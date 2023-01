Craig Halkett: le défenseur des Hearts exclu pour la saison en raison d’une blessure au genou | Nouvelles du football

Le défenseur des Hearts Craig Halkett a été exclu pour le reste de la saison après une blessure cruciforme.

L’arrière central a été expulsé après seulement cinq minutes lors de leur match nul 2-2 à Dundee United la veille de Noël, avec un scan révélant l’étendue des dégâts.

Halkett a également raté une partie de la saison 2019/20 en raison d’une blessure au genou.

S’adressant au site Web officiel de Hearts, le manager Robbie Neilson a déclaré: “C’est évidemment une nouvelle très décevante de perdre les services de Craig pour le reste de la saison.

Image:

Halkett a subi la blessure de fin de saison contre Dundee United





“Nous sommes d’abord et avant tout dégoûtés pour Craig. Il a été exceptionnel pour le club ces dernières saisons, tant sur le terrain qu’en dehors, et je suis sûr qu’il sera de retour en meilleure forme et plus fort que jamais.

“Nous avons la chance d’avoir des équipes et des installations médicales et scientifiques de haut niveau à Hearts afin que Craig reçoive les meilleurs soins possibles pendant qu’il se repose et commence ensuite sa rééducation.”

Gordon ; ‘J’ai déjà parcouru cette route, je le referai’

Image:

La saison de Craig Gordon s’est également terminée à Tannadice





Halkett est arrivé lundi pour le derby d’Édimbourg contre Hibs avec des béquilles après la fin de sa saison dans le même match qui a vu le gardien et capitaine Craig Gordon subir une double fracture de la jambe.

Le bouchon écossais craignait auparavant que sa carrière remonte à plus de dix ans à la suite d’une grave blessure au genou et a été libéré par Sunderland après son transfert de 9 millions de livres sterling au Stadium of Light.

Gordon a répondu aux informations selon lesquelles il se retirerait du football après ce dernier revers.

“J’ai joué à ce jeu assez longtemps pour savoir que je ne peux rien tenir pour acquis”, a déclaré Gordon, dont le contrat Hearts court jusqu’à l’été 2024.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Hibernian.



“Quand j’ai été” radié “avec des blessures auparavant, chaque match est un de plus que parfois, je pensais que je pourrais en avoir.

“Je sais ce qui m’attend, car j’ai déjà emprunté cette route et je le referai, mais avec des béquilles pour l’instant.

“Notre équipe médicale a fait un excellent travail sur le terrain. Le personnel et les chirurgiens de l’hôpital Ninewells qui ont pratiqué mon opération le jour de Noël, et tous ceux qui se sont occupés de moi ont été brillants.

“Le club, mes coéquipiers et tous ceux qui ont envoyé des messages pour ma famille et moi, vous avez tous contribué à me donner le meilleur départ possible pour ma récupération et je vous en suis vraiment reconnaissant. 40 demain, je n’ai pas trop mal fait considérant!”