Craig Melvin dit que son défunt frère a inspiré son côté charitable (Exclusif)

Craig Melvin se prépare au retour d’un événement majeur qui lui tient particulièrement à cœur.

Du 15 au 16 septembre, le Aujourd’hui L’ancre, 45 ans, sera à Fairfield, Connecticut pour présenter la troisième édition annuelle Tournoi sur invitation Bottoms Up Melvin a également été le héros de la soirée, aux côtés de sa femme, Lindsay Czarniak. L’événement au profit de la Colorectal Cancer Alliance et en l’honneur de son défunt frère Lawrence Meadows « sera plus grand et meilleur que jamais » lors de son retour triomphal, a déclaré Melvin en exclusivité à PEOPLE.

« Je suis toujours impressionné par la générosité des amis, de la famille et de parfaits inconnus », dit-il à propos de ceux qui soutiennent le rassemblement de deux jours. « Quand nous avons lancé cette initiative il y a quelques années pour honorer mon frère, je me suis dit : « Oui, peut-être que quelques personnes viendront. Peut-être que nous récolterons 50 000, 100 000 dollars. La première année, lorsque nous avons récolté 1,1 million de dollars, j’ai été époustouflé. Et puis la deuxième année, nous avons récolté 1,2 million de dollars. J’ai été époustouflé. »

Melvin note que « il ne s’agit pas seulement de collecter des fonds pour le plaidoyer et la recherche, il s’agit également d’honorer ceux qui ont perdu le combat ».

« Nous rendons hommage aux soignants, c’est quelque chose de nouveau que nous avons lancé. Et nous rendons hommage aux survivants », poursuit-il. « C’est devenu une petite communauté de personnes qui se réunissent chaque année pour célébrer le cancer colorectal, jouer au golf et écouter des chansons. Et j’en suis fier. »

Craig Melvin (à droite) avec son frère Lawrence Meadows (à gauche) lors d’un événement sur le cancer.

Craig Melvin/X



Mais organiser un tel événement n’est pas une mince affaire. « Chaque année, je dis à Bailey, qui m’aide à organiser cet événement, que c’est fini, que nous n’allons plus jamais le faire. » Parce que c’est dur, ça demande beaucoup de travail et ça demande de l’argent aux gens. C’est compliqué », admet-il.

« On demande aux gens, aux entreprises et aux particuliers de signer des chèques et de se présenter, et ils le font. De plus en plus de gens le font chaque année, et j’en suis émerveillé. Je suis honoré », ajoute-t-il. « Chaque année, ma belle-sœur, nous versons quelques larmes sur mon frère. Nous rions aussi parce qu’il n’y a rien dans cet événement auquel il aurait pu participer. Ce n’est pas la musique qu’il aimait. Il détestait le golf. Il ne jouait pas au golf, il ne buvait pas. C’est comme une grande fête et du golf, et je suis sûr qu’il serait dans un coin en train de rire de nous tous. Nous apprécions donc cela chaque année également. »

L’idée de créer un événement caritatif en l’honneur de l’héritage de son frère Lawrence est venue du célèbre ami de Melvin, la sensation de la musique country Darius Rucker.

Craig Melvin, Sheinelle Jones, Dylan Dreyer, Al Roker et Lindsay Czarniak au concert invitational de la Colorectal Cancer Alliance Bottoms Up, Shorehaven Golf Club, Norwalk, Connecticut, États-Unis, le 24 septembre 2023.

Andrew H. Walker/Shutterstock



« Mon ami Darius Rucker organise un événement caritatif en Caroline du Sud », explique-t-il. « Et peu de temps après la mort de mon frère, Darius m’a dit : « Tu sais quoi ? Tu devrais organiser un événement comme celui-ci. Tu devrais faire quelque chose comme ça pour honorer ton frère, pour récolter des fonds et pour sensibiliser. » Je lui ai répondu : « Vraiment, un tournoi de golf ? » Il m’a répondu : « Crois-moi, les gens adorent jouer au golf et aller à un concert. » Nous avons donc volé sa maquette et l’avons simplement amenée dans le Connecticut. Nous voulions faire quelque chose, mais nous voulions faire quelque chose qui aurait un impact. Et nous avons découvert que c’était un impact. C’est vraiment le cas. »

Parmi les sponsors de cette année figurent Comcast, NBC News, Exact Sciences et Wells Fargo. « Nous recevons également des personnes qui ont été touchées par la maladie et qui souhaitent faire quelque chose pour honorer la mémoire d’un proche ou d’une personne qui a été liée à la lutte d’une manière ou d’une autre », note-t-il.

Craig Melvin sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Charles Sykes/Bravo via Getty



Le frère de Melvin, Lawrence, est décédé en 2020 après une longue bataille contre un cancer du côlon de stade 4. Il avait 43 ans à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé si le lancement du Bottoms Up Invitational en l’honneur de Lawrence avait encore plus inspiré son côté philanthropique, le présentateur a répondu : « Sans aucun doute. »

« Il est mort à 43 ans, j’en ai 45. J’ai déjà survécu à mon frère aîné », dit-il. « Je pense qu’à mesure que les bénédictions de Dieu deviennent plus abondantes dans votre vie, vous réalisez qu’en vieillissant, vous avez l’obligation de partager ces bénédictions. »

« J’ai probablement plus d’années derrière moi que je n’en avais. Je veux que ma famille laisse en héritage une certaine générosité. Il est important que nos enfants nous voient faire le bien et être généreux, et pas seulement courir pour gagner le plus d’argent possible, mais simplement thésauriser tout notre argent, le garder pour nous et le leur transmettre », conclut-il. « Ce n’est pas ce à quoi cette vie devrait ressembler. C’est pourquoi nous essayons de transmettre cela. »

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain fascinantes.

Le 2024 Tournoi sur invitation Bottoms Up se déroule à Fairfield, dans le Connecticut, du 15 au 16 septembre. Pour en savoir plus sur l’événement et comment le soutenir, consultez le site officiel de l’événement.