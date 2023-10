Craig Morgan explique comment il concilie carrière musicale et service à son pays : « Je n’ai jamais cessé d’être soldat »

La star de la musique country Craig Morgan croit au dicton : « un soldat un jour, un soldat toujours ».

Dans une interview avec Fox News Digital, Morgan – qui s’apprête à sortir son EP « Enlisted » – a expliqué comment il a réussi à équilibrer sa carrière musicale réussie tout en se réenrôlant simultanément dans la réserve de l’armée américaine.

« Eh bien, c’est facile pour moi parce que j’y ai passé 18, presque 18 ans de ma vie. Donc ma capacité mentale dans ce domaine n’a jamais changé. En fait, c’est plus facile pour moi que cette musique la plupart du temps », Morgan dit.

COUNTRY STAR CRAIG MORGAN REMERCIE LA POLICE POUR « ACTION RAPIDE » LORS DU TIR À LA FOIRE DE L’ÉTAT DU TEXAS

« Il y a un terme soldat un jour, soldat toujours. Pour moi, je n’ai jamais cessé d’être soldat, même si je ne servais plus en tant que militaire en service. Dans ma tête, j’ai toujours été un soldat et je le serai toujours », a-t-il poursuivi.

LA STAR DU COUNTRY CRAIG MORGAN RÉINISTE DANS LA RÉSERVE DE L’ARMÉE À 59 ANS

L’interprète de « Almost Home » a déclaré que se réengager avait été « rafraîchissant » et « très excitant ».

REGARDER : Craig Morgan explique comment il équilibre sa carrière musicale et le service de son pays : « Je n’ai jamais cessé d’être soldat »

« Je suis fier, honoré et honoré de faire partie de ce que je considère comme l’un des plus grands Américains de notre pays », a poursuivi Morgan.

CRAIG MORGAN, STAR DE LA MUSIQUE COUNTRY ET VÉTÉRAN, SORTE LE PREMIER ALBUM DEPUIS LA MORT DE SON FILS

« Moins de 1% de la population de ce pays – et je le dis tous les soirs dans le nord de l’État – moins de 1% de la population de notre pays sert dans cette armée et à l’heure actuelle, le recrutement est pire qu’il ne l’a jamais été. Donc, nous » Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer d’encourager les gens à servir notre pays et à comprendre que ce n’est pas une question de soi, et ce n’est même pas vraiment une question de gouvernement. »

Craig a souligné que rejoindre l’Armée, c’est avant tout faire partie de quelque chose qui est « bien plus grand que soi ».

« Il y a un sentiment de fierté et d’humilité, deux mots qui peuvent très rarement coïncider. Et je le dis tout le temps aux gens, je pense que l’armée est l’un des rares endroits où cela se produit. Les forces de l’ordre de notre pays sont l’endroit où vous pouvez être très fier et humble en même temps. C’est un autre type de fierté, pas une fierté arrogante. C’est un sentiment d’humilité, et je suis honoré au-delà des mots de pouvoir en faire à nouveau partie. « , a déclaré Morgan.

Le plus grand défi lorsque Morgan était en service actif était le temps consacré. Il a déclaré à Fox News Digital qu’il y avait des moments où il était loin de sa famille pendant un an à la fois. Lorsqu’il servait son pays, ce n’était pas seulement son dévouement qui comptait, mais aussi le leur.

REGARDER : Craig Morgan pense que la partie « la plus difficile » du service militaire est le « temps »

« Cela demande non seulement beaucoup de dévouement de la part du soldat, mais aussi de la part de la famille. C’est dur. C’est très dur », a-t-il expliqué. Bien qu’il y ait des défis à relever lorsqu’on rejoint l’armée, pour Morgan, la récompense en vaut la peine.

« La récompense, encore une fois, c’est d’être entouré de gens qui, à mon avis, comptent parmi les plus grands Américains du monde », a-t-il déclaré.

Morgan dit qu’il équilibre sa carrière musicale et son appartenance à la réserve de l’armée américaine avec beaucoup de « coordination ».

« Donc, tout ce que j’ai à faire, c’est de me présenter et de faire la seule chose importante, c’est chanter et divertir », a-t-il déclaré à propos de sa carrière musicale.

« Le militaire, en revanche, nécessite beaucoup plus de réflexion personnelle. Je n’ai personne qui établit mon emploi du temps à ma place. Il y a donc beaucoup de coordination entre le côté militaire et mon côté civil. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

En juillet, le musicien a de nouveau prêté serment à 59 ans dans la réserve de l’armée américaine sur la scène du Grand Ole Opry devant un public à guichets fermés. L’interprète de « That’s What I Love About Sunday » a auparavant servi dans l’armée et dans la réserve de l’armée avec les 101e et 82e divisions aéroportées en tant que sergent d’état-major et spécialiste de l’appui-feu. Il possède des certifications de maître aéroporté, d’assaut aérien et de rappel.

Morgan a également travaillé avec l’USO, et a remporté la Médaille du service civil exceptionnel de l’Armée et le Prix du mérite de l’USO.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Quant à sa musique, le nouveau projet de Morgan, son tout nouvel EP, « Enlisted », fera ses débuts le 20 octobre. Les projets de six chansons mettent en vedette une poignée de ses « amis célèbres », dont Trace Adkins, Luke Combs, Gary LeVox, Jelly Roll, Blake Shelton et Lainey Wilson.

L’EP contiendra des interprétations de certains de ses plus grands succès, ainsi que deux nouvelles chansons.

Parlant de la façon dont son nouveau projet est arrivé, Morgan a déclaré à Fox News Digital qu’il ne voulait pas au départ réenregistrer son « Redneck Yacht Club » de 2005, mais sa nouvelle chanson, « Raise the Bar » avec Billy Dean l’a inspiré.

REGARDER : Craig Morgan explique comment son nouveau projet, « Enlisted », s’est concrétisé

« En train de faire la démo pour présenter ça à Luke Combs, je l’ai chanté et je me suis dit : ‘Mec, je ne suis pas sûr de vouloir présenter ça à quelqu’un d’autre' », a-t-il déclaré à propos de sa nouvelle chanson. « Puis j’ai pensé : ‘Eh bien, peut-être que je vais essayer de voir s’il voudrait le faire avec moi.' »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Morgan a expliqué que cette idée l’avait inspiré non seulement à réenregistrer certains de ses plus grands succès, mais aussi à faire appel à de nouveaux artistes pour donner une nouvelle tournure à ses anciennes chansons.

Morgan a parlé à Fox News Digital de son amitié avec Wilson et de la façon dont il savait qu’elle était destinée au statut de superstar avant que sa carrière ne décolle.

« Je le savais depuis le tout début », a-t-il déclaré à propos de son succès potentiel. « En fait, nous avons écrit ensemble. J’ai connu Lainey avant que quiconque sache qui était Lainey Wilson, parce que nous étions sur le même label que nous avons écrit ensemble. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a poursuivi: « Et mec, je savais à l’époque qu’elle allait devenir une superstar. Elle travaille dur, elle craint Dieu, elle aime l’Amérique, juste une belle âme. En plus de tout cela, elle a un talent qui peut Je ne vais pas y toucher pour le moment. »

Parlant de sa relation étroite avec Blake Shelton, Morgan a déclaré en plaisantant que Shelton était « un idiot complet tout le temps ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je voulais dire qu’il n’y a jamais un moment où je suis avec Blake qui ne soit pas amusant », a-t-il partagé. « Il est l’un de mes meilleurs amis dans ce métier depuis longtemps. Donc, Blake a dû chanter à Los Angeles à cause de son emploi du temps. Mais vous savez quoi ? C’est un tel sport et un champion mais un idiot. aussi. »