Craig Lewis a été le premier humain au monde à survivre un mois sans pouls

Tout est possible grâce à la technologie et deux médecins du Texas Heart Institute l’ont prouvé ! En 2011, lorsque les médecins ont dévoilé une machine qui permettait à un humain de vivre sans cœur pendant non seulement un jour ou deux, mais pendant plus d’un mois. Craig Lewis, 55 ans, souffrait d’amylose, une maladie extrêmement rare qui forme une épaisse couche de protéines et entraîne une insuffisance rénale, hépatique et cardiaque. C’est lorsque les médecins ont déclaré qu’il ne pouvait survivre que 12 heures que l’invention révolutionnaire a été mise au monde.

À ce moment-là, l’épouse de Lewis, Linda, l’a emmené voir le Dr Billy Cohn et le Dr Buz Frazier qui ont proposé l’installation d’un appareil à «flux continu» qui soutiendrait sa circulation sanguine sans pouls. Le duo avait créé l’appareil quelque temps auparavant et l’avait testé sur près de 38 veaux avant de passer aux essais sur l’homme. Ils ont retiré les cœurs des animaux et les ont remplacés par l’appareil. Fait intéressant, ils étaient capables d’accomplir leurs tâches quotidiennes sans qu’un cœur ne pompe le sang dans leur corps.

« Si vous écoutiez la poitrine (du veau) avec un stéthoscope, vous n’entendriez pas un battement de cœur. Si vous la branchiez à un électrocardiogramme, elle serait plate”, a déclaré le Dr Cohn à NPR. Comme Lewis n’avait plus que quelques heures, Linda a autorisé les médecins à installer l’appareil dans le corps de son mari.

Expliquant l’appareil, le Dr Cohn a déclaré qu’il avait « du Dacron à l’intérieur et de la fibre de verre imprégnée de silicone à l’extérieur. Ainsi, beaucoup de “trucs faits maison” ont été utilisés pour fabriquer cet appareil extraordinaire. Il fonctionne en fournissant un flux sanguin constant à travers le corps, en utilisant des lames pour le déplacer. La pompe a également été conçue pour durer plus longtemps que le cœur artificiel et causerait moins de problèmes.

Après avoir installé la pompe à débit continu dans le corps de Lewis, il s’est réveillé et a commencé à récupérer. Cependant, son état a commencé à se détériorer alors que la maladie attaquait ses reins et son foie, ce qui lui a finalement coûté la vie en avril 2011.

