Dot » Cottan dans Line Of Duty[/caption]

Cependant, Craig, qui a joué DI Matthew ‘Dot’ Cottan dans le drame policier à succès de la BBC, a laissé entendre que la fin pourrait ne pas plaire à tout le monde.

S’exprimant dans l’émission BBC Radio 2 de Dermot O’Leary, Craig a révélé ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la finale de la série sans dévoiler aucun spoilers.

Interrogé par l’animateur Dermot si les téléspectateurs étaient «dans une mauvaise passe», l’acteur Craig a partagé: «Je pense que ça va choquer les gens.

«Je pense que les gens vont être frustrés, c’est exaltant, c’est excitant… ce ne sont pas des extraits sonores, je l’ai vu quatre fois, honnêtement, et ça résiste vraiment à répéter le visionnement.»

Polycopié

Le personnage de Parkinson s’est avéré être un cuivre plié[/caption]

BBC

Il anime maintenant un podcast Line Of Duty pour la BBC et a vu le dernier épisode[/caption]

BBC

L’acteur de 44 ans avec la co-star Vicky McClure[/caption]

Il a également déclaré que les personnages étaient sur le point de «briser les cœurs».

Sur le tournage de la distribution et de l’équipe en lock-out, il a expliqué Podcast dans les coulisses de Sky News hier soir: «Je suis tellement fier des gars d’être revenus après la pause, de l’avoir fait sans aucune maladie et de livrer l’un des grands drames britanniques emblématiques que nous avons produits ces dernières années.

« Parlez de timing, nous avons tous besoin d’AC-12 dans notre vie en ce moment, même si je suis sûr qu’ils vont briser des cœurs à un moment donné. »









L’action se prépare pour révéler le nom de H – la quatrième personne d’un groupe du crime organisé qui comprend des flics corrompus au sein de la police centrale.

Jusqu’à présent, les téléspectateurs ont appris que Matthew «Dot» Cottan, Derek Hilton et Gill Biggeloe sont les trois autres personnages courbés de la force.

Les principaux suspects sur la ligne de tir sont Jo, le surintendant Ted Hastings, le DCS Patricia Carmichael, le CC Philip Osborne, le DCI Marcus Thurwell et le surintendant Ian Buckells.

La série Line of Duty six se termine dimanche à 21 heures sur BBC One.