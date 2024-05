Craig Mackinlay, législateur britannique qui a perdu quatre membres à cause d’une septicémie, revient au Parlement

Londres

CNN

—



Le législateur britannique Craig Mackinlay a reçu une ovation debout au Parlement alors qu’il retournait à la Chambre des communes après avoir subi une quadruple amputation suite à une état septique infection.

Mackinlay, député du parti conservateur au pouvoir, représentant South Thanet dans le sud-est de l’Angleterre, est tombé malade le 28 septembre 2023.

Il dit à la BBC qu’il a commencé à se sentir mal et est devenu « d’un bleu très étrange » en 30 minutes environ.

Katalin Mackinlay Mackinlay à l’hôpital suite à son opération

« Tout mon corps, de haut en bas, mes oreilles, tout, bleu », a-t-il déclaré dans une interview publiée mercredi, décrivant les symptômes d’un choc septique.

La septicémie est la réponse extrême du corps à une infection. Elle peut être provoquée par n’importe quel type d’infection, même mineure, et se produit lorsque des germes pénètrent dans le corps d’une personne et se multiplient, provoquant une maladie et des lésions des organes et des tissus. Cette maladie potentiellement mortelle nécessite des soins médicaux urgents pour éviter des lésions organiques et la mort.

Dans certains cas, le sepsis ou les infections qui y ont conduit ne sont pas correctement identifiés car ils peuvent s’accompagner d’un large éventail de symptômes tels que confusion ou désorientation, essoufflement, fréquence cardiaque élevée, fièvre, frissons ou sensation de froid intense, douleur extrême. ou un inconfort et une peau moite ou moite, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Victoria Jones/PA Mackinlay, photographié en 2019 avant sa maladie

Mackinlay a été plongé dans un coma provoqué avec de multiples défaillances d’organes, et a déclaré au média britannique GB News qu’il y a une période d’environ trois semaines pendant laquelle il ne se souvient plus de ce qui s’est passé.

Lorsqu’il s’est réveillé, il a constaté que ses mains et ses pieds étaient devenus noirs.

« Je voyais que ces choses étaient probablement perdues », a-t-il déclaré.

Jessica Taylor/Parlement britannique/Reuters Mackinlay s’exprime au Parlement en janvier 2023.

Le 30 novembre, Mackinlay a enregistré une vidéo depuis son lit d’hôpital dans laquelle il montrait les dommages causés à ses membres.

« Cela a causé la mort complète de mes mains et aussi de mes pieds », a-t-il déclaré, les décrivant comme « noueux, secs, desséchés » et révélant qu’il devait subir une quadruple amputation le lendemain.

« La réalité est que je n’aurais probablement pas dû survivre aussi loin », a déclaré Mackinlay.

« La faucheuse m’a laissé survivre, mais il a pris son salaire dans quatre de mes membres », ajoute-t-il.

L’épouse de Mackinlay, Kati Mackinlay, a déclaré à GB News que les médecins lui avaient dit qu’il n’avait que 5 % de chances de survie, mais qu’elle gardait espoir.

« Je n’ai jamais dit au revoir, je n’ai jamais pensé que c’était fini pour Craig », a-t-elle déclaré.

« J’ai toujours su que Craig s’en sortirait et il l’a fait. »

L’opération, au cours de laquelle ses bras ont été amputés du coude et ses jambes du genou, a duré environ 4 à 5 heures, a déclaré Mackinlay à GB News. Il a ensuite suivi un processus de rééducation pour apprendre à vivre avec des prothèses de bras et de jambes.

Il a également des cicatrices au visage et aux oreilles dues à un manque de sang, a-t-il ajouté.

Néanmoins, Mackinlay a hâte de retourner au travail.

«Remettez-vous en selle, retournez au Parlement, recommencez à faire les choses que j’aime», a-t-il déclaré à GB News.