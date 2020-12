L’ancien acteur de Neighbours Craig McLachlan a été innocenté des allégations selon lesquelles il aurait agressé quatre femmes lors d’un spectacle.

La star de 55 ans a été déclarée non coupable des 13 chefs d’accusation lors d’une audience devant le tribunal de première instance de Melbourne mardi.

Les sept accusations d’attentat à la pudeur et les six accusations de voies de fait simples remontent à 2014 lorsque McLachlan a joué dans le Rocky Horror Show à Melbourne.

Les plaignants dans cette affaire étaient quatre femmes.

McLachlan, qui a joué le rôle principal de Frank-N-Furter dans la série, a toujours nié les allégations.

Image:

Craig McLachlan a joué le rôle de Frank-N-Furter dans le Rocky Horror Show



Il a déclaré au tribunal en novembre qu’il étreignait et embrassait souvent ses collègues interprètes, ce qu’il jugeait «banal» dans le showbusiness.

Rendant son jugement, la magistrate Belinda Wallington a déclaré que si elle acceptait certains des témoignages des plaignants, elle ne pouvait pas prouver les charges.

Elle a déclaré: « Je n’étais pas persuadée qu’il y avait des preuves de collusion entre les plaignants. Je n’étais pas persuadée qu’il y avait des preuves de motif ou que les plaintes étaient formulées pour des raisons d’ambition de carrière ou pour toute autre raison. »

Le magistrat Wallington a voulu faire savoir que les quatre femmes « étaient des témoins courageux et honnêtes ».

Le procès a appris qu’une des femmes avait accusé l’acteur de l’avoir embrassée sans son consentement.

Un autre a témoigné qu’il avait pressé ses parties génitales contre elle lors d’une « étreinte ample ».

Le magistrat Wallington a déclaré qu’un autre accusateur avait déclaré au tribunal que McLachlan avait touché ses parties génitales sur scène.

L’acteur a également été accusé d’avoir chatouillé de manière inappropriée l’intérieur de la cuisse d’une femme sur scène.

Il ne s’est pas présenté en personne pour la décision de mardi et est resté à Sydney.

Après le verdict, McLachlan a déclaré que lui et sa partenaire Vanessa Scammell auraient plus à dire au cours de la nouvelle année.

Il a dit: « Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons beaucoup à dire.

« Nous avons maintenu un silence digne et respectueux pendant près de trois ans et avons fait confiance à la loi. Et nous y sommes aujourd’hui. »

Il a ajouté: « Mais pour l’instant, Noël est à nos portes, allez-y et profitez de Noël avec vos familles – nous y allons cette année. Restez en sécurité, soyez gentils les uns envers les autres. Nous vous reverrons dans la nouvelle année. »

McLachlan, qui a travaillé dans l’industrie du divertissement pendant plus de 30 ans, a prouvé qu’il avait toujours été «énergique et enthousiaste et exagéré sur le lieu de travail».

Il a déclaré au tribunal le mois dernier qu’il était « abasourdi et sidéré » par les allégations portées contre lui, affirmant que tout contact inapproprié « n’aurait pu être qu’accidentel ».

Il a été choisi comme Henry Ramsay dans le feuilleton télévisé australien Neighbours, le frère du personnage de Kylie Minogue, Charlene, apparaissant dans plus de 800 épisodes et remportant le Gold Logie Award de l’acteur le plus populaire en 1990.