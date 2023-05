Craig Kimbrel des Phillies, se frayant un chemin dans un rôle plus important, devient huitième à 400 arrêts

ATLANTA – Craig Kimbrel a tiré une balle rapide de 97 mph qui a raté vendredi soir, et JT Realmuto a demandé un temps mort. Le receveur vétéran a couru jusqu’au monticule pour rencontrer l’un des tireurs les plus accomplis de l’histoire du sport. Il n’y aura peut-être plus jamais quelqu’un comme Kimbrel. L’arrêt, dans le baseball moderne, est une nouveauté. Les équipes échangent des releveurs en neuvième manche. Ils ne paient plus pour les sauvegardes. Kimbrel est un symbole du passé.

Il n’y a rien qu’il n’ait pas vu dans ce jeu et il n’y avait aucun conseil prémonitoire pour Realmuto, qui a été repêché un mois après les débuts de Kimbrel dans les majors, à donner. Realmuto a laissé tomber le ballon dans le gant de Kimbrel et lui a tapoté le bas du dos. « Honnêtement », a déclaré Realmuto, « je lui disais juste de ralentir. » Kimbrel a fait carrière en saisissant les plus grands moments.

Il est devenu le huitième lanceur de l’histoire de la Major League Baseball à récolter 400 arrêts – un joli chiffre rond que personne ne pourra plus jamais atteindre. Kimbrel, qui est devenu un phénomène ici à Atlanta avec ses cheveux courts et son bras droit pendant, est entré dans l’histoire avec près de 30 membres de sa famille et amis à Truist Park. C’était approprié.

« Ouais, je pense », a déclaré Kimbrel après une victoire de 6-4 contre les Phillies. « C’est vraiment cool. »

Le retrait final, sur un roulant au troisième but frappé par Ronald Acuña Jr., qui représentait le point égalisateur, a lancé une célébration d’un coin du stade. Les Kimbrels sont de Huntsville, en Alabama, à environ trois heures d’ici. Michael, son père, a les cheveux longs et une longue barbe. Il leva les mains et cria.

C’était plus d’émotion que Craig n’en montrait.

« Mon père se démarque dans les gradins », a déclaré Kimbrel. « Il essaie de se fondre mais c’est difficile. »

Un papa fier. pic.twitter.com/tMCk8cT1KE – Matt Gelb (@MattGelb) 27 mai 2023

Kyle Schwarber a ensuite porté un toast à Kimbrel dans le club-house. Les Phillies avaient une vidéo pour Kimbrel. Ses coéquipiers ont signé une belle bouteille de champagne en cadeau. Ils lui offrent également une œuvre d’art pour commémorer l’exploit.

Les Phillies n’ont jamais fait de promesses à Kimbrel. Lorsqu’ils l’ont signé pour un contrat de 10 millions de dollars sur un an, ils n’ont pas inclus de primes incitatives basées sur les jeux terminés. C’était un message pas si subtil à Kimbrel qu’ils n’avaient pas l’intention de l’utiliser comme décor plus proche. Rob Thomson, le gérant de deuxième année des Phillies, a prospéré la saison dernière en mélangeant les lanceurs à l’intérieur et à l’extérieur de la neuvième manche. Un record du club de 11 lanceurs a obtenu un arrêt en 2022.

Mais Thomson a passé des années autour du plus grand à le faire, Mariano Rivera, et il apprécie les releveurs qui ont les moyens de lancer le neuvième. Donc, Thomson est équilibré dans sa façon de voir le rôle : ce n’est pas pour tout le monde, mais il doit y avoir une certaine logique dans la façon dont un manager traite la neuvième manche.

Kimbrel s’est frayé un chemin dans un rôle plus important. Il lance plus fort qu’il y a une saison. Il lance plus de grèves. C’est une évolution surprenante pour un lanceur qui aura 35 ans dimanche et qui était si mauvais l’an dernier que les Dodgers l’ont exclu de leur alignement en séries éliminatoires. Il est retourné au Dodger Stadium plus tôt ce mois-ci et y a fait deux sorties cauchemardesques.

Et, depuis, Kimbrel a accordé un point en sept manches avec 13 retraits au bâton et deux buts sur balles. Thomson s’est tourné vers le déploiement de lui dans le neuvième.

« Quand les gars atteignent des jalons comme celui-là », a déclaré Thomson, « c’est juste émouvant pour moi parce que je sais à quel point ils travaillent dur, combien de temps ils ont joué et à quel point ce jeu est difficile. Donc c’est vraiment cool pour moi.

Kimbrel a suivi Kenley Jansen, qui a atteint 400 arrêts plus tôt ce mois-ci alors qu’il était également à Truist Park. Le lanceur actif le plus proche est Aroldis Chapman avec 317 arrêts. Edwin Diaz, absent pour la saison, a réalisé 205 arrêts. Josh Hader, 29 ans, en a 145. Même si Hader réalise en moyenne 30 arrêts au cours des huit prochaines saisons, il serait encore loin de 400.

Cela n’a pas échappé à ceux qui se trouvaient à l’intérieur du club-house des Phillies.

« C’était très amusant », a déclaré Realmuto. « C’est arrivé huit fois dans l’histoire du baseball et cela n’arrivera probablement pas – à mon avis – beaucoup plus de fois avec la façon dont le jeu se déroule. Les équipes n’accordent plus la même valeur (sauvegarde) qu’auparavant. Il pourrait être l’un des derniers d’une race mourante, ce qui est plutôt cool.

Le joueur de deuxième but des Phillies, Bryson Stott, qui portait le numéro 10 au lycée et à l’université parce qu’il aimait Chipper Jones, a apprécié le moment. Il a grandi en regardant Kimbrel à la télévision et a joué le rôle de Kimbrel dans les jeux vidéo. « C’est un peu fou de regarder là-bas et c’est en fait lui », a déclaré Stott. Kimbrel a affronté plusieurs de ses coéquipiers actuels, y compris Realmuto qui est 0 pour 6 avec trois retraits au bâton. En tant que brave, Kimbrel était méprisé à Philadelphie. Les fans se sont moqués de sa pose signature sur le monticule.

Jesse Chavez, un droitier actuel des Braves, a suivi Kimbrel sur le monticule le jour où il a fait ses débuts dans les majeures. Kimbrel venait du minuscule Wallace State Community College de sa ville natale. Il a lancé la balle avec force – avant que les balles rapides à 99 mph ne soient aussi courantes qu’aujourd’hui.

« Lorsque Craig est arrivé, il était un lance-flammes qui ne savait pas où il allait », a déclaré Chavez, « et maintenant il a 400 arrêts, vous le regardez comme, ‘Mec, c’était là.’ Félicitations au département de scoutisme pour celui-là.

C’est différent maintenant, et c’est très bien. C’est la vie. La femme de Kimbrel, Ashley, était ici avec leurs deux enfants – Lydia et Joseph. Leur fille est née avec une maladie cardiaque qui a nécessité deux interventions chirurgicales distinctes, et qui a fourni à Kimbrel un objectif plus important que de lancer des balles rapides dans des moments de pression.

Les Phillies voulaient probablement que cela se produise plus tôt, mais ils n’ont pas offert à Kimbrel de nombreuses opportunités d’arrêt la semaine dernière. Néanmoins, cela semblait juste.

« Je suis heureux que ce soit ici à Atlanta », a déclaré Kimbrel. « Je suis heureux d’être avec ma famille. La majorité de ma famille était là pour le voir. Apprendre à le prendre et à en profiter avec eux, c’est génial.

Une fois que ce fut fini, Kimbrel sourit. Ses nouveaux coéquipiers se sont émerveillés du stoïcisme du lanceur même lorsqu’il n’est pas sur le monticule. Ses routines d’entraînement post-sortie sont devenues une fascination. Kimbrel se consacre à son temps sur le tapis roulant après avoir lancé.

Il n’a pas sauté l’entraînement vendredi soir.

« Nous en parlions après le match, à quel point il est calme », ​​a déclaré Realmuto. « Vous n’obtenez pas 400 arrêts dans les ligues majeures sans avoir ce type de mentalité. Il ne monte ni trop haut, ni trop bas. C’est le même Craig tous les jours. Vous ne savez pas s’il est en difficulté ou s’il est le meilleur lanceur de la planète ce jour-là. J’ai l’impression que ce comportement est cool à voir et c’est quelque chose dont tout le monde dans ce club-house peut apprendre.

Il s’agissait de la 730e apparition en carrière de Kimbrel dans les majors. C’était la 605e fois qu’il lançait en neuvième manche. Il s’est toujours senti destiné à ce moment, mais ce n’était pas garanti lorsque ses affaires ont décliné et que les équipes ont changé leur façon d’utiliser les releveurs.

Il n’est plus le lanceur qu’il était et peut-être est-il une relique maintenant. Mais les Phillies sont intrigués par une légère augmentation de ses affaires. Ils étaient heureux de célébrer un peu d’histoire avec lui.

Kimbrel, au crépuscule de sa carrière, a eu une révélation. C’est ce qui l’a amené ici, alors autant s’y pencher.

« Je ferais mieux de le laisser manger et de voir ce qu’ils peuvent en faire », a déclaré Kimbrel. « Cela a fonctionné jusqu’à présent. »

(Photo de Craig Kimbrel étant trempé avec de l’eau par les coéquipiers des Phillies Bryson Stott et Brandon Marsh après avoir enregistré son 400e arrêt : Todd Kirkland / Getty Images)